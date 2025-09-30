



COMMUNIQUE DE PRESSE





30/09/2025

Premier semestre 2025 :

Sur les activités poursuivies (hors Electronics North America), un chiffre d’affaires

de 227,9 M€ et une marge d’EBITDA courant à 7,5%

Nouvelle feuille de route 2027 :

Repositionnement stratégique d’Electronics et développement ambitieux d’Environment

Un chiffre d’affaires dans une fourchette de 475 à 500 M€

Un taux de marge d’EBITDA > à 8%

Recentrage du périmètre consolidé sur les activités poursuivies (hors Electronics NA)

Le 15 mai dernier, LACROIX a annoncé son projet de sortie définitive d’Electronics North America, décision consécutive à de nouvelles pertes de contrats clients et à un environnement marqué outre-Atlantique par de lourdes incertitudes économiques (tarifs douaniers) et sectorielles (marché automobile), remettant en cause la trajectoire de redressement opérationnel. La finalisation de ce projet est aujourd’hui bien engagée : la vente des activités de Grand Rapids a été signée début septembre et les discussions avec les principaux clients et fournisseurs de Juarez ont abouti favorablement. LACROIX est confiant quant à un calendrier de finalisation des opérations d’ici fin 2025, conformément à ce qui avait été annoncé.

Dans ce contexte, il a été décidé au plan comptable de traiter Electronics North America en « Activité abandonnée » sur le premier semestre de l’exercice en cours. À des fins de comparabilité, les résultats du premier semestre 2024 présentés ci-après ont été retraités en conséquence.

en millions d’euros S1 2025



S1 2024

retraité de NA S1 2024

non-retraité Chiffre d’affaires 227,9 276,6 350,3​ EBITDA courant 17,0 22,0 18,3 en % du chiffre d’affaires 7,5% 8,0% 5,2% Résultat opérationnel courant 10,7 15,9 8,2 en % du chiffre d’affaires 4,7% 5,7% 2,3% Résultat opérationnel 9,4 12,7 4,5 Résultat financier 0,15 (2,9) (5,5) Impôts sur les résultats (1,2) (2,0) (1,8) Résultat net des activités poursuivies 8,4 7,8 (2,9) Résultat net des activités abandonnées (31,6) (24,7) (14,0)* Résultat net consolidé (23,2) (16,9) (16,9) Résultat net, part du Groupe (19,6) (13,3) (13,3)

* Sur le premier semestre 2024, le segment City-Mobility (cédé en février 2025) avait été traité en « Activité abandonnée » mais contenait encore 4 mois du segment Signalisation cédé en avril 2024

Sur la base de ce retraitement comptable d’Electronics North America en « Activité abandonnée », LACROIX a enregistré un chiffre d’affaires de 227,9 millions d’euros (M€) au premier semestre 2025, contre 276,6 M€ un an plus tôt. L’activité du Groupe à périmètre comparable, soit hors segment Signalisation cédé le 30 avril 2024, est ressortie en baisse de 11,9% sur la période. Cette baisse s’explique exclusivement par le repli de l’activité Electronics, confrontée à un environnement sectoriel difficile, tandis que l’activité Environment a poursuivi une dynamique solide sur les six premiers mois de l’année (+9,0%).

À mi-exercice, l’EBITDA courant1 du Groupe est ressortie à 17,0 M€, matérialisant une marge de 7,5% contre 8,0% au premier semestre 2024. Cette évolution reflète à la fois la résistance de la profitabilité de l’activité Electronics malgré la contraction des ventes, et la nouvelle progression de la rentabilité de l’activité Environment.

Activité Electronics : une rentabilité affectée par la baisse de l’activité

Sur la période, l’activité Electronics a enregistré 157,9 M€ de ventes, en baisse de 18,7% comparée au premier semestre de l’exercice précédent. Elle ressort toutefois stable (-0,5%) par rapport à son niveau du second semestre 2024.

L’évolution sur un an reflète à la fois l’abandon volontaire de contrats à faible rentabilité et un contexte conjoncturel qui reste difficile. À l’exception de HBAS (Home & Building Automation Systems), stable sur la période, les principaux segments sont en recul : l’Industrie, en lien avec le report de plusieurs projets, l’Automobile, pénalisé par la fin de vie de certains programmes, et l’Aéronautique & Défense. Le repli sur ce dernier segment est avant tout lié à des facteurs ponctuels (ralentissement de programmes dû au tarifs douaniers américains, reports de livraison en raison de composants manquants) ne remettant pas en cause la dynamique très positive observée ces dernières années.

Malgré le net repli des volumes, le Groupe a été en mesure de préserver une rentabilité positive grâce à une bonne maîtrise des coûts sur la période. L’EBITDA courant de l’activité Electronics est ainsi ressorti à 1,4 M€, soit un taux de marge de 0,9%, contre 4,9% un an plus tôt.

Activité Environment : croissance dynamique et maintien d’une profitabilité élevée

L’activité Environment a poursuivi sa solide trajectoire de croissance au premier semestre 2025, affichant 70,1 M€ de ventes, en hausse de 9,0%. À l’exception d’Eclairage Public, pénalisé par la fin du contrat de modernisation routière en Flandre, toutes les autres activités ont contribué à cette solide performance, avec une croissance à deux chiffres sur la période pour les segments Eau (en France et à l’international), HVAC (chauffage), ventilation, climatisation) et Smart Grids (réseaux électriques intelligents).

La rentabilité de l’activité Environment a également enregistré une nouvelle progression à mi-exercice : son EBITDA courant a augmenté de 30% à 16,4 M€, soit un taux de marge à 23,4% à mi-exercice, contre 19,6% un an plus tôt.

Un résultat net des activités poursuivies en hausse, à 8,4 M€

Après comptabilisation des amortissements et charges IFRS 2, pour un montant de 6,4 M€, le résultat opérationnel courant de LACROIX s’est inscrit à 10,7 M€ au premier semestre de l’exercice, soit une marge de 4,7%. Le résultat opérationnel est ressorti à 9,4 M€ (-26%), intégrant une baisse des charges non-récurrentes liée aux ajustements organisationnels opérés, ainsi qu’à une base de comparaison favorable (une moins-value de 3,0 M€ avait été comptabilisée un an plus tôt au titre de la cession définitive de la BU Signalisation).

Soutenu par un gain de changes de 3,0 M€, le résultat financier ressort positif sur la période (+0,15 M€). Après prise en compte également des impôts (1,2 M€), le résultat net des activités poursuivies ressort à 8,4 M€ au 30 juin 2025, en progression de 8,3% sur un an.

Le résultat net des activités abandonnées, regroupant à la fois le segment City-Mobility (sur janvier-février 2025) et l’activité Electronics North America, s’établit quant à lui à -31,6 M€. Ce montant intègre 8,7 M€ de pertes opérationnelles et 18,3 M€ de charges non-récurrentes, essentiellement des dépréciations sans impact sur la trésorerie.

Au total, le résultat net part du Groupe sur la période est négatif à hauteur de -19,6 M€, contre une perte de -13,3 M€ au premier semestre 2024 qui, pour rappel, intégrait une dépréciation de 10,0 M€ sur le segment City-Mobility.

Endettement net en baisse et Free Cash-Flow largement positif

Après affectation de cette perte nette, les capitaux propres de LACROIX ressortent à 114,2 M€ au 30 juin 2025, contre 140,4 M€ fin 2024. De son côté l’endettement net est en baisse, à 100,8 M€ contre 113,3 M€ six mois plus tôt. L’évolution du gearing est ainsi demeurée contenue, ressortant à 88% Vs. 81% fin 2024.

Au niveau des flux de trésorerie, le Groupe a affiché un Free Cash-Flow largement positif sur la période à +12,0 M€, contre +0,9 M€ un an plus tôt. Cette évolution reflète une bonne maîtrise du BFR malgré une saisonnalité traditionnellement défavorable au premier semestre, ainsi qu’un niveau d’investissements sous contrôle (4,5 M€ au premier semestre 2025).

Un second semestre 2025 mieux orienté

Comme évoqué lors de la publication de son chiffre d’affaires semestriel, LACROIX a adapté ses objectifs financiers pour 2025 aux seules activités poursuivies. Ainsi, sur la base du nouveau périmètre excluant Electronics North America, le Groupe anticipe sur l’ensemble de l’exercice un chiffre d’affaires autour de 455 M€, en repli d’environ -4% à périmètre comparable (hors segment Signalisation). Cette prévision s’appuie sur la perspective au second semestre 2025 1) d’une dynamique toujours positive sur l’activité Environment et 2) d’une stabilisation de l’activité Electronics, qui profitera notamment d’une base de comparaison plus favorable.

Au niveau de la rentabilité, LACROIX prévoit de dégager un niveau de marge d’EBITDA d’environ 7,5% en 2025. Enfin, le ratio dette nette / EBITDA est attendu en dessous de 3 fois sur l’ensemble de l’exercice. Cette projection intègre un impact limité sur l’endettement net de la sortie d’Electronics North America, avec des coûts de restructuration et de fermeture en grande partie financés par la vente des actifs.

Une nouvelle feuille de route à horizon 2027

Après les cessions des segments Signalisation (avril 2024) et City-Mobility (février 2025), la sortie à venir d’Electronics North America marquera l’achèvement d’une profonde restructuration du portefeuille de LACROIX. Fort d’un périmètre bientôt stabilisé, recentré autour des activités Electronics et Environment, le Groupe aborde une nouvelle phase axée sur une croissance durablement résiliente, adossée à une solide génération de cash.

Cette nouvelle phase s’inscrit dans un environnement qui a beaucoup évolué ces dernières années, marqué par une visibilité réduite chez certains clients, en particulier dans l’automobile et par une nouvelle équation technologique (IA).

Dans ce contexte, LACROIX entend mener à bien à horizon 2027 :

Un repositionnement stratégique vertueux de l’activité Electronics . Le rééquilibrage déjà amorcé vers les marchés stratégiques Aéronautique & Défense, HBAS et Industrie se poursuivra jusqu’en 2027. À la clef, une moindre exposition à l’Automobile, en particulier aux grands programmes et clients, avec un accent davantage mis sur les petites et moyennes séries et les projets où le design constitue un réel facteur différenciant. Moins intensif en capitaux, ce repositionnement nécessitera des investissements modérés (< 2% du chiffre d’affaires). Grâce aux investissements significatifs réalisés depuis 2021 (Symbiose, automatisation…), l’empreinte et les capacités industrielles de LACROIX sont aujourd’hui parfaitement calibrées, à travers les sites de Beaupréau (France), Willich (Allemagne), Kwidzyn (Pologne) et Zriba (Tunisie).





. Le rééquilibrage déjà amorcé vers les marchés stratégiques Aéronautique & Défense, HBAS et Industrie se poursuivra jusqu’en 2027. À la clef, une moindre exposition à l’Automobile, en particulier aux grands programmes et clients, avec un accent davantage mis sur les petites et moyennes séries et les projets où le design constitue un réel facteur différenciant. Moins intensif en capitaux, ce repositionnement nécessitera des investissements modérés (< 2% du chiffre d’affaires). Grâce aux investissements significatifs réalisés depuis 2021 (Symbiose, automatisation…), l’empreinte et les capacités industrielles de LACROIX sont aujourd’hui parfaitement calibrées, à travers les sites de Beaupréau (France), Willich (Allemagne), Kwidzyn (Pologne) et Zriba (Tunisie). Un développement ambitieux pour l’activité Environment. Dans la continuité de la trajectoire remarquable de ces dernières années, cette activité va continuer d’ici 2027 à profiter de tendances porteuses, dans un contexte d’infrastructures vieillissantes, de contraintes réglementaires et environnementales, d’enjeux autour de la cyber-résilience. Parfaitement aligné avec les besoins actuels du marché, le positionnement de l’activité Environment sera notamment renforcé autour de deux piliers : 1) une accélération à l’international s’appuyant sur une nouvelle organisation dédiée « matricielle », avec pour objectif une augmentation de plus de 30% des ventes hors de France de l’activité Environment, et 2) la digitalisation de l’offre et le déploiement de services récurrents associés, en capitalisant sur la base d’équipements installés, les logiciels propriétaires LACROIX, et les partenariats en intelligence artificielle.





L’exécution de cette feuille de route doit permettre à LACROIX de bâtir de solides fondations, en renforçant son positionnement de partenaire de confiance pour les applications critiques, grâce à des solutions et une chaîne d’approvisionnement fiables. Le Groupe vise parallèlement un meilleur équilibre sectoriel, avec une exposition à l’industrie automobile attendue entre 25 et 30% du chiffre d’affaires total en 2027, contre près de 45% en 2024.

En termes d’objectifs financiers, LACROIX anticipe à horizon 2027 un chiffre d’affaires compris dans une fourchette de 475 à 500 M€, assorti d’un taux de marge d’EBITDA supérieur à 8%.

La génération de cash sera également prioritaire sur la période. Elle sera notamment favorisée par le recentrage sur les segments à rentabilité plus élevée et par l’optimisation du besoin en fonds de roulement – en particulier au niveau des stocks. LACROIX anticipe un ratio dette nette / EBITDA inférieur à 2,5 fois en 2026, puis à 2,0 fois en 2027 (Vs 3,0 fois en 2025).

Le Groupe entend ainsi restaurer la confiance de l’ensemble de ses actionnaires, au travers notamment du retour à une politique de distribution de dividendes.

À propos de LACROIX

Convaincu que la technologie doit contribuer à favoriser des environnements simples, durables et plus sûrs, LACROIX accompagne ses clients dans le développement d’écosystèmes de vie plus durables, grâce à des équipements électroniques et des technologies connectées utiles, robustes et sécurisées.

ETI familiale cotée en bourse, avec un chiffre d’affaires de 636 millions d’euros en 2024, LACROIX allie l’agilité d’innovation, la capacité d’industrialisation, un savoir-faire technologique de pointe et une vision long terme au service des enjeux environnementaux et sociétaux à travers ses activités Electronics et Environment.

A travers son activité Electronics, LACROIX conçoit et fabrique des équipements électroniques et des solutions d’IoT industriel (hardware, software et cloud) pour les secteurs de l’automobile, de l’industrie, des maisons et bâtiments connectés, de l’aéronautique et défense ainsi que de la santé. Socle industriel du Groupe, l’activité Electronics est classée dans le TOP 50 mondial et le TOP 10 européen des sous-traitants électroniques.

A travers son activité Environment, LACROIX fournit également des équipements électroniques et des solutions IoT connectés et sécurisés pour optimiser la gestion des réseaux d’eau, des installations de chauffage, ventilation & air conditionné, des réseaux électriques et de l’éclairage public.

1 L’EBITDA courant est un indicateur alternatif de performance, défini comme le résultat opérationnel courant augmenté d’une part des dotations aux amortissements sur les immobilisations corporelles, incorporelles, ainsi que celles liées aux droits d’utilisation, et d’autre part des charges de rémunération liées à des actions (IFRS 2) et/ou à l’atteinte d’objectifs post-intégration d’entités nouvellement acquises.

