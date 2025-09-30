Communiqué de presse

Paris, le 30 septembre 2025 à 17h30

Rubrique Résultats semestriels

HOPSCOTCH GROUPE

Résultats semestriels 2025



Un premier semestre 2025 peu favorable, mais des fondamentaux opérationnels et financiers solides

Des objectifs de long terme de croissance

et de rentabilité réaffirmés​

En milliers d’euros Premier semestre

2025 Premier semestre

2024 Chiffre d’affaires 118 532 129 269 Marge Brute 45 895 49 240 Main d’Œuvre

Charges d’exploitation

Loyers (IFRS 16) -33 595

-8 676

-1 930 -34 735

-10 048

-1 909 Résultat Opérationnel 1 694 2 548 Quote-part du résultat des entreprises associées

Résultat financier

Impôts -21

-1 264

-186 -119

-449

-1 027 Résultat Net 223 953 Résultat Net Part Du Groupe -109 1 118

HOPSCOTCH (Euronext Growth FR0000065278), Groupe de conseil en communication, acteur majeur du digital, des relations publics et de l’événement, présente aujourd’hui ses résultats semestriels 2025.

Un premier semestre 2025 en demi-teinte, mais des fondamentaux solides

Sur le premier semestre 2025, le groupe réalise un chiffre d’affaires de 118,5 millions d’euros, en retrait de 8,3% par rapport à la même période de 2024. Sa marge brute semestrielle s’élève à 45,9 millions d’euros, représentant un recul de 6,8% par rapport au premier semestre 2024. Cette évolution s’explique non seulement par un environnement économique défavorable, mais également par une base de comparaison particulièrement élevée, l’exercice 2024 ayant été marqué par une forte contribution des célébrations de Paris 2024.

Loin d'entamer la dynamique de croissance à long terme, ce contexte met en lumière la force de la diversification du groupe. Bien que l'activité événementielle soit en recul (-20,8%), le secteur du conseil se maintient et d'autres piliers de croissance affichent une solide progression : Hopscotch Season (+8,2%) et Hopscotch Tourism (+14,3%). Ces deux activités, qui génèrent désormais un tiers de la marge brute, confirment le succès de la stratégie de diversification.

La croissance du groupe est également portée par son expansion géographique. Un tiers de la marge brute est généré à l'international, avec une forte croissance en Europe (+19,3%) dynamisée par le déploiement de synergies commerciales et en Asie (+18,7%). Le groupe s'appuie ainsi sur de multiples moteurs de croissance lui offrant une solide résilience face aux incertitudes qui pèsent sur ses marchés.

Résultats consolidés du 1er semestre 2025

Les charges opérationnelles ont diminué ce semestre par rapport à la même période de l’exercice précédent, sous l’effet de la baisse d’activité et des mesures de maîtrise des coûts mises en œuvre par le groupe, avec notamment :

les charges de personnel s’établissent à 33 595 milliers d’euros, en baisse de -3,3% incluant une diminution de -517 milliers d’euros des coûts liés aux freelances, par rapport à la même période de l’exercice précédent ;

les charges d’exploitation s’élèvent à 8 676 milliers d’euros, en repli de -13.7% ;

les charges locatives ressortent stables à 1 930 milliers d’euros.





L’EBITDA/AL (c’est-à-dire après neutralisation de l’impact comptable IFRS 16 lié à l’immobilisation des loyers) s’établit ainsi à 1 465 milliers d’euros contre 2 525 milliers d’euros sur le premier semestre 2024.

Les dotations aux amortissements s’élèvent à 2 385 milliers d’euros et comprennent 1 930 milliers d’euros d’amortissements des loyers en IFRS 16.

Le Résultat Opérationnel consolidé du premier semestre 2025 ressort à 1 694 milliers d’euros, contre

2 548 milliers d’euros au premier semestre 2024. Cette évolution intègre une reprise de provisions d’un montant de 659 milliers d’euros, en baisse de 186 milliers d’euros par rapport à l’exercice précédent.

Le résultat financier s’établit à -1 264 milliers d’euros. Ce repli de -815 milliers d’euros s’explique principalement par un impact négatif des effets de change sur le semestre. Il est à noter que le coût de l’endettement financier ressort en amélioration à -850 milliers d’euros, contre -978 milliers d’euros sur la même période de l’exercice précédent.

Après la quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence (-21 milliers d’euros), et l’impôt sur les sociétés (-186 milliers d’euros), le Résultat Net s’élève à 223 milliers d’euros sur le semestre, contre 953 milliers d’euros en 2024. Après déduction de la part du résultat net attribuable aux participations ne conférant pas le contrôle, le Résultat Net Part du Groupe s’établit à -109 milliers d’euros au 30 juin 2025.

Solidité financière confirmée par la poursuite du désendettement

Au 30 juin 2025, Hopscotch Groupe bénéficie d’une structure financière solide avec des capitaux propres s’élevant à 30,0 millions d’euros.

La capacité d'autofinancement ressort à 2,7 millions d’euros. Après neutralisation de l’effet IFRS 16 (-1 930 milliers d’euros) et du coût de l'endettement (-654 milliers d'euros), elle s’élève à 1 425 milliers d’euros. La variation de BFR ressort à -4,3 millions d’euros au 30 juin 2025 à comparer à 1,3 millions d’euros l’année passée, reflet de la baisse d’activité sur la période.

Sur le semestre, le groupe a poursuivi sa stratégie de désendettement, remboursant 2,7 M€ de PGE et 1,5 M€ de dette bancaire. Avec une trésorerie de 27,8 millions d’euros, dont 7,2 millions d’euros hors PGE, la situation financière nette reste positive à hauteur de 1,5 M€.

Des objectifs de long terme de croissance et de rentabilité réaffirmés

L'exercice 2025 s'inscrit dans un environnement macroéconomique et géopolitique peu favorable. Malgré ce climat d'incertitude persistant, le groupe s’appuie sur des fondamentaux opérationnels et financiers solides.

Sa force réside dans la diversité de ses activités, son maillage géographique étendu ainsi que sa base de clientèle large et diversifiée. Cette diversification multidimensionnelle permet au groupe de traverser un cycle défavorable via des piliers de croissance alternatifs.

De plus, le groupe bénéficie d’une structure financière saine lui permettant de se tenir prêt à engager des acquisitions ciblées afin d'accroître la diversification de ses expertises ou d'étendre son maillage à l'international.

La conjoncture actuelle ne remet pas en cause les ambitions à long terme du Groupe. D’ores et déjà, l’exercice 2026 se profile sous de meilleurs auspices, porté par les effets attendus de récents succès commerciaux et par le retour de grands évènements mondiaux. Ainsi, Hopscotch Groupe est pleinement engagé à poursuivre sa feuille de route pour atteindre à horizon 2030 les 200 millions d’euros de Marge Brute, assorti d’un ROC de 12%.

Calendrier des prochaines publications :

Chiffre d'affaires de l’exercice 2025 : Mardi 3 février 2026

Mardi 3 février 2026 Résultats annuels de l’exercice 2025 : Mardi 31 mars 2026

Contact actionnaires

Pierre-Franck MOLEY - Directeur Général - Tél. 01 41 34 20 56 - pfmoley@hopscotch.one

Contact presse

Jodie KNOEPFLER CONSCIENCE – Assistante du Directoire - Tél. 01 41 34 20 51 - jodiekc@hopscotch.one

A propos de HOPSCOTCH

HOPSCOTCH est un Groupe de communication international fondé en France, porté par une vision entrepreneuriale et par la complémentarité de ses talents et de ses expertises.

HOPSCOTCH, c’est une combinaison unique de métiers et la conviction que la valeur d’une entreprise ou organisation réside dans la qualité de son capital relationnel.

Avec plus de 1000 collaborateurs dont la moitié à l’international (40 bureaux répartis sur 5 continents), HOPSCOTCH couvre l’ensemble des métiers de la communication : influence, événementiel, relations presse, activations, digital, communication interne, affaires publiques ou encore marketing services.

HOPSCOTCH structure ses agences autour de ses métiers :

Événementiel: Hopscotch Event, Hopscotch Congrès, Hopscotch Moments, Sagarmatha

Relations Publics: Hopscotch PR, Le Public Système PR, Human to Human, Hopscotch Décideurs

Digital: heaven, AD Crew, Hopscotch Digital Studio

Expertises sectorielles: Hopscotch Cinéma, Hopscotch Luxe, Hopscotch Season, Hopscotch Sport, Hopscotch Tourism

HOPSCOTCH est engagé depuis plus de 15 ans dans des initiatives écologiques et sociétales ambitieuses, validées par des labels RSE reconnus à l’international. (RSE Agence Actives, ISO 20121, ou encore la médaille Platinum EcoVadis).

Coté sur Euronext Growth Paris (Code ISIN : ALHOP FR 00000 6527 8), le Groupe représente un volume d’affaires de 319,1 millions € et 104,8 millions € de Marge Brute en 2024.

Pour nous suivre : www.hopscotchgroupe.com et sur LinkedIn / X / Instagram / Bluesky @HOPSCOTCHgroupe



Eligible PEA-PME

