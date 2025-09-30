EQUASENS : Mise à disposition du rapport financier semestriel 2025

Villers-lès-Nancy, le 30 septembre 2025 - 18h00 (CET)

COMMUNIQUE DE PRESSE

EQUASENS annonce la publication de

son rapport financier semestriel au 30 juin 2025

EQUASENS annonce que son rapport financier semestriel 2025 a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) en date du 30 septembre 2025.

Ce document est disponible sur le site Internet de l’AMF https://www.amf-france.org ainsi que sur celui d’EQUASENS : https://www.equasens.com (Rubrique INVESTISSEURS / Section INFORMATION RÉGLEMENTÉE).

Ce rapport financier semestriel est composé de la déclaration des personnes responsables, du rapport d’activité semestriel, des comptes consolidés au 30 juin 2025 et du rapport des Commissaires aux Comptes.

A propos du Groupe Equasens

Fondé il y a plus de 35 ans, le Groupe Equasens, leader dans le domaine des solutions numériques en santé, compte aujourd’hui plus de 1.300 collaborateurs en Europe.

Le Groupe a pour vocation de faciliter le quotidien des professionnels de santé et de leurs équipes, exerçant en libéral, en structures coordonnées ou en établissements de santé, au travers de logiciels et applicatifs « métier ». Au-delà de ces solutions numériques, le Groupe intervient dans la conception d’équipements électroniques, de solutions digitales et de robotiques santé, ainsi que dans l’hébergement de données, le financement et la formation, pour un accompagnement global des professionnels de santé dans la transformation de leur métier.

En cohérence avec sa signature, « plus de technologie pour plus d’humain », le Groupe est spécialisé dans les solutions d’interopérabilité pour améliorer la coordination des acteurs de santé, leur communication et l’échange de données, pour une meilleure prise en charge des patients et un système de soin plus efficient et plus sécurisé.

Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment B

Indices : MSCI GLOBAL SMALL CAP - GAÏA Index 2020 - CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion

Intégré à l’Euronext Tech Leaders et au label European Rising Tech

Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) et au dispositif PEA-PME

ISIN : FR 0012882389 – Code Mnémonique : EQS

