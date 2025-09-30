Trident dan OutDrive GP Bermitra untuk Mendukung Grand Prix™ Season Singapore 2025

SINGAPURA, Sept. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Trident Digital Tech Pte Ltd (“Trident” atau “Perusahaan,” NASDAQ: TDTH); katalis terdepan untuk transformasi digital dalam layanan pengoptimalan teknologi dan aktivasi Web 3.0 yang berbasis di Singapura, serta OutDrive GP Inc., inovator dalam pengalaman balap simulasi imersif, hari ini mengumumkan kemitraan strategis untuk mendukung Grand Prix™ Season Singapore 2025 (GPSS 2025) melalui peningkatan partisipasi dalam GPSS Apex League. Didukung oleh OutDrive GP, GPSS Apex League adalah kompetisi balap simulasi yang seru dan digelar di sejumlah hub utama di Singapura sepanjang area utama balap.

Pengalaman balap simulasi yang penuh energi ini akan digelar selama GPSS di Clarke Quay Fountain Square, mulai 29 September hingga 3 Oktober 2025. Kolaborasi ini menjadi sorotan utama dalam pengumuman Singapore Tourism Board terkait 16 mitra program baru untuk GPSS 2025. Kemitraan ini bertujuan menghadirkan visibilitas tak tertandingi sekaligus memperkaya keterlibatan penggemar selama salah satu ajang motorsport paling bergengsi di Singapura.

GPSS Apex League akan menggelar turnamen balap simulasi terbuka untuk publik pada 30 September dan 1 Oktober. Turnamen ini akan mencapai puncaknya dengan Final dan Lomba Ekshibisi yang seru pada 2 Oktober pukul 15.00–17.00, menampilkan para pembalap profesional, pembalap simulasi terbaik, serta pemuka pendapat (KOL) yang bertanding secara langsung.

Trident akan mendukung promosi GPSS Apex League melalui ekosistem Tridentity serta jaringan luasnya, sekaligus mendorong peserta mendaftar turnamen terbuka melalui milis dan aplikasi di https://www.tifo.game/apex-league-2025. Perusahaan ini juga akan memperluas jangkauan Final dan Balap Ekshibisi dengan menampilkan informasi acara di berbagai platform digitalnya. Langkah ini bertujuan untuk menarik perhatian para penggemar motorsport sekaligus menjangkau penonton umum.

Soon Huat Lim, Pendiri, Ketua, dan Direktur Utama Trident, mengatakan, “GPSS 2025 berjanji untuk menghadirkan rangkaian pengalaman luar biasa bagi Singapura. Kami sangat antusias untuk bekerja sama dengan OutDrive GP dalam menghadirkan balap simulasi terdepan dalam ajang ini dan turut mendukung kampanye penting ini.”

Ashwant Venkatram, pendiri OutDrive GP, mengatakan, “OutDrive GP adalah perusahaan balap simulasi berbasis hiburan yang dirancang agar masyarakat luas dapat merasakan keseruan balap di simulator. Peserta bahkan memiliki kesempatan untuk berkompetisi dengan pembalap seperti Valtteri Bottas dan Romain Grosjean. Kami bekerja sama dengan pemerintah selama pekan Formula One Grand Prix untuk melibatkan penggemar di seluruh kota. Tridentity adalah mitra utama dalam memverifikasi peserta sekaligus menghadirkan pengalaman yang dipersonalisasi.”

Para penggemar dapat mendaftar untuk mengikuti turnamen terbuka melalui https://www.tifo.game/apex-league-2025 dan ikut merasakan keseruan acara di Clarke Quay Fountain Square.

Tentang Trident

Trident adalah katalis terkemuka untuk transformasi digital dalam pengoptimalan teknologi dan aktivasi Web 3.0. Tridentity, produk unggulan perusahaan ini, adalah platform identitas berbasis blockchain yang dirancang untuk menyediakan autentikasi single-sign-on di berbagai industri. Misi Trident adalah menjadi pemimpin global dalam pengaktifan Web 3.0, yang menghubungkan organisasi ke infrastruktur andal dan aman dengan pengalaman pengguna yang dioptimalkan, dengan fokus kuat ke Afrika Selatan dan pasar lainnya dengan pertumbuhan tinggi.

Tentang OutDrive GP

OutDrive GP adalah liga motorsport hibrida yang menggabungkan pengalaman langsung dan online, dirancang untuk generasi penggemar masa depan. Liga ini mempertemukan pembalap F1, pembalap profesional, selebritas, dan streamer ternama dalam acara balap simulasi yang seru dan cepat, dirancang untuk melibatkan banyak peserta sekaligus menjangkau audiens global. Acara ini digelar baik secara langsung di lokasi Formula One Grand Prix maupun melalui siaran langsung berdurasi dua jam yang disiarkan secara berseri di Twitch. Debut OutDrive GP menampilkan Nico Hülkenberg, Pietro Fittipaldi, Bianca Bustamante, dan Brad Benavides, dengan para investor dan duta acara termasuk Valtteri Bottas, Romain Grosjean, Alexander Rossi, Logan Sargeant, Lindsay Brewer, dan Tina Hausmann. Perusahaan ini didirikan oleh Ashwant Venkatram, Jared Kong, dan Rahul Mehta.

Hubungan Media

Brad Burgess, SVP – ICR LLC

brad.burgess@icrinc.com