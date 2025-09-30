Trident dan OutDrive GP Bekerjasama Menyokong Musim Grand Prix™ Singapura 2025

SINGAPURA, Oct. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Trident Digital Tech Pte Ltd (“Trident” atau “Syarikat,” NASDAQ: TDTH), peneraju transformasi digital dalam perkhidmatan pengoptimuman teknologi dan pengaktifan Web 3.0 yang berpangkalan di Singapura, bersama OutDrive GP Inc., inovator dalam pengalaman perlumbaan simulasi imersif, hari ini mengumumkan kerjasama strategik untuk menyokong Musim Grand Prix™ Singapura 2025 (GPSS 2025) melalui pengaktifan penyertaan dalam GPSS Apex League. Dikuasakan oleh OutDrive GP, GPSS Apex League ialah pertandingan perlumbaan simulasi yang mendebarkan dan berlangsung di lokasi-lokasi utama sepanjang laluan perlumbaan di Singapura.

Aktivasi perlumbaan simulasi berintensiti tinggi ini akan diadakan sempena GPSS di Clarke Quay Fountain Square dari 29 September hingga 3 Oktober 2025. Kolaborasi ini, yang diketengahkan sebagai sebahagian daripada pengumuman Lembaga Pelancongan Singapura mengenai 16 rakan program baharu untuk GPSS 2025, bertujuan memberikan keterlihatan luar biasa dan penglibatan peminat yang lebih mendalam semasa salah satu acara sukan permotoran terkemuka di Singapura.

GPSS Apex League akan menampilkan kejohanan perlumbaan simulasi terbuka kepada orang ramai pada 30 September dan 1 Oktober, sebelum memuncak dengan acara Akhir serta Perlumbaan Pertunjukan yang mendebarkan pada 2 Oktober dari jam 3 hingga 5 petang. Acara ini bakal menyaksikan persaingan sengit antara pemandu profesional, pelumba simulasi terkemuka dan pemimpin pendapat utama (KOL).

Trident akan mempromosikan GPSS Apex League melalui ekosistem Tridentity dan rangkaian luasnya, dengan menggalakkan pendaftaran untuk kejohanan awam melalui senarai mel dan aplikasi di https://www.tifo.game/apex-league-2025. Syarikat itu juga akan meningkatkan kesedaran tentang acara Akhir dan Perlumbaan Pertunjukan dengan mengintegrasikan butiran acara ke dalam platform digitalnya bagi menarik minat peminat sukan permotoran dan pengunjung umum.

Soon Huat Lim, Pengasas, Pengerusi dan Ketua Pegawai Eksekutif Trident berkata, “GPSS 2025 menjanjikan rangkaian pengalaman yang hebat untuk Singapura. Kami teruja untuk bekerjasama dengan OutDrive GP untuk membawa perlumbaan simulasi berteknologi tinggi ke acara ini dan memainkan peranan kami dalam menyokong kempen utama ini.”

Ashwant Venkatram, pengasas OutDrive GP, berkata, “OutDrive GP merupakan sebuah syarikat perlumbaan simulasi berasaskan hiburan yang dibina untuk menggalakkan orang ramai berlumba secara simulasi sambil berseronok, dengan peluang untuk bersaing menentang pemandu seperti Valtteri Bottas dan Romain Grosjean. Kami bekerjasama dengan kerajaan semasa minggu Formula One Grand Prix untuk melibatkan peminat di seluruh bandar. Tridentity ialah rakan kongsi utama dalam mengesahkan peserta dan membolehkan pengalaman yang diperibadikan.”

Para peminat boleh mendaftar untuk kejohanan awam di https://www.tifo.game/apex-league-2025 dan menyertai acara tersebut di Clarke Quay Fountain Square.

Perihal Trident

Trident merupakan pemangkin terkemuka untuk transformasi digital dalam pengoptimuman digital dan pengaktifan Web 3.0. Produk utama syarikat, Tridentity merupakan sebuah platform identiti berasaskan blockchain yang direka bentuk untuk menyediakan pengesahan log masuk tunggal (SSO) yang selamat merentasi pelbagai industri. Misi Trident adalah untuk menjadi peneraju global dalam pemerkasaan Web 3.0, menghubungkan organisasi kepada infrastruktur digital yang boleh dipercayai dan selamat, serta mengoptimumkan pengalaman pengguna, dengan tumpuan khusus kepada Afrika Selatan serta pasaran pesat membangun yang lain.

Perihal OutDrive GP

OutDrive GP ialah liga sukan permotoran hibrid secara langsung dan dalam talian yang diwujudkan untuk generasi peminat akan datang. Liga ini menggabungkan pemandu F1, pelumba profesional, selebriti dan penstrim terkemuka dalam acara perlumbaan simulasi berintensiti tinggi yang direka untuk penyertaan secara besar-besaran dan jangkauan global. Acara berlangsung secara fizikal di lokasi Formula One Grand Prix serta melalui siaran langsung bersiri selama dua jam di Twitch. Penampilan sulung OutDrive GP menampilkan Nico Hülkenberg, Pietro Fittipaldi, Bianca Bustamante dan Brad Benavides, dengan pelabur dan duta termasuk Valtteri Bottas, Romain Grosjean, Alexander Rossi, Logan Sargeant, Lindsay Brewer dan Tina Hausmann. Syarikat ini diasaskan oleh Ashwant Venkatram, Jared Kong dan Rahul Mehta.

Hubungan Media

Brad Burgess, SVP – ICR LLC

brad.burgess@icrinc.com