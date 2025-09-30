Bitget, 유니버설 익스체인지 (UEX) 모델로 주요 거래소에 도전 — 애니모카 브랜드 공동 보고서에서 강조

빅토리아 세이셸, Oct. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 세계 최대 유니버설 거래소(UEX)인 Bitget ,이 애니모카 브랜즈(Animoca Brands)의 최신 보고서 「거래소의 다음 단계: 대중으로의 확산(Exchanges' Next Phase: Reaching the Mainstream)」에 주요 사례로 소개되었다. 이 보고서는 거래소가 온체인 경제의 핵심 관문으로 진화하는 과정을 분석하며, Bitget의 UEX 개념을 암호화폐 거래를 넘어 토큰화 자산과 실물 금융 통합으로 확장하는 대표적 사례로 강조했다.

중앙화 거래소는 이미 암호화폐 대중화 과정에서 중요한 역할을 해왔으며, 단순한 OTC 업그레이드에서 다층적 금융 플랫폼으로 발전해왔다. 공동 보고서는 중앙화 플랫폼이 여전히 유동성의 대부분을 차지하고 있지만, 향후 대중적 채택의 다음 단계는 거래를 넘어 결제, 디파이(DeFi), 토큰화 자산을 아우르는 통합 관문으로 발전할 수 있는지에 달려 있다고 지적한다. 또한 Bitget이 이러한 전환 속에서 어떤 위치를 차지하고 있는지 조명하며, UEX 모델이 리테일과 기관 시장 모두에서 참여 방식을 재편할 잠재력을 강조했다.

Bitget의 UEX 전략은 이미 제품 혁신에서 뚜렷하게 드러나고 있으며, 이는 보고서의 분석과도 일치한다. 이는 하이브리드 모델에 대한 수요가 점점 커지고 있음을 보여준다. AI 기반 거래 도구인 GetAgent, 초기 단계 토큰 접근을 위한 온체인(Onchain) 통합, 그리고 주식 선물 거래와 같은 기능들은, 거래·투자·실물 활용성을 하나의 플랫폼에서 유기적으로 연결하는 거래소만이 성공할 것이라는 보고서의 결론을 반영한다.

Bitget의 CEO인 Gracy Chen은 “우리의 비전은 명확하다. 거래소는 더 이상 단순한 거래 장소로 머물러서는 안 된다는 것이다. 사용자들이 중앙화와 탈중앙화 세계를 간단하면서도 강력하게 넘나들 수 있도록 다리를 놓아야 한다”라며 “UEX 모델은 바로 이러한 미래를 의미하며, 이번 보고서는 우리가 이 길이 옳다고 확신하는 이유를 다시 한 번 뒷받침해줍니다”라고 말했다."

애니모카 브랜드(Animoca Brands)는 이러한 진화의 중요성을 강조했다. 애니모카 브랜드 리서치·데이터 총괄인 밍 루안(Ming Ruan)은 “보고서는 Bitget과 같은 거래소가 단순한 유동성 허브에서 생태계 전체를 위한 문화적·금융적 게이트웨이로 진화하고 있음을 보여준다”며, “이는 게임, 결제, 신원, 토큰화 자산을 아우르며 접근성과확장성을 동시에 갖춘 온체인 세계를 만들어가는 변화”라고 말했다.

보고서는 앞으로 선도적인 위치를 차지할 거래소는 기관 투자자들에게 신뢰를 쌓는 동시에, 문화적으로 공감할 수 있는 활동과 간소화된 사용자 경험을 통해 리테일 채택 속도를 맞춰가는 곳일 것이라고 강조했다. Bitget의 UEX 전환은 이러한 궤도와 일치하며, 파트너십과 혁신을 새로운 차원으로 끌어올려 거래소가 진정한 유니버설 게이트웨이로 자리매김할 수 있는 표준을 제시하고 있다.

전체 보고서는 여기에서 확인할 수 있다.

2018년에 설립된 Bitget은 세계 대표 암호화폐 거래소이자 웹3 업체이다. 150여 개 국가에서 1억 2000만 명의 사용자에게 서비스를 제공중인 Bitget 거래소는 비트코인 가격, 이더리움 가격 및 기타 암호화폐 가격에 대한 실시간 액세스를 제공하는 동시에 선구적인 카피 트레이딩 기능과 기타 거래 솔루션을 통해 사용자가 더 스마트하게 거래할 수 있도록 전념하고 있다.

Bitget은 세계 최고의 축구 리그인 라리가의 공식 암호화폐 파트너로 활동하는 등 전략적 파트너십을 통해 암호화폐 채택을 촉진하는 데 앞장서고 있으며, 동부, 동남아 및 중남미 시장에서의 역할도 담당하고 있다. Bitget은 글로벌 임팩트 전략에 따라 유니세프 (UNICEF)와 손잡고 2027년까지 110만 명을 대상으로 블록체인 교육을 지원하기로 했다. 모터스포츠 분야에서 Bitget은 세계에서 가장 스릴 넘치는 챔피언십 중 하나인 MotoGP™의 독점 암호화폐 거래소 파트너로 활동중이다.

