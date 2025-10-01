SIKA ÜBERNIMMT DÄNISCHEN MÖRTELHERSTELLER UND SCHAFFT GRUNDLAGE FÜR BESCHLEUNIGTES WACHSTUM

Sika hat den dänischen Mörtelhersteller Marlon Tørmørtel A/S übernommen. Das Unternehmen ist bekannt für seine umfassende Produktpalette und seinen erstklassigen Kundenservice. Die Akquisition schafft die Grundlage für Sikas Wachstum im skandinavischen Raum. Sie eröffnet interessante Möglichkeiten für eine weitere Marktexpansion und für Cross-Selling mit Sikas komplementären Lösungen.

Marlon ist ein leistungsstarkes Unternehmen in Familienbesitz mit einer ausgeprägten Kundenorientierung. Das Unternehmen ist auf die Herstellung von Mörtel spezialisiert und beliefert hauptsächlich Bauunternehmer, Hersteller von Betonelementen sowie spezialisierte Verarbeiter. Über den Baustoffhandel erreicht es zusätzlich den Markt. Marlon hat eine effiziente Lieferkette aufgebaut, die ein hochautomatisiertes Werk sowie zwei Warenlager umfasst und somit die Grundlage für eine erhebliche Kapazitätserweiterung bildet. Mit der Einführung von Verpackungen aus Recyclingmaterial und einem EPD-Tool für Umweltproduktdeklarationen (Environmental Product Declaration), das produktspezifische EPDs erstellt, sichert sich das Unternehmen eine starke Position im Bereich Nachhaltigkeit.

Durch die Akquisition von Marlon wird Sika ihre Präsenz im Mörtelsegment deutlich ausbauen und die Beziehungen zu Distributoren und Bauunternehmen im skandinavischen Raum weiter festigen. Der strategisch günstig gelegene Standort ermöglicht es Sika, die Produktionskapazitäten zu erhöhen, eine breitere Palette lokal gefertigter Lösungen einzuführen und das Wachstum in Dänemark sowie in weiteren skandinavischen Ländern voranzutreiben. Kürzere Transportwege sowie die Möglichkeit der Konsolidierung von Warenlagern und einer optimierten Kapazitätsausnutzung werden bedeutende Kosteneinsparungen generieren und die Kundennähe verbessern. Die Zusammenführung von Marlons und Sikas Vertriebsteams, Produktportfolios und Kundenstämmen eröffnen zahlreiche Cross-Selling-Möglichkeiten.

Christoph Ganz, Regional Manager EMEA: «Mit unseren kombinierten Geschäftsaktivitäten und den erweiterten Produktionskapazitäten verfügen wir über eine ausgezeichnete Basis, um das Wachstum in Dänemark und der gesamten skandinavischen Region weiter zu beschleunigen. Die Akquisition stärkt unsere Präsenz im bedeutenden Mörtelsegment und bietet uns die Möglichkeit, neue und bestehende Kunden noch gezielter mit umfassenden Komplettlösungen zu versorgen. Wir heissen die Mitarbeitenden von Marlon herzlich in der Sika Familie willkommen und freuen uns auf eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft.»

