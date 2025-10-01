Genetec continue d’accroître sa part du marché mondial des logiciels de contrôle d’accès, selon le dernier rapport Omdia

MONTRÉAL, 01 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Selon le rapport 2025 sur le Contrôle d’accès récemment publié par le cabinet d’études international Omdia, Genetec Inc. (“Genetec”), le leader mondial des logiciels de sécurité physique d’entreprise, continue d’accroître sa part du marché mondial des logiciels de contrôle d’accès, conservant sa deuxième place au niveau mondial*.

Dans un secteur marqué par les fusions et les acquisitions, le rapport montre que Genetec enregistre la plus forte croissance organique de sa part de marché mondial dans le domaine des logiciels de contrôle d’accès sur site. En s’associant à une entreprise favorisant l’innovation produit et une croissance stable plutôt que la consolidation de son portefeuille, les clients peuvent faire des plans à long terme en toute confiance.

Selon le rapport Omdia, Genetec se classe également parmi les fournisseurs à la croissance organique la plus rapide dans le segment du contrôle d’accès en tant que service (ACaaS) dans la région des Amériques, qui représente plus de 70 % du marché mondial. Cette croissance a été stimulée par l’adoption rapide de Security Center SaaS, la plateforme cloud ouverte et unifiée de sécurité physique de l’entreprise. Genetec fournit des solutions ACaaS depuis 2017, ce qui témoigne de sa longue expérience dans l’accompagnement des organisations qui souhaitent adopter le contrôle d’accès basé sur le cloud à leur propre rythme.

Genetec conserve sa deuxième place sur le marché américain des logiciels de contrôle d’accès, gagne du terrain dans la région EMEA et maintient sa présence parmi les 10 premiers fournisseurs en Asie-Pacifique*, où la société enregistre une nouvelle fois le taux de croissance organique le plus élevé de la région.

Selon Bryan Montany, analyste de recherche senior en sécurité physique chez Omdia : « Le marché des logiciels de contrôle d'accès a été le moteur de croissance le plus rapide des ventes d'équipements de contrôle d'accès au cours de la dernière décennie, l'industrie étant de plus en plus axée sur les logiciels. Les solutions basées sur le cloud sont devenues un facteur de croissance important en raison de leur évolutivité et de leurs capacités accrues de traitement des données. La forte croissance organique réalisée par Genetec démontre la pertinence de ses options de déploiement flexibles, de sa vaste interopérabilité avec le matériel tiers et de sa plateforme unifiée de systèmes de sécurité. »

Les solutions de contrôle d’accès de Genetec s’adaptent de manière transparente à un site unique comme à des déploiements à l’échelle mondiale et offrent aux organisations la flexibilité nécessaire pour fonctionner entièrement sur site, dans le cloud ou selon une approche hybride. Basées sur une architecture ouverte, les solutions Genetec éliminent la dépendance vis-à-vis d’un fournisseur et permettent aux clients de choisir le matériel et les intégrations tierces qui répondent le mieux à leurs besoins. Le contrôle d’accès dans Genetec Security Center et Security Center SaaS peut également être unifié avec la vidéo, la détection d’intrusion, les communications et d’autres systèmes dans une interface unique, offrant ainsi une meilleure connaissance de la situation et des opérations plus efficaces.

En plus de son rapport 2025 sur le Contrôle d’accès, Omdia a récemment publié son rapport 2025 « Video Surveillance & Analytics Report » qui montre que Genetec conserve sa première place mondiale dans le domaine des logiciels de vidéosurveillance et se classe également au premier rang mondial dans la catégorie plus large qui combine les logiciels de vidéosurveillance et la vidéosurveillance en tant que service (VSaaS).

« Depuis plus de 25 ans, notre stratégie de développement consiste à anticiper les besoins des clients et à proposer des innovations pratiques. Notre croissance constante d’année en année constatée par les analystes sur les marchés du contrôle d’accès et des VMS témoigne de notre engagement de longue date en faveur de systèmes ouverts et unifiés, d’une cybersécurité robuste et d’un respect de la vie privée intégré dès la conception », déclare Christian Morin, vice-président de l’ingénierie produit et directeur de la sécurité chez Genetec Inc.

*Hors Chine

À propos de Genetec

Genetec Inc. est une entreprise technologique internationale qui transforme le secteur de la sécurité physique depuis plus de 25 ans. Le portefeuille de solutions de la société permet aux entreprises, aux gouvernements et aux communautés du monde entier de sécuriser les personnes et les biens, tout en améliorant l’efficacité opérationnelle et en garantissant le respect de la vie privée.

Genetec fournit les meilleurs produits au monde pour la gestion vidéo, le contrôle d’accès et la RAPI, tous basés sur une architecture ouverte et conçus avec la cybersécurité au cœur de leur développement. Le portefeuille de la société comprend également des solutions de détection d’intrusion, d’interphonie et de gestion des preuves numériques.

Genetec, dont le siège social est situé à Montréal, au Canada, compte plus de 42 500 clients, qu’elle accompagne via un vaste réseau de partenaires distributeurs et de consultants certifiés dans plus de 159 pays.

