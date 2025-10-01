Nanterre, le 1er octobre 2025

Mise en œuvre du programme de rachat d’actions propres

Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme de rachat d’actions, VINCI a signé le 1er octobre 2025 une convention d’achat d’actions avec un prestataire de service d’investissement.

Selon les termes de cette convention, valable du 2 octobre 2025 au 24 décembre 2025 au plus tard, VINCI donne mandat au prestataire d’acquérir pour son compte des actions VINCI dans la limite de 600 millions d’euros.

Le prix d’achat ne pourra pas excéder le prix fixé par l’assemblée générale mixte de VINCI.

