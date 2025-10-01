Visory Health genera ahorros de 790 millones de dólares en medicamentos cardiovasculares esenciales

ESTERO, Florida, Oct. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Visory Health , una plataforma tecnológica de salud centrada en el paciente que ofrece medicamentos con receta y que está transformando la forma en que los veteranos, las familias y los cuidadores acceden a atención médica asequible a través de su tarjeta de descuento, anunció hoy que sus soluciones han ahorrado a los estadounidenses casi 790 millones de dólares en medicamentos cardiovasculares, beneficiando a más de 1,5 millones de pacientes únicos en todo el país desde su lanzamiento en marzo de 2022. Este importante alivio financiero aborda directamente un obstáculo importante para recibir tratamiento, ayudando a más personas a pagar recetas que salvan vidas para afecciones como el colesterol alto, un factor clave en la prevención de infartos y accidentes cerebrovasculares.

Según una investigación reciente publicada en el Journal of General Internal Medicine , aumentar el acceso a la terapia para reducir el colesterol podría tener un impacto sustancial en la salud pública en general. El estudio de simulación predijo que, si todos los adultos estadounidenses elegibles recibieran un tratamiento conforme a las guías médicas para el colesterol alto, se podría prevenir anualmente:

Más de 39 000 muertes por infarto

Casi 100 000 infartos no fatales

Hasta 65 000 accidentes cerebrovasculares





Además de salvar la vida de muchos, el estudio indica que resolver el "uso insuficiente generalizado" de estos medicamentos esenciales podría conducir a una reducción estimada de 25.300 millones de dólares en gastos anuales de atención médica. Al reducir el costo de los medicamentos esenciales para la salud del corazón, los pacientes están mejor equipados para cumplir con sus planes de tratamiento, lo que puede disminuir significativamente el riesgo de sufrir eventos cardiovasculares devastadores.

"La enfermedad cardíaca ha sido la principal causa de muerte durante décadas, por lo que es esencial generar conciencia sobre soluciones que eliminen las barreras que impiden a las personas acceder a medicamentos asequibles", dijo la directora de farmacia de Visory Health, Rebecca Irvin, Pharm.D. "Estamos comprometidos a continuar nuestro trabajo hacia un futuro donde las consideraciones financieras no impidan a los estadounidenses acceder a los medicamentos que necesitan para vivir una vidas más saludable y prolongada".

Los ahorros en estatinas de uso común, como atorvastatina (genérico de Lipitor), rosuvastatina (genérico de Crestor) y simvastatina (genérico de Zocor), están disponibles de forma consistente a través de la tarjeta de descuento de Visory Health, asegurando que los pacientes puedan acceder a ellas sin presión financiera.

Con la tarjeta gratuita de descuento en recetas de Visory Health, los pacientes pueden comparar precios de medicamentos en más de 37.000 farmacias en todo el país, incluyendo Kroger, Stop & Shop, Publix, Walgreens y más. Esto les da a los pacientes una visión más clara de los precios y más opciones de tratamiento asequible cuando usar el seguro no es posible o no resulta rentable.

"Cuando comprendes la carga que llevan las familias al manejar condiciones crónicas de salud, queda claro que el statu quo no es suficiente", dijo Alexandra Robertson, vicepresidenta sénior de crecimiento de Visory Health. "Lograr una verdadera equidad en salud significa no solo innovar en tecnología, sino también mejorar de manera consciente los sistemas que determinan el acceso para tantos".

Con Visory Health, los pacientes pueden obtener hasta un 80% de descuento en los costos de sus medicamentos descargando la aplicación Visory Health en la App Store o Google Play Store y agregando la tarjeta digital de recetas a Apple Wallet o Google Wallet. Para las personas que no tienen una billetera digital, la tarjeta también está disponible para descarga en la página "Rx Savings Card" en el sitio web de Visory Health.

Visory Health es una plataforma tecnológica de salud centrada en el paciente que está transformando la manera en que todas las personas, incluyendo los veteranos, las familias, los cuidadores y las personas desatendidas acceden a la atención médica. El modelo de Visory Health pone las necesidades de los clientes en el centro de su funcionamiento. Ha economizado dinero a millones de usuarios en medicamentos recetados, creando familias y comunidades más saludables. Con una red de más de 37,000 farmacias asociadas en todo el país, incluyendo Walgreens, Kroger, Publix, Stop & Shop y más, Visory Health ofrece precios asequibles en medicamentos recetados en todo Estados Unidos y es de uso gratuito. Para más información visite, www.visoryhealth.com .

