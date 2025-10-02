AB „Grigeo Group“ per dukterinę įmonę UAB „Grigeo Hygiene“ įsigijo įmonę „Huchtemeier Papier“ GmbH

2025 m. Spalio 1 d. AB „Grigeo Group“ dukterinė įmonė UAB „Grigeo Hygiene“ sėkmingai užbaigė sandorį ir įsigijo 100 proc. Vokietijos bendrovės „Huchtemeier Papier“ GmbH akcijų.
„Huchtemeier Papier“ GmbH tiekia higieninį popierių, servetėles bei popieriaus žaliavas didmenininkams, specializuotiems mažmenininkams bei pramonės klientams. 2024 m. šios bendrovės pardavimų apimtys siekė 92 mln. eurų, EBITDA – 2,6 mln. eurų.
Sandoris buvo finansuotas AB „Grigeo Group“ dukterinės įmonės UAB „Grigeo Hygiene“ lėšomis.
Prie pranešimo pridedamas pranešimas žiniasklaidai.
Tomas Jozonis
Grupės vadovas
+370 5 243 5801
Priedai
- LT_„Grigeo Group“ žengia į Vokietijos rinką – įsigijo įmonę „Huchtemeier Papier“
- Huchtemeier Papier GmbH