Virtune bringt Europas kosteneffizientestes Sui-ETP an der Euronext Paris auf den Markt und zielt auf eine breite europäische Distribution ab

Paris, 2. Oktober 2025 – Der schwedische, regulierte Krypto-Asset-Manager Virtune bringt das Virtune Sui ETP an die Euronext Paris und erweitert damit sein Angebot an physisch besicherten Krypto-Exchange-Traded-Products (ETPs) in Europa.

Virtune, ein schwedischer Digital-Asset-Manager und Emittent physisch besicherter Krypto-ETPs, hat sich seit seiner Gründung vor etwas mehr als zwei Jahren das Vertrauen von über 145.000 Investoren gesichert. Mit einem verwalteten Vermögen (Assets under Management, AUM) von mehr als 450 Millionen USD stärkt Virtune kontinuierlich seine Position als einer der führenden Emittenten regulierter Krypto-ETPs in Europa.

Mit der Notierung des Virtune Sui ETP (WKN: A4AP6P, ISIN: SE0025159833, Euronext Paris-Ticker: VRTU) erweitert Virtune nun sein europäisches Angebot – das Produkt ist ab sofort für Anleger über Banken und Broker zugänglich. Dies stellt das kosteneffizienteste Sui ETP in Europa dar und bietet Investoren Zugang zu Sui zu einer branchenführenden jährlichen Verwaltungsgebühr von 0,95 %. Dieses ETP soll an lokalen deutschen Börsen, darunter u.a. gettex und Tradegate, gelistet werden, um eine effizientere Distribution auf dem deutschen Markt zu unterstützen.

Die Notierung unterstreicht Virtunes Engagement, europäischen Investoren sichere, transparente und regulierte Anlagemöglichkeiten im digitalen Asset-Markt bereitzustellen. Für sämtliche ETPs von Virtune übernimmt Coinbase die Krypto-Verwahrung und bietet mit Cold-Storage-Lösungen Sicherheit auf institutionellem Niveau.

Christopher Kock, CEO von Virtune:

„Wir freuen uns, das kosteneffizienteste Sui ETP in Europa zu lancieren und damit unsere Mission zu stärken, innovative digitale Assets für Investoren zugänglicher zu machen. Mit einer branchenführenden Verwaltungsgebühr von 0,95 % p.a. und der Notierung an der Euronext Paris festigen wir Virtunes Position als vertrauenswürdigen Emittenten für europäische Investoren und ermöglichen einen effizienten Zugang zum wachsenden Sui-Ökosystem.“

Virtune Sui ETP – Wesentliche Produktinformationen

Zugang zu Sui





100 % physisch besichert durch Sui als zugrundeliegendes Krypto-Asset, verwahrt im Cold-Storage bei Coinbase





0,95 % jährliche Verwaltungsgebühr





Erster Handelstag: Donnerstag, 2. Oktober 2025





Börse: Euronext Paris, Ticker: VRTU





ISIN: SE0025159833





WKN: A4AP6P





Handelswährung: EUR



Über Sui

Sui (SUI) ist eine Blockchain der nächsten Generation, die für die Verarbeitung hoher Transaktionsvolumina mit nahezu sofortiger Finalität und niedrigen Gebühren entwickelt wurde. Angetrieben von der Move-Programmiersprache und einem innovativen objektzentrierten Datenmodell ermöglicht Sui Entwicklern die Erstellung skalierbarer Anwendungen wie Gaming, DeFi (dezentrale Finanzen) und NFTs (Non-Fungible Tokens)und bietet gleichzeitig ein nahtloses Benutzererlebnis.

Kontakt:

Christopher Kock, CEO & Mitglied des Vorstands

Mobil: +46 70 073 45 64

E-Mail: christopher@virtune.com

Über Virtune AB (Publ):

Virtune mit Hauptsitz in Stockholm ist ein regulierter schwedischer Digital Asset Manager und einer der am schnellsten wachsenden Emittenten von Krypto-ETPs (Exchange-Traded Products) in Europa. Das Produktportfolio umfasst 19 ETPs und verwaltet ein Vermögen von 475 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen genießt das Vertrauen von über 150.000 Anlegern und seine Produkte sind an der Deutschen Börse Xetra, Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki sowie Euronext Amsterdam und Paris notiert. Mit regulatorischer Compliance, strategischen Kooperationen mit Branchenführern und unserem kompetenten Team ermöglichen wir Anlegern weltweit den Zugang zu innovativen und anspruchsvollen Investmentprodukten, die auf die sich entwickelnde Landschaft des globalen Kryptomarktes abgestimmt sind.