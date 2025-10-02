Virtune lance l’ETP Sui le plus rentable d’Europe sur Euronext Paris, visant une large distribution européenne

Paris, le 2 octobre 2025 – Le gestionnaire suédois d’actifs numériques réglementé Virtune lance le Virtune Sui ETP sur Euronext Paris, élargissant ainsi son offre de produits négociés en bourse adossés physiquement à des cryptomonnaies en Europe.

Virtune, gestionnaire suédois d’actifs numériques et émetteur de produits négociés en bourse adossés physiquement aux cryptomonnaies (ETP), a gagné la confiance de plus de 150 000 investisseurs depuis son lancement il y a un peu plus de deux ans. Avec plus de 475 millions de dollars US d’actifs sous gestion (AUM), Virtune continue de renforcer sa position en tant que l’un des principaux émetteurs d’ETP crypto réglementés à travers l’Europe.

Virtune étend désormais son offre européenne avec la cotation du Virtune Sui ETP (WKN : A4AP6P, ISIN : SE0025159833, Ticker Euronext Paris : VRTU) – désormais accessible aux investisseurs via courtiers et banques. Il s’agit du ETP Sui le plus rentable en Europe, offrant aux investisseurs une exposition à Sui avec des frais de gestion annuels de 0,95 %, parmi les plus compétitifs du marché. Cet ETP sera également coté prochainement sur des bourses locales allemandes, notamment gettex et Tradegate, afin de favoriser une distribution plus efficace sur le marché allemand.

Cette cotation reflète l’engagement de Virtune à offrir aux investisseurs européens des opportunités d’investissement sûres, transparentes et réglementées sur le marché des actifs numériques. Coinbase assure la garde crypto pour tous les ETP de Virtune, garantissant une sécurité institutionnelle grâce au stockage à froid des actifs sous-jacents.

Christopher Kock, PDG de Virtune :

« Nous sommes ravis de lancer l’ETP Sui le plus rentable en Europe, renforçant ainsi notre mission de rendre les actifs numériques innovants plus accessibles aux investisseurs. Avec des frais de gestion annuels de 0,95 % – un niveau de référence dans l’industrie – et une cotation sur Euronext Paris, ce lancement consolide la position de Virtune en tant qu’émetteur de confiance pour les investisseurs européens, tout en facilitant leur accès à l’écosystème en pleine croissance de Sui. »

Virtune Sui ETP – Informations clés sur le produit

Exposition à Sui





100 % adossé physiquement à Sui, l’actif crypto sous-jacent, conservé en stockage à froid chez Coinbase





Frais de gestion annuels : 0,95 %





Première journée de cotation : jeudi 2 octobre 2025





Euronext Paris, Ticker : VRTU





ISIN : SE0025159833





WKN : A4AP6P





Devise de négociation : EUR





À propos de Sui

Sui (SUI) est une blockchain de nouvelle génération conçue pour gérer des volumes de transactions élevés avec une finalité quasi instantanée et des frais réduits. Propulsée par le langage de programmation Move et un modèle de données innovant centré sur les objets, Sui permet aux développeurs de créer des applications évolutives telles que les jeux vidéo, la DeFi (finance décentralisée) et les NFT (jetons non fongibles), tout en offrant une expérience utilisateur fluide.

À propos de Virtune AB (Publ)

Virtune, dont le siège est à Stockholm, est un gestionnaire suédois d’actifs numériques réglementé et l’un des émetteurs d’ETP crypto connaissant la croissance la plus rapide en Europe. Son portefeuille comprend 19 ETPs représentant un total de 475 millions de dollars US d’actifs sous gestion. L’entreprise est approuvée par plus de 150 000 investisseurs, et ses produits sont cotés sur Deutsche Börse Xetra, Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsinki, ainsi que sur Euronext Amsterdam et Paris.

Grâce à sa conformité réglementaire, ses collaborations stratégiques avec des leaders de l’industrie et son équipe expérimentée, Virtune permet aux investisseurs du monde entier d’accéder à des produits d’investissement innovants et sophistiqués, adaptés à l’évolution du marché mondial des cryptomonnaies.