Vaisala Oyj

Lehdistötiedote

2.10.2025 klo 12.00

Kutsu Vaisalan virtuaaliseen sijoittajatilaisuuteen 24.11.2025

Vaisala kutsuu sijoittajat ja analyytikot virtuaaliseen sijoittajatilaisuuteen maanantaina 24.11.2025 klo 14.00–16.00. Tilaisuus järjestetään suorana verkkolähetyksenä osoitteessa https://vaisala.events.inderes.com/2025-investor-event

Tilaisuudessa Vaisalan ylin johto antaa katsauksen yhtiön strategiaan ja liiketoiminta-alueisiin. Osallistujat voivat esittää kysymyksiä tilaisuuden aikana verkkolähetyksen chat-toiminnon kautta.

Ilmoittautuminen:

Voit ilmoittautua tilaisuuteen osoitteessa https://vaisala.events.inderes.com/2025-investor-event/register

Yksityiskohtainen ohjelma päivitetään tapahtumasivulle ja lähetetään ilmoittautuneille lähempänä tilaisuutta.

Tilaisuus pidetään englanniksi. Tallenne ja esitysmateriaalit ovat saatavilla tapahtuman jälkeen osoitteessa vaisala.fi/sijoittajat.

Tervetuloa!





Lisätietoa

Niina Ala-Luopa

0400 728 957, ir@vaisala.com

Jakelu

Keskeiset tiedotusvälineet

vaisala.fi

Vaisala on maailman johtava ilmastotoimia mahdollistava mittausteknologiayritys. Älykkäät ratkaisumme auttavat tehostamaan resurssien käyttöä, nopeuttamaan energiasiirtymää sekä huolehtimaan ihmisten ja yhteiskuntien turvallisuudesta ja hyvinvoinnista ympäri maailmaa. Meillä on asiantuntemusta ja innovaatioita lähes 90 vuoden ajalta, ja tiimissämme on noin 2 500 ammattilaista, jotka ovat sitoutuneet työhön planeettamme hyväksi. Vaisalan A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä. vaisala.fi