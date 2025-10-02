Hormi-Block Celebra 45 Años de Innovación y Emprende un Viaje de Transformación en la Nube con Command Alkon

BOGOTÁ, Colombia, Oct. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Command Alkon, el proveedor líder de soluciones de software y tecnología para la industria de materiales de construcción, se enorgullece de celebrar el 45º aniversario de su valioso cliente y socio de largo plazo, Hormi-Block, un proveedor destacado de soluciones de concreto premezclado con sede en Argentina.

Durante más de cuatro décadas, Hormi-Block ha estado a la vanguardia de la innovación en la industria del concreto premezclado. Desde su fundación en 1980, la empresa ha buscado de manera constante modernizar sus operaciones y ofrecer soluciones de alta calidad a sus clientes. Una parte clave de este recorrido ha sido su duradera asociación con Command Alkon, que ha proporcionado soluciones tecnológicas que permiten a Hormi-Block optimizar procesos, mejorar la visibilidad operativa y aumentar la eficiencia.

Al celebrar su 45º aniversario, la empresa da un nuevo paso audaz al migrar por completo su infraestructura tecnológica a la nube. Este movimiento estratégico refleja el compromiso de Hormi-Block de mantenerse a la vanguardia de las demandas de la industria y aprovechar la transformación digital para fortalecer su competitividad.

“Alcanzar los 45 años es un logro tremendo para nosotros, y estamos orgullosos de celebrar este aniversario adoptando el futuro de la tecnología,” dijo Germán Siciliano, Gerente de Tecnología y Comercial. “Command Alkon ha estado con nosotros en cada paso del camino, y sus soluciones en la nube nos están permitiendo mejorar la colaboración, obtener información en tiempo real y garantizar que sigamos brindando un valor excepcional a nuestros clientes.”

Hormi-Block ya ha comenzado a implementar las soluciones en la nube de Command Alkon, lo que permite una conectividad fluida en todas sus operaciones y sienta las bases para un crecimiento continuo. Esta implementación forma parte de una estrategia de transformación digital a largo plazo diseñada para maximizar la productividad y preparar el negocio para el futuro.

“Para Command Alkon es un honor celebrar este hito junto a Hormi-Block,” afirmó Leo Marthe, Vicepresidente de Ventas Internacionales. “Nuestros 12 años de asociación demuestran la fortaleza de la colaboración y el poder de la innovación. Esperamos continuar apoyando a Hormi-Block mientras aprovechan todo el potencial de la tecnología en la nube para impulsar la excelencia operativa.”

De cara al futuro, Hormi-Block mantiene su enfoque en la sostenibilidad, la innovación y la entrega de soluciones superiores de concreto premezclado para la industria de la construcción, impulsado por una asociación de confianza y tecnología moderna.

ACERCA DE HORMI-BLOCK

Fundada en 1980, Hormi-Block es un proveedor líder de soluciones de concreto premezclado en Argentina. Con una reputación basada en la innovación, la calidad y la confiabilidad, Hormi-Block ha entregado excelencia en construcción durante 45 años y continúa liderando la modernización de la industria.

ACERCA DE COMMAND ALKON

Command Alkon es el líder global en soluciones de software y tecnología para proveedores de concreto premezclado, productos de concreto, asfalto, agregados y cemento. Con 50 años de experiencia en la industria, los servicios y productos de Command Alkon permiten a los proveedores de materiales de construcción pesada mejorar la producción y el control de calidad, la distribución y el transporte, así como la eficiencia y el rendimiento de oficina.

