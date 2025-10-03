Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en Liquiditeitsovereenkomst

Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst

Periode van 25 september 2025 tot 1 oktober 2025

Inkoopprogramma van Eigen Aandelen
Op 31 juli 2025, kondigde Bekaert de start aan van de volgende tranche van haar inkoopprogramma, voor een totaalbedrag van maximaal € 25 miljoen. Zoals eerder aangekondigd heeft het inkoopprogramma tot doel alle ingekochte aandelen te vernietigen.

Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 25 september 2025 tot 1 oktober 2025, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 40 270 aandelen heeft gekocht.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van het Programma gedurende de periode van 25 september 2025 tot 1 oktober 2025:

 Inkoop van aandelen
DatumMarktAantal ingekochte aandelenGemiddelde
prijs (€)		Hoogste
prijs (€)		Laagste
prijs (€)		Bedrag (€)
25 september 2025Euronext Brussels5 00039,9140,0539,65199 550
 MTF CBOE3 00039,9040,0039,70119 700
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
26 september 2025Euronext Brussels6 00040,0440,3039,90240 240
 MTF CBOE2 00040,0540,2039,9580 100
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
29 september 2025Euronext Brussels6 00039,7240,1039,40238 320
 MTF CBOE2 00039,7240,0039,4079 440
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
30 september 2025Euronext Brussels6 30038,8339,5038,45244 629
 MTF CBOE2 70038,7638,9038,65104 652
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
1 oktober 2025Euronext Brussels5 41939,2039,5038,55212 425
 MTF CBOE1 85139,2539,5038,6072 652
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
Totaal 40 27039,5340,3038,451 591 708

Liquiditeitsovereenkomst

In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 25 juni 2024, maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 4 001 aandelen heeft aangekocht in de periode van 25 september 2025 tot 1 oktober 2025 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 4 011 aandelen verkocht op Euronext Brussels.

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 25 september 2025 tot 1 oktober 2025:

 Aankoop van aandelen
DatumAantal AandelenGemiddelde Prijs (€)Hoogste Prijs (€)Laagste Prijs (€)Totaal Bedrag (€)
25 september 202580139,7739,9039,6031 856
26 september 202500,000,000,000
29 september 20251 40039,7939,9039,5055 706
30 september 20251 60039,0439,6038,5062 464
1 oktober 202520038,5038,5038,507 700
Totaal4 001   157 726


 Verkoop van aandelen
DatumAantal AandelenGemiddelde Prijs (€)Hoogste Prijs (€)Laagste Prijs (€)Totaal Bedrag (€)
25 september 202540239,9040,2039,9016 040
26 september 20251 20940,0840,2039,9548 457
29 september 20251 00040,0040,2039,6040 000
30 september 202500,000,000,000
1 oktober 20251 40039,2339,5039,0554 922
Totaal4 011   159 419

Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 30 435 aandelen.

Op 1 oktober 2025 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 1 827 364 eigen aandelen aan, of 3,53% van het totaal aantal uitstaande aandelen.

Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld op de investor relations-pagina's van onze website.

