Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en Liquiditeitsovereenkomst

Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst

Periode van 25 september 2025 tot 1 oktober 2025

Inkoopprogramma van Eigen Aandelen

Op 31 juli 2025 , kondigde Bekaert de start aan van de volgende tranche van haar inkoopprogramma, voor een totaalbedrag van maximaal € 25 miljoen. Zoals eerder aangekondigd heeft het inkoopprogramma tot doel alle ingekochte aandelen te vernietigen.

Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 25 september 2025 tot 1 oktober 2025, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 40 270 aandelen heeft gekocht.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van het Programma gedurende de periode van 25 september 2025 tot 1 oktober 2025:

Inkoop van aandelen Datum Markt Aantal ingekochte aandelen Gemiddelde

prijs (€) Hoogste

prijs (€) Laagste

prijs (€) Bedrag (€) 25 september 2025 Euronext Brussels 5 000 39,91 40,05 39,65 199 550 MTF CBOE 3 000 39,90 40,00 39,70 119 700 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 26 september 2025 Euronext Brussels 6 000 40,04 40,30 39,90 240 240 MTF CBOE 2 000 40,05 40,20 39,95 80 100 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 29 september 2025 Euronext Brussels 6 000 39,72 40,10 39,40 238 320 MTF CBOE 2 000 39,72 40,00 39,40 79 440 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 30 september 2025 Euronext Brussels 6 300 38,83 39,50 38,45 244 629 MTF CBOE 2 700 38,76 38,90 38,65 104 652 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 1 oktober 2025 Euronext Brussels 5 419 39,20 39,50 38,55 212 425 MTF CBOE 1 851 39,25 39,50 38,60 72 652 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — Totaal 40 270 39,53 40,30 38,45 1 591 708

Liquiditeitsovereenkomst

In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 25 juni 2024 , maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 4 001 aandelen heeft aangekocht in de periode van 25 september 2025 tot 1 oktober 2025 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 4 011 aandelen verkocht op Euronext Brussels.

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 25 september 2025 tot 1 oktober 2025:

Aankoop van aandelen Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€) 25 september 2025 801 39,77 39,90 39,60 31 856 26 september 2025 0 0,00 0,00 0,00 0 29 september 2025 1 400 39,79 39,90 39,50 55 706 30 september 2025 1 600 39,04 39,60 38,50 62 464 1 oktober 2025 200 38,50 38,50 38,50 7 700 Totaal 4 001 157 726





Verkoop van aandelen Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€) 25 september 2025 402 39,90 40,20 39,90 16 040 26 september 2025 1 209 40,08 40,20 39,95 48 457 29 september 2025 1 000 40,00 40,20 39,60 40 000 30 september 2025 0 0,00 0,00 0,00 0 1 oktober 2025 1 400 39,23 39,50 39,05 54 922 Totaal 4 011 159 419

Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 30 435 aandelen.

Op 1 oktober 2025 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 1 827 364 eigen aandelen aan, of 3,53% van het totaal aantal uitstaande aandelen.

