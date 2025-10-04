Monroe® lance une gamme de ressorts pneumatiques pour véhicules utilitaires

KONTICH, Belgique, 04 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La marque Monroe®, mondialement reconnue, a lancé une nouvelle gamme complète de ressorts pneumatiques pour véhicules utilitaires, intégrant de nombreuses améliorations techniques destinées à accroître la sécurité et la productivité grâce à des performances exceptionnelles et une durabilité prolongée. Ces nouveaux ressorts pneumatiques sont disponibles et conçus pour être compatibles avec une large gamme de camions, bus et autres véhicules de constructeurs tels que Mercedes-Benz, IVECO, DAF, Renault Trucks, MAN, Volvo, et plus encore.

« Les ressorts pneumatiques pour véhicules utilitaires fonctionnent dans un environnement difficile qui exige des améliorations de conception spécifiques à l’application, des matériaux de qualité supérieure et des normes de fabrication élevées. Les ressorts pneumatiques Monroe Magnum sont conçus et fabriqués pour offrir des performances durables et contribuer à la sécurité des véhicules dans des conditions difficiles », a déclaré Sylvain Gary, responsable principal des produits, EMEA, DRiV.

La nouvelle gamme de ressorts pneumatiques Monroe Magnum s’appuie sur le leadership de longue date de Monroe en tant que fournisseur d’équipement d’origine de confiance pour les constructeurs de véhicules utilitaires. Grâce à cette expertise approfondie, les ingénieurs Monroe ont identifié et validé plusieurs améliorations uniques en matière de conception et de fabrication, destinées à optimiser la performance et la durabilité. Parmi celles-ci :

Soufflets premium fabriqués à partir d’une formule précise de matériaux en caoutchouc de haute qualité afin de conserver leur souplesse pendant toute leur durée de vie tout en résistant à l’ozone, à la saleté, aux impuretés de la route et aux conditions météorologiques difficiles.

fabriqués à partir d’une formule précise de matériaux en caoutchouc de haute qualité afin de conserver leur souplesse pendant toute leur durée de vie tout en résistant à l’ozone, à la saleté, aux impuretés de la route et aux conditions météorologiques difficiles. Nouvelle butée flexible haut de gamme testée pour résister à une force pouvant atteindre 89 kilonewtons (kN) sans fissures ni ruptures.

testée pour résister à une force pouvant atteindre (kN) sans fissures ni ruptures. Conceptions de pistons durables : selon l’application, les ressorts pneumatiques Monroe Magnum sont équipés de pistons en acier ultra-résistants conçus pour les véhicules soumis à des charges extrêmes ou de pistons en plastique léger de nouvelle génération dotés d’un revêtement anticorrosion avancé.





La nouvelle gamme Monroe Magnum comprend des ressorts pneumatiques convolutés , idéaux pour le levage d’essieux sur véhicules multi-essieux, ainsi que pour le levage pneumatique et l’isolation des vibrations en milieu industriel ; des ressorts pneumatiques anti-retournement , offrant une meilleure stabilité latérale afin de maintenir le contrôle du véhicule dans les virages et lors de charges déséquilibrées ; et des ressorts pneumatiques complets disponibles en conception légère et durable (pistons en plastique) ou en conception ultra-résistante (pistons en acier). Chaque ressort pneumatique est conçu pour maintenir la hauteur de caisse et le centre de gravité corrects du véhicule, afin d’assurer la stabilité des charges et la sécurité des conducteurs sur des parcours exigeants.

Les ressorts pneumatiques jouent un rôle essentiel dans le maintien de la sécurité et de la productivité des véhicules, ainsi que dans la réduction des coûts globaux d’entretien des véhicules. En absorbant efficacement les chocs de la route et les vibrations intenses, ils protègent les autres composants de la suspension contre l’usure prématurée et les défaillances.

« La défaillance des ressorts pneumatiques est l’une des principales causes d’immobilisation des véhicules pour les flottes et autres exploitants de véhicules commerciaux », a expliqué M. Gary. « Les distributeurs et les prestataires de services peuvent aider leurs clients à éviter les défaillances prématurées et autres problèmes coûteux en proposant des ressorts pneumatiques conçus pour leur fiabilité et leur durabilité – tous signés Monroe, une marque en laquelle ils ont confiance. »

Consultez le site monroe.com pour en savoir plus sur les ressorts pneumatiques Monroe Magnum et les autres produits Monroe de classe mondiale destinés aux camions, remorques, bus et engins de chantier/tout-terrain.

À propos de DRiV

DRiV, une division de Tenneco, est un leader du marché des pièces détachées automobiles, avec pour mission d’améliorer les performances des véhicules grâce à des solutions innovantes et une ingénierie d’exception. Fort d’un portefeuille de marques renommées, notamment MOOG®, Monroe®, Wagner®, Fel-Pro®, FP Diesel™ et Walker® parmi d’autres, DRiV propose des pièces automobiles de qualité garantissant une fonctionnalité et une fiabilité optimales. Pour en savoir plus, consultez le site www.driv.com.



À propos de Tenneco

Tenneco est un leader mondial dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits automobiles destinés aux équipementiers et au marché des pièces de rechange. Grâce à ses divisions DRiV, Performance Solutions, Clean Air, Powertrain et Champion® Ignition, Tenneco contribue à l’avancement de la mobilité mondiale en proposant des solutions technologiques dans de nombreux secteurs. Pour en savoir plus, consultez le site www.tenneco.com.



