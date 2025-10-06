Transaction in own shares

 | Source: OSB GROUP PLC OSB GROUP PLC

OSB GROUP PLC                                        
ISIN: GB00BLDRH360
06 October 2025

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 03 October 2025 it had purchased a total of 47,269 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased47,269--
Highest price paid (per ordinary share)563.50p--
Lowest price paid (per ordinary share)560.50p--
Volume weighted average price paid (per ordinary share)562.28p--

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 360,084,887 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 360,084,887.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameCitigroup Global Markets Limited
Intermediary CodeSBILGB2L
Timezone GMT+1
CurrencyGBP


Transaction Date Trade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
03-10-202516:28:33GBp74563.00XLONxeaNjjFvRkJ
03-10-202516:28:33GBp261563.00XLONxeaNjjFvRkR
03-10-202516:28:33GBp67563.00XLONxeaNjjFvRkT
03-10-202516:25:00GBp60562.50XLONxeaNjjFv6aE
03-10-202516:25:00GBp253562.50XLONxeaNjjFv6aG
03-10-202516:24:30GBp93562.50XLONxeaNjjFv6o$
03-10-202516:24:30GBp192562.50XLONxeaNjjFv6o1
03-10-202516:24:00GBp58562.50XLONxeaNjjFv6Gk
03-10-202516:24:00GBp14562.50XLONxeaNjjFv6Gm
03-10-202516:24:00GBp229562.50XLONxeaNjjFv6Go
03-10-202516:23:35GBp254562.50XLONxeaNjjFv7l$
03-10-202516:12:30GBp328560.50XLONxeaNjjFvC84
03-10-202516:10:00GBp394561.00XLONxeaNjjFvA3s
03-10-202516:10:00GBp900561.50XLONxeaNjjFvA3u
03-10-202516:02:30GBp569562.00XLONxeaNjjFwqn0
03-10-202516:02:29GBp1,859562.50XLONxeaNjjFwqnV
03-10-202516:00:01GBp1,064562.50XLONxeaNjjFwo36
03-10-202515:53:55GBp185561.00XLONxeaNjjFw$Lf
03-10-202515:53:47GBp8561.00XLONxeaNjjFw$Jo
03-10-202515:53:21GBp6561.00XLONxeaNjjFwyrg
03-10-202515:52:28GBp108561.00XLONxeaNjjFwzXu
03-10-202515:43:47GBp79561.00XLONxeaNjjFwWJo
03-10-202515:43:30GBp114562.00XLONxeaNjjFwXi$
03-10-202515:43:30GBp16562.00XLONxeaNjjFwXi1
03-10-202515:43:30GBp79562.00XLONxeaNjjFwXi3
03-10-202515:43:30GBp1562.00XLONxeaNjjFwXi5
03-10-202515:40:14GBp350562.00XLONxeaNjjFwjl7
03-10-202515:40:14GBp261561.50XLONxeaNjjFwjl9
03-10-202515:40:14GBp751561.50XLONxeaNjjFwjlF
03-10-202515:26:50GBp78561.50XLONxeaNjjFwSJb
03-10-202515:26:50GBp125561.50XLONxeaNjjFwSJZ
03-10-202515:20:56GBp86561.50XLONxeaNjjFw4Yy
03-10-202515:20:56GBp257561.50XLONxeaNjjFw4Y@
03-10-202515:20:56GBp320561.00XLONxeaNjjFw4Y5
03-10-202515:20:54GBp550562.00XLONxeaNjjFw4ld
03-10-202515:20:54GBp15562.00XLONxeaNjjFw4lf
03-10-202515:20:54GBp73562.00XLONxeaNjjFw4lh
03-10-202515:20:54GBp96562.00XLONxeaNjjFw4lj
03-10-202515:20:54GBp192562.00XLONxeaNjjFw4ll
03-10-202515:20:54GBp273562.00XLONxeaNjjFw4ln
03-10-202515:20:54GBp520562.00XLONxeaNjjFw4lp
03-10-202515:20:54GBp48562.00XLONxeaNjjFw4lr
03-10-202515:20:54GBp700562.00XLONxeaNjjFw4lt
03-10-202515:20:54GBp286561.50XLONxeaNjjFw4lw
03-10-202515:20:54GBp201561.50XLONxeaNjjFw4ly
03-10-202515:19:52GBp258562.00XLONxeaNjjFw5o0
03-10-202515:19:52GBp19562.00XLONxeaNjjFw5zr
03-10-202515:03:11GBp570562.00XLONxeaNjjFx@VF
03-10-202515:03:11GBp585562.00XLONxeaNjjFx@VK
03-10-202515:03:11GBp86562.00XLONxeaNjjFx@VM
03-10-202515:02:57GBp436562.50XLONxeaNjjFx$nt
03-10-202515:02:57GBp237562.50XLONxeaNjjFx$nv
03-10-202514:47:00GBp661563.00XLONxeaNjjFxeYs
03-10-202514:42:25GBp4563.00XLONxeaNjjFxI6x
03-10-202514:42:25GBp35563.00XLONxeaNjjFxI6z
03-10-202514:37:45GBp82562.00XLONxeaNjjFxS1L
03-10-202514:37:45GBp1,046562.50XLONxeaNjjFxS1M
03-10-202514:37:45GBp65562.50XLONxeaNjjFxS0d
03-10-202514:37:45GBp569562.50XLONxeaNjjFxS0W
03-10-202514:37:45GBp250562.50XLONxeaNjjFxS0Y
03-10-202514:37:45GBp1562.50XLONxeaNjjFxS1O
03-10-202514:37:45GBp9562.50XLONxeaNjjFxS1Q
03-10-202514:37:45GBp78562.50XLONxeaNjjFxS1S
03-10-202514:37:45GBp1562.50XLONxeaNjjFxS1U
03-10-202514:37:45GBp486562.00XLONxeaNjjFxS0i
03-10-202514:37:37GBp294562.50XLONxeaNjjFxS8J
03-10-202514:37:37GBp328562.50XLONxeaNjjFxS8L
03-10-202514:05:49GBp524563.00XLONxeaNjjFqyNB
03-10-202514:05:49GBp55563.00XLONxeaNjjFqyND
03-10-202514:05:49GBp237563.00XLONxeaNjjFqyMY
03-10-202514:05:45GBp286563.00XLONxeaNjjFqyGe
03-10-202514:05:45GBp79563.00XLONxeaNjjFqyGg
03-10-202514:05:45GBp560563.00XLONxeaNjjFqyGi
03-10-202514:02:05GBp512563.00XLONxeaNjjFqubA
03-10-202514:02:05GBp210563.00XLONxeaNjjFqubC
03-10-202514:02:05GBp250563.00XLONxeaNjjFqubE
03-10-202514:02:05GBp502563.00XLONxeaNjjFqubG
03-10-202514:02:05GBp198563.00XLONxeaNjjFquar
03-10-202514:02:05GBp358562.50XLONxeaNjjFquaw
03-10-202514:02:04GBp305563.00XLONxeaNjjFquWT
03-10-202514:01:14GBp40563.00XLONxeaNjjFquVa
03-10-202513:29:20GBp72562.00XLONxeaNjjFqQuX
03-10-202513:29:20GBp76562.00XLONxeaNjjFqQvT
03-10-202513:29:20GBp30562.00XLONxeaNjjFqQvV
03-10-202513:26:50GBp190562.00XLONxeaNjjFqOna
03-10-202513:26:50GBp89562.00XLONxeaNjjFqOnY
03-10-202513:24:20GBp212562.00XLONxeaNjjFq6ia
03-10-202513:21:55GBp94562.00XLONxeaNjjFq7Ps
03-10-202513:21:55GBp91562.00XLONxeaNjjFq7Pu
03-10-202513:21:50GBp71562.00XLONxeaNjjFq7Q0
03-10-202513:21:50GBp107562.00XLONxeaNjjFq7Q2
03-10-202513:20:10GBp119562.00XLONxeaNjjFq5X0
03-10-202513:18:10GBp86562.00XLONxeaNjjFq24y
03-10-202513:18:10GBp406562.00XLONxeaNjjFq24G
03-10-202513:18:05GBp3562.00XLONxeaNjjFq29c
03-10-202513:18:05GBp3562.00XLONxeaNjjFq29e
03-10-202513:17:35GBp44562.00XLONxeaNjjFq3XV
03-10-202512:57:34GBp630560.50XLONxeaNjjFrrRj
03-10-202512:53:09GBp565561.00XLONxeaNjjFrmJq
03-10-202512:53:09GBp422560.50XLONxeaNjjFrmJy
03-10-202512:18:40GBp268561.00XLONxeaNjjFrM7g
03-10-202512:13:25GBp352561.50XLONxeaNjjFrIut
03-10-202512:04:28GBp471561.00XLONxeaNjjFrTel
03-10-202512:04:28GBp673561.50XLONxeaNjjFrTen
03-10-202511:51:49GBp486562.00XLONxeaNjjFr2CD
03-10-202511:48:09GBp250563.00XLONxeaNjjFr1hJ
03-10-202511:48:09GBp508563.00XLONxeaNjjFr1hL
03-10-202511:48:09GBp248563.00XLONxeaNjjFr1hH
03-10-202511:48:09GBp209563.00XLONxeaNjjFr1gn
03-10-202511:48:09GBp246563.00XLONxeaNjjFr1gl
03-10-202511:48:09GBp293563.00XLONxeaNjjFr1gd
03-10-202511:48:09GBp668563.00XLONxeaNjjFr1gf
03-10-202511:48:09GBp67563.00XLONxeaNjjFr1gh
03-10-202511:48:09GBp147563.00XLONxeaNjjFr1gj
03-10-202511:48:09GBp363563.00XLONxeaNjjFr1gA
03-10-202511:48:09GBp422563.00XLONxeaNjjFr1gN
03-10-202511:48:09GBp292562.50XLONxeaNjjFr1gL
03-10-202511:28:34GBp422563.50XLONxeaNjjFsrM6
03-10-202511:13:36GBp36562.00XLONxeaNjjFsxge
03-10-202511:13:36GBp256562.00XLONxeaNjjFsxgg
03-10-202511:13:36GBp422562.50XLONxeaNjjFsxgi
03-10-202511:11:03GBp13562.50XLONxeaNjjFsuND
03-10-202511:11:03GBp39562.50XLONxeaNjjFsuNF
03-10-202510:38:36GBp1,246562.50XLONxeaNjjFsJiZ
03-10-202510:38:36GBp186562.50XLONxeaNjjFsJib
03-10-202510:38:36GBp127562.50XLONxeaNjjFsJid
03-10-202510:38:36GBp473562.50XLONxeaNjjFsJip
03-10-202510:38:36GBp292562.00XLONxeaNjjFsJis
03-10-202510:38:27GBp292562.50XLONxeaNjjFsJr1
03-10-202510:38:27GBp422563.00XLONxeaNjjFsJr3
03-10-202510:00:34GBp146563.00XLONxeaNjjFsB2g
03-10-202510:00:34GBp219563.00XLONxeaNjjFsB2k
03-10-202510:00:34GBp292562.50XLONxeaNjjFsB2s
03-10-202510:00:34GBp236563.00XLONxeaNjjFsB2u
03-10-202510:00:34GBp186563.00XLONxeaNjjFsB2w
03-10-202509:45:19GBp45563.00XLONxeaNjjFt@SG
03-10-202509:45:19GBp45563.00XLONxeaNjjFt@SI
03-10-202509:29:20GBp148563.50XLONxeaNjjFtYyQ
03-10-202509:26:30GBp255563.50XLONxeaNjjFtWgy
03-10-202509:26:30GBp26563.50XLONxeaNjjFtWg@
03-10-202509:08:42GBp423561.00XLONxeaNjjFtLzI
03-10-202509:08:17GBp510561.50XLONxeaNjjFtLCG
03-10-202509:06:36GBp292562.00XLONxeaNjjFtITs
03-10-202509:06:35GBp422562.50XLONxeaNjjFtIT3
03-10-202509:06:00GBp178563.00XLONxeaNjjFtJoH
03-10-202509:06:00GBp1,416563.00XLONxeaNjjFtJoQ
03-10-202509:05:54GBp422563.00XLONxeaNjjFtJue
03-10-202508:50:05GBp422563.00XLONxeaNjjFt6u0
03-10-202508:46:57GBp178562.50XLONxeaNjjFt4Le
03-10-202508:46:57GBp1,089562.50XLONxeaNjjFt4Lk
03-10-202508:30:52GBp280562.00XLONxeaNjjFt8o5
03-10-202508:30:52GBp278562.00XLONxeaNjjFt8y1
03-10-202508:28:34GBp171562.00XLONxeaNjjFmsrJ
03-10-202508:28:34GBp493562.00XLONxeaNjjFmsrL
03-10-202508:24:47GBp483562.50XLONxeaNjjFmrh2
03-10-202508:24:47GBp250562.50XLONxeaNjjFmrh4
03-10-202508:24:47GBp700562.50XLONxeaNjjFmrh6
03-10-202508:24:47GBp250562.00XLONxeaNjjFmrh8
03-10-202508:24:47GBp186562.00XLONxeaNjjFmrhA
03-10-202508:24:47GBp133561.50XLONxeaNjjFmrhG
03-10-202508:24:47GBp159561.50XLONxeaNjjFmrhI
03-10-202508:24:47GBp352562.00XLONxeaNjjFmrhK
03-10-202508:24:46GBp340562.50XLONxeaNjjFmrgl
03-10-202508:24:46GBp82562.50XLONxeaNjjFmrgn

