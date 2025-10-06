Elis : Déclaration des transactions sur actions propres du 30 septembre au 3 octobre 2025

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
du 30 septembre au 3 octobre 2025

Saint-Cloud, le 6 octobre 2025        

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, notamment le Règlement (UE) 2016/1052, Elis déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 30 septembre 2025 au 3 octobre 2025 dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 24ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 22 mai 2025 et annoncé le 6 mars 2025 :

Présentation agrégée :

Nom de
l'émetteur		Code Identifiant de l'émetteur
(LEI)		Jour de la transactionCode identifiant
de l’instrument
financier
(ISIN)		Volume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros)Marché (MIC Code)
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49230/09/2025FR00124351216 88223,7078XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49230/09/2025FR00124351212 81523,7093CEUX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49201/10/2025FR001243512124 04524,2368XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49201/10/2025FR00124351211 31924,1891TQEX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49201/10/2025FR00124351212 49224,1945CEUX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49201/10/2025FR00124351211 56824,1902AQEU
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49202/10/2025FR00124351213 91024,4817XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49202/10/2025FR001243512195924,4757CEUX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49203/10/2025FR00124351212 19124,6971XPAR
 Total46 18124,1681 

Opérations d’achat d’actions propres ayant pour objet (i) de couvrir les plans d’actions de performance arrivant à échéance et l’abondement du plan d’actionnariat salarié international Elis for All 2025, puis (ii) pour le surplus, d’être annulées, en application de la 26ème résolution de l’assemblée générale mixte du 22 mai 2025.

Contacts

Nicolas Buron
Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux
Relations Investisseurs
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

Elis - Déclaration des transactions sur actions propres du 30 septembre au 3 octobre 2025

