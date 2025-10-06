Elis : Déclaration des transactions sur actions propres du 30 septembre au 3 octobre 2025

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées

du 30 septembre au 3 octobre 2025

Saint-Cloud, le 6 octobre 2025

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, notamment le Règlement (UE) 2016/1052, Elis déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 30 septembre 2025 au 3 octobre 2025 dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 24ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 22 mai 2025 et annoncé le 6 mars 2025 :

Présentation agrégée :

Nom de

l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur

(LEI) Jour de la transaction Code identifiant

de l’instrument

financier

(ISIN) Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros) Marché (MIC Code) ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 30/09/2025 FR0012435121 6 882 23,7078 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 30/09/2025 FR0012435121 2 815 23,7093 CEUX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 01/10/2025 FR0012435121 24 045 24,2368 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 01/10/2025 FR0012435121 1 319 24,1891 TQEX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 01/10/2025 FR0012435121 2 492 24,1945 CEUX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 01/10/2025 FR0012435121 1 568 24,1902 AQEU ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 02/10/2025 FR0012435121 3 910 24,4817 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 02/10/2025 FR0012435121 959 24,4757 CEUX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 03/10/2025 FR0012435121 2 191 24,6971 XPAR Total 46 181 24,1681

Opérations d’achat d’actions propres ayant pour objet (i) de couvrir les plans d’actions de performance arrivant à échéance et l’abondement du plan d’actionnariat salarié international Elis for All 2025, puis (ii) pour le surplus, d’être annulées, en application de la 26ème résolution de l’assemblée générale mixte du 22 mai 2025.

Contacts

Nicolas Buron

Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux

Relations Investisseurs

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

