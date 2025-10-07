Transaction in own shares

 | Source: OSB GROUP PLC OSB GROUP PLC

OSB GROUP PLC                                        
ISIN: GB00BLDRH360
07 October 2025

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 06 October 2025 it had purchased a total of 90,432 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased90,432--
Highest price paid (per ordinary share)562.50p--
Lowest price paid (per ordinary share)554.00p--
Volume weighted average price paid (per ordinary share)557.30p--

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 359,997,730 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 359,997,730.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameCitigroup Global Markets Limited
Intermediary CodeSBILGB2L
Timezone GMT+1
CurrencyGBP


Transaction Date Trade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
06-10-202516:16:09GBp1554.50XLONxeaNjEjrOaN
06-10-202516:15:56GBp1554.50XLONxeaNjEjrOsD
06-10-202516:15:43GBp1554.50XLONxeaNjEjrO6P
06-10-202516:15:33GBp1554.50XLONxeaNjEjrOKs
06-10-202516:15:24GBp1554.50XLONxeaNjEjrOSJ
06-10-202516:15:17GBp1554.50XLONxeaNjEjrPdg
06-10-202516:15:05GBp52554.50XLONxeaNjEjrPzb
06-10-202516:07:34GBp452555.00XLONxeaNjEjrErP
06-10-202516:03:16GBp295555.50XLONxeaNjEjrAvp
06-10-202515:57:06GBp454556.00XLONxeaNjEjsqSX
06-10-202515:56:45GBp462556.50XLONxeaNjEjsrq1
06-10-202515:55:08GBp203556.50XLONxeaNjEjso34
06-10-202515:55:08GBp201556.50XLONxeaNjEjso2p
06-10-202515:55:08GBp203556.50XLONxeaNjEjso23
06-10-202515:55:08GBp201556.50XLONxeaNjEjso28
06-10-202515:55:08GBp202556.50XLONxeaNjEjso2I
06-10-202515:55:08GBp408556.50XLONxeaNjEjso2R
06-10-202515:55:08GBp149556.50XLONxeaNjEjso2T
06-10-202515:55:08GBp263556.50XLONxeaNjEjso2V
06-10-202515:54:36GBp306556.50XLONxeaNjEjsphl
06-10-202515:54:36GBp548556.50XLONxeaNjEjsphn
06-10-202515:54:36GBp693556.50XLONxeaNjEjsph0
06-10-202515:54:36GBp145556.50XLONxeaNjEjsph2
06-10-202515:54:36GBp512556.50XLONxeaNjEjsph4
06-10-202515:54:36GBp22556.50XLONxeaNjEjsph6
06-10-202515:54:36GBp133556.50XLONxeaNjEjsph8
06-10-202515:54:36GBp441556.50XLONxeaNjEjsphA
06-10-202515:54:36GBp2,055556.50XLONxeaNjEjsphK
06-10-202515:54:36GBp147556.50XLONxeaNjEjsphO
06-10-202515:54:36GBp1,422556.50XLONxeaNjEjsphQ
06-10-202515:54:36GBp277556.50XLONxeaNjEjsphS
06-10-202515:54:36GBp258556.50XLONxeaNjEjsphM
06-10-202515:54:36GBp97556.50XLONxeaNjEjspgT
06-10-202515:54:36GBp250556.50XLONxeaNjEjspgV
06-10-202515:54:36GBp534556.50XLONxeaNjEjsprX
06-10-202515:54:36GBp285556.50XLONxeaNjEjsprZ
06-10-202515:54:35GBp415556.50XLONxeaNjEjspry
06-10-202515:54:35GBp1,175556.00XLONxeaNjEjspsl
06-10-202515:53:02GBp228556.50XLONxeaNjEjsnl4
06-10-202515:53:02GBp230556.50XLONxeaNjEjsnlH
06-10-202515:53:02GBp67556.50XLONxeaNjEjsnlJ
06-10-202515:53:02GBp263556.50XLONxeaNjEjsnlL
06-10-202515:52:19GBp258556.50XLONxeaNjEjsnV$
06-10-202515:52:19GBp424556.50XLONxeaNjEjsnVx
06-10-202515:52:19GBp300556.50XLONxeaNjEjsnVz
06-10-202515:52:19GBp42556.50XLONxeaNjEjsnV8
06-10-202515:52:19GBp764556.50XLONxeaNjEjsnVA
06-10-202515:52:19GBp150556.50XLONxeaNjEjsnVG
06-10-202515:52:19GBp263556.50XLONxeaNjEjsnVI
06-10-202515:22:10GBp383555.00XLONxeaNjEjsQAC
06-10-202515:20:04GBp1,887555.00XLONxeaNjEjsPed
06-10-202515:19:46GBp210555.00XLONxeaNjEjsP5Z
06-10-202515:19:27GBp253555.00XLONxeaNjEjsPVr
06-10-202515:18:35GBp1,209555.00XLONxeaNjEjs7bo
06-10-202515:18:35GBp213555.00XLONxeaNjEjs7dT
06-10-202515:18:35GBp35555.00XLONxeaNjEjs7cZ
06-10-202515:18:35GBp422555.00XLONxeaNjEjs7cl
06-10-202515:18:35GBp122555.00XLONxeaNjEjs7cn
06-10-202515:18:35GBp545555.00XLONxeaNjEjs7c5
06-10-202515:18:35GBp216555.00XLONxeaNjEjs7cB
06-10-202515:18:34GBp31555.00XLONxeaNjEjs7XY
06-10-202515:18:34GBp212555.00XLONxeaNjEjs7Xe
06-10-202515:18:34GBp209555.00XLONxeaNjEjs7Xo
06-10-202515:18:33GBp173555.00XLONxeaNjEjs7X4
06-10-202515:18:33GBp1,261555.00XLONxeaNjEjs7XF
06-10-202515:18:33GBp1,320555.00XLONxeaNjEjs7XQ
06-10-202515:18:33GBp418555.50XLONxeaNjEjs7W2
06-10-202515:18:33GBp515555.00XLONxeaNjEjs7W9
06-10-202515:16:40GBp53555.50XLONxeaNjEjs5iB
06-10-202515:16:39GBp349555.50XLONxeaNjEjs5lY
06-10-202515:16:39GBp70555.50XLONxeaNjEjs5l1
06-10-202515:16:39GBp272555.50XLONxeaNjEjs5l3
06-10-202515:16:39GBp338555.50XLONxeaNjEjs5lI
06-10-202515:16:39GBp346555.50XLONxeaNjEjs5lU
06-10-202515:16:39GBp333555.50XLONxeaNjEjs5ka
06-10-202515:16:39GBp333555.50XLONxeaNjEjs5kn
06-10-202515:11:39GBp168554.50XLONxeaNjEjsFVT
06-10-202515:11:39GBp893554.50XLONxeaNjEjsFUk
06-10-202515:01:20GBp286554.00XLONxeaNjEjtmg6
06-10-202515:01:04GBp874554.00XLONxeaNjEjtmCP
06-10-202514:58:56GBp1,087554.50XLONxeaNjEjt$nf
06-10-202514:56:06GBp1,650555.00XLONxeaNjEjtxpr
06-10-202514:50:06GBp1,295555.50XLONxeaNjEjtYSk
06-10-202514:46:18GBp1,371556.00XLONxeaNjEjtlS6
06-10-202514:41:25GBp148556.50XLONxeaNjEjtf8u
06-10-202514:41:25GBp704556.50XLONxeaNjEjtf8w
06-10-202514:41:25GBp273556.50XLONxeaNjEjtf8y
06-10-202514:41:11GBp1,859557.00XLONxeaNjEjtMcO
06-10-202514:35:11GBp1,742557.00XLONxeaNjEjtHUB
06-10-202514:32:05GBp635557.00XLONxeaNjEjtRdc
06-10-202514:20:23GBp447557.00XLONxeaNjEjtFkc
06-10-202514:20:23GBp375557.50XLONxeaNjEjtFke
06-10-202514:20:23GBp1,215557.50XLONxeaNjEjtFkn
06-10-202514:17:36GBp1,883558.00XLONxeaNjEjtAku
06-10-202514:14:17GBp444558.50XLONxeaNjEjt9wW
06-10-202514:14:17GBp515558.00XLONxeaNjEjt9wd
06-10-202514:14:17GBp355558.50XLONxeaNjEjt9wj
06-10-202514:05:37GBp621558.00XLONxeaNjEjm@EJ
06-10-202514:05:37GBp230558.50XLONxeaNjEjm@EO
06-10-202513:51:21GBp1,220557.50XLONxeaNjEjmZLz
06-10-202513:45:17GBp268558.00XLONxeaNjEjmiR1
06-10-202513:40:48GBp627557.00XLONxeaNjEjmeLR
06-10-202513:40:48GBp1,431557.50XLONxeaNjEjmeLS
06-10-202513:37:05GBp336558.00XLONxeaNjEjmNT8
06-10-202513:34:57GBp674558.00XLONxeaNjEjmL3l
06-10-202513:34:57GBp366558.50XLONxeaNjEjmL3n
06-10-202513:33:07GBp259558.50XLONxeaNjEjmJ@a
06-10-202513:33:06GBp227558.50XLONxeaNjEjmJvx
06-10-202513:33:05GBp86559.00XLONxeaNjEjmJ42
06-10-202513:33:05GBp141559.00XLONxeaNjEjmJ49
06-10-202513:33:05GBp1,413558.50XLONxeaNjEjmJ6x
06-10-202513:33:05GBp35558.50XLONxeaNjEjmJ61
06-10-202513:33:05GBp990558.50XLONxeaNjEjmJ6D
06-10-202513:33:05GBp250558.50XLONxeaNjEjmJ6F
06-10-202513:33:05GBp42558.50XLONxeaNjEjmJ6H
06-10-202513:33:05GBp362558.50XLONxeaNjEjmJ6J
06-10-202513:33:05GBp652558.50XLONxeaNjEjmJ6P
06-10-202513:32:59GBp201558.00XLONxeaNjEjmJET
06-10-202513:32:59GBp434558.50XLONxeaNjEjmJEV
06-10-202513:32:59GBp1,058559.00XLONxeaNjEjmJ9W
06-10-202513:32:59GBp250559.00XLONxeaNjEjmJ9j
06-10-202513:32:59GBp417559.50XLONxeaNjEjmJ9l
06-10-202513:32:59GBp214560.50XLONxeaNjEjmJ9m
06-10-202513:32:59GBp954560.00XLONxeaNjEjmJ9t
06-10-202513:32:48GBp717560.50XLONxeaNjEjmJSC
06-10-202513:32:48GBp324560.50XLONxeaNjEjmJSE
06-10-202513:10:27GBp967561.00XLONxeaNjEjm1KG
06-10-202513:08:53GBp204560.50XLONxeaNjEjmEQ9
06-10-202513:08:53GBp516560.50XLONxeaNjEjmEQA
06-10-202513:08:53GBp16560.50XLONxeaNjEjmEQC
06-10-202513:08:53GBp162560.00XLONxeaNjEjmEQJ
06-10-202512:59:30GBp32560.00XLONxeaNjEjnsNs
06-10-202512:59:30GBp180560.00XLONxeaNjEjnsNu
06-10-202512:59:30GBp533560.00XLONxeaNjEjnsNw
06-10-202512:59:30GBp447560.00XLONxeaNjEjnsNy
06-10-202512:59:30GBp68560.00XLONxeaNjEjnsN2
06-10-202512:59:30GBp700560.00XLONxeaNjEjnsN4
06-10-202512:59:30GBp394559.50XLONxeaNjEjnsNA
06-10-202512:59:29GBp957560.00XLONxeaNjEjnsMy
06-10-202511:47:30GBp4,578558.00XLONxeaNjEjnE1O
06-10-202511:47:30GBp178558.00XLONxeaNjEjnE1Q
06-10-202511:47:30GBp190558.00XLONxeaNjEjnE1S
06-10-202511:47:30GBp607557.50XLONxeaNjEjnE0Z
06-10-202511:40:09GBp206556.50XLONxeaNjEjnB40
06-10-202510:56:28GBp805555.50XLONxeaNjEjoGmd
06-10-202510:45:55GBp313555.50XLONxeaNjEjoPL8
06-10-202510:45:55GBp3555.50XLONxeaNjEjoPLA
06-10-202510:44:25GBp262555.50XLONxeaNjEjo7da
06-10-202510:44:25GBp556556.00XLONxeaNjEjo7dt
06-10-202510:41:33GBp848556.50XLONxeaNjEjo5dT
06-10-202510:40:34GBp407557.00XLONxeaNjEjo5QQ
06-10-202510:33:07GBp331557.00XLONxeaNjEjoDvB
06-10-202510:33:01GBp443557.00XLONxeaNjEjoDEs
06-10-202510:33:00GBp199557.50XLONxeaNjEjoDE0
06-10-202510:33:00GBp1,511557.50XLONxeaNjEjoDEA
06-10-202510:23:12GBp12556.50XLONxeaNjEjpram
06-10-202510:17:12GBp245557.00XLONxeaNjEjp@aR
06-10-202510:17:12GBp192557.00XLONxeaNjEjp@aT
06-10-202510:14:51GBp204557.00XLONxeaNjEjpyLe
06-10-202510:13:17GBp36557.00XLONxeaNjEjpzEK
06-10-202510:13:17GBp168557.00XLONxeaNjEjpzEM
06-10-202510:11:43GBp82557.00XLONxeaNjEjpxaB
06-10-202510:11:43GBp81557.00XLONxeaNjEjpxaD
06-10-202510:11:43GBp37557.00XLONxeaNjEjpxaF
06-10-202510:06:32GBp126557.00XLONxeaNjEjpdez
06-10-202510:06:32GBp181557.00XLONxeaNjEjpde$
06-10-202510:06:32GBp513557.00XLONxeaNjEjpde1
06-10-202510:06:32GBp700557.00XLONxeaNjEjpde3
06-10-202510:06:32GBp366556.50XLONxeaNjEjpdeG
06-10-202510:06:32GBp26557.00XLONxeaNjEjpdeI
06-10-202510:06:32GBp406557.00XLONxeaNjEjpdeK
06-10-202510:00:08GBp140557.50XLONxeaNjEjpZS6
06-10-202510:00:08GBp333557.50XLONxeaNjEjpZS8
06-10-202509:52:18GBp140557.00XLONxeaNjEjpjeI
06-10-202509:52:18GBp307557.00XLONxeaNjEjpjeK
06-10-202509:30:50GBp18557.00XLONxeaNjEjpQVb
06-10-202509:26:02GBp451557.00XLONxeaNjEjp6Q6
06-10-202509:26:02GBp20557.00XLONxeaNjEjp6Q8
06-10-202509:18:41GBp274557.50XLONxeaNjEjp0Mt
06-10-202509:16:21GBp146558.00XLONxeaNjEjpEFJ
06-10-202509:16:21GBp250558.00XLONxeaNjEjpEFL
06-10-202509:16:21GBp292558.00XLONxeaNjEjpEFN
06-10-202509:16:21GBp327557.50XLONxeaNjEjpEEg
06-10-202509:16:21GBp471558.00XLONxeaNjEjpEEq
06-10-202508:46:50GBp473559.00XLONxeaNjEjidhC
06-10-202508:41:11GBp250560.00XLONxeaNjEjiZPr
06-10-202508:41:07GBp362560.50XLONxeaNjEjiWiU
06-10-202508:40:45GBp557561.00XLONxeaNjEjiWEN
06-10-202508:40:45GBp111561.00XLONxeaNjEjiWEP
06-10-202508:39:57GBp341562.00XLONxeaNjEjiXLE
06-10-202508:36:07GBp311561.50XLONxeaNjEjiie6
06-10-202508:36:06GBp64561.50XLONxeaNjEjiieU
06-10-202508:36:06GBp800561.50XLONxeaNjEjiihW
06-10-202508:35:58GBp471561.50XLONxeaNjEjiipe
06-10-202508:35:58GBp261561.00XLONxeaNjEjiipl
06-10-202508:35:58GBp445561.50XLONxeaNjEjiipn
06-10-202508:35:58GBp13561.50XLONxeaNjEjiipp
06-10-202508:35:58GBp13561.50XLONxeaNjEjiipr
06-10-202508:20:05GBp197561.50XLONxeaNjEjiGvW
06-10-202508:17:23GBp327562.00XLONxeaNjEjiUZN
06-10-202508:17:23GBp471562.50XLONxeaNjEjiUZP
06-10-202508:02:58GBp107562.00XLONxeaNjEji4KH
06-10-202508:02:58GBp460562.00XLONxeaNjEji4KJ
06-10-202508:02:58GBp240562.00XLONxeaNjEji4KL

