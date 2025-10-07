„Telia Lietuva“ mažina vadovų skaičių ir jungia padalinius

Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) toliau efektyvina veiklą ir keičia įmonės valdymo struktūrą. Nuo 2025 m. lapkričio 1 d. įmonė sujungs technologijų ir skaitmeninės transformacijos bei teisės ir personalo padalinius. Jiems vadovaus Vygintas Domarkas ir Daiva Kasperavičienė.
Ligšiolinę „Telia Lietuva“ organizacijos struktūrą sudarė dešimt padalinių su jiems priskirtais vadovais. Nuo 2025 m. lapkričio 1 d. struktūra taps paprastesnė – su aštuoniais padalinių vadovais ir glaudesniu bendradarbiavimu tarp komandų.
Šiuo metu Technologijų vadovo pareigas einantis Andrius Šemeškevičius bendrovėje „Telia Lietuva“ liks dirbti iki 2026 m. pradžios ir užtikrins veiklos tęstinumą. Vėliau savo karjerą jis tęs už įmonės ribų. Dabartinis Žmonių ir kultūros vadovas Ramūnas Bagdonas nuo 2025 m. lapkričio 1 d. taps „Telia Company“ įmonių grupės Technologijų padalinio Žmonių ir kultūros vadovu. Jis ir toliau vadovaus „Telia Company“ dukterinės įmonės Lietuvoje „Telia Global Services Lithuania“ personalo komandai.
„Šiais pokyčiais siekiame dar labiau supaprastinti veiklą, greičiau priimti sprendimus ir efektyviau telkti išteklius ten, kur jų labiausiai reikia mūsų klientams. Vadovų skaičiaus mažinimas nėra susijęs su jų asmeniniais rezultatais, tai – mūsų struktūros paprastinimas ir žinutė visai organizacijai, kad efektyvumas turi prasidėti nuo viršaus“, – sako Giedrė Kaminskaitė-Salters, „Telia Lietuva“ vadovė ir „Telia Company“ viceprezidentė, atsakinga už Baltijos šalių rinkas.
Ji pažymi, kad Andriaus Šemeškevičiaus dėka Lietuva tapo viena pirmųjų Europoje pradėjusi 5G diegimą ir rekordiškai greitai išplėtusi tinklą visoje šalyje. „Informacinių ryšio technologijų (IRT) paslaugos su Andriaus ir verslo klientų komandų pagalba tapo vienomis stipriausių šalies rinkoje. Andrius buvo pagrindinis technologinių „Telia“ inovacijų ramstis, o jo vertybėmis grįstą lyderystės modelį toliau pratęs stipri tinklo ekspertų komanda. Lygiai toks pat svarbus yra ir Ramūno Bagdono indėlis kuriant atvirą, profesionalią ir įvairove grįstą organizacijos kultūrą. Šių iniciatyvų dėka „Telia“ jau daug metų iš eilės yra tarp patraukliausių darbdavių Lietuvoje, o Ramūno patirtis ir įkvėpimas bus toliau naudingi visos įmonių grupės technologijų komandai“, – pabrėžia G. Kaminskaitė-Salters.
Naujajam Technologijų ir skaitmeninės transformacijos padaliniui kol vyks vidinė vadovų atranka laikinai vadovaus dabartinis Skaitmeninės transformacijos vadovas Vygintas Domarkas. Sujungtoms teisės bei žmonių ir kultūros komandoms vadovaus dabartinė Teisės ir korporatyvinių reikalų vadovė Daiva Kasperavičienė.
Darius Džiaugys,
Ryšių su investuotojais vadovas,
tel. +370 5 236 7878,
el.p. darius.dziaugys@telia.lt