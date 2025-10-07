HUMAN Security constate une hausse de 1300% du trafic lié à l’IA agentique

HUMAN Security est la première entreprise à offrir une visibilité au niveau des acteurs sur les humains, les robots et les agents IA grâce à HUMAN Sightline Cyberfraud Defense, qui intègre AgenticTrust.



Le PDG, Stu Solomon, prononcera un discours aux Assises de la Cybersécurité, à Monaco, abordant à la fois les opportunités et les risques liés à l’adoption accélérée de l’IA agentique.

LONDON, 07 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- HUMAN Security , société de cybersécurité de premier plan qui œuvre pour garantir des interactions et transactions de confiance entre humains, bots et agents IA, annonce aujourd’hui une augmentation de 1 300 % du trafic lié à l’IA agentique cette année, tout en alertant sur la manière dont les agents IA autonomes redéfinissent rapidement le commerce agentique et les comportements en ligne.

Le PDG de l’entreprise, Stu Solomon, développera ce sujet lors de son discours d’ouverture aux Assises de la Cybersécurité à Monaco le 10 octobre prochain intitulé Digital Darwinism: The Evolution of Deception – Humans, Bots, and Agentic AI Battle for Digital Trust (Darwinisme numérique: l’évolution de la tromperie – humains, bots et IA agentiques en compétition pour la confiance numérique).

« Internet n’est plus dominé par les humains. Les bots, les scrapers et désormais les agents IA surpassent déjà l’activité humaine en ligne, ce qui transforme profondément notre conception de la confiance », a déclaré Stu Solomon, PDG de la société HUMAN. « Les équipes de sécurité ont besoin de bien plus que des lignes de défense. Elles doivent comprendre le comportement, l’intention et le contexte. Elles doivent être en mesure d’acquérir une connaissance approfondie des agents IA, de permettre des interactions fiables et d’empêcher les activités involontaires ou abusives. Nous aidons les entreprises à autoriser les bots légitimes et les agents de confiance à interagir avec leurs applications selon leurs propres conditions, redéfinissant ainsi l’économie de la protection des utilisateurs et la création de nouvelles sources de revenus. »

Explosion du trafic IA agentique

L’IA agentique désigne une nouvelle catégorie de systèmes capables d’agir de manière autonome, en prenant des décisions et en exécutant des actions sans intervention humaine directe. Elle se distingue fondamentalement des outils d’IA générative qui se limitent à analyser ou produire du contenu.

Dans son nouveau rapport “The Definitive Guide to Agentic Shopping”, HUMAN révèle:

Une croissance de 1300% du trafic agentique entre janvier et août 2025.

Près de 90 % de l’activité agentique en juillet provenait de ChatGPT.

En septembre, la télémétrie HUMAN a montré que le navigateur Comet de Perplexity était devenu la première source d’activité agentique, soulignant la vitesse de mutation du marché IA.





Le passage des assistants IA aux agents autonomes capables de définir des objectifs, prendre des décisions et agir indépendamment crée de nouvelles vulnérabilités que les modèles de sécurité traditionnels n’avaient pas anticipées.

Pour comprendre ce changement, imaginez un agent de voyage IA qui non seulement recommande un hôtel, mais réserve également la chambre, modifie les vols en cas de retard et traite les remboursements, le tout sans intervention humaine. Cette même autonomie, si elle est mal utilisée, pourrait être exploitée à des fins frauduleuses pour effectuer des réservations ou des remboursements abusifs à grande échelle.

Cette tendance sera particulièrement visible pendant les pics de consommation et de voyages, tels que le Black Friday, Noël et les soldes d’hiver. Les entreprises qui manquent de visibilité sur l’influence des agents risquent de s’exposer à des fraudes sans s’en rendre compte.

AgenticTrust: instaurer la confiance

La solution AgenticTrust signée HUMAN offre une visibilité sur l’activité et les intentions des agents IA. Elle protège contre la fraude, les abus et les comportements non autorisés ou excessifs, permettant ainsi aux entreprises d’adopter le commerce agentique et les interactions agentique guidées par les consommateurs en toute confiance. Elle détecte non seulement les agents frauduleux et les activités malveillantes, mais régit également le fonctionnement des agents approuvés en temps réel.

AgenticTrust permet aux agents vérifiés de découvrir vos produits, d’interagir et d’effectuer des transactions sur votre application en toute transparence. Les clients peuvent ainsi transformer le commerce agentique en moteur de fidélisation, de performance et de croissance des revenus.

Disponible en extension de HUMAN Sightline , plateforme tout-en-un contre la fraude et les abus (humains, bots et IA). AgenticTrust inclut des protections avancées contre l’usurpation d’identité par les crawlers IA et un contrôle sur les scrapers de modèles de langage (LLM), notamment le blocage, l’autorisation ou la monétisation du trafic.

Une nouvelle analyse dénonce l’usurpation d’identité des crawlers IA

Une étude HUMAN menée sur deux semaines révèle qu’une requête sur 18 revendiquant provenir d’un crawler IA est falsifiée. Pour le bot ChatGPT-User d’OpenAI, une requête sur 6 est fausse.

Les attaquants exploitent la confiance en usurpant des détails réseau, rendant la détection de trafic légitime presque impossible sans outils de vérification tels que HUMAN Sightline.

Ce défi est critique pour les marques : les crawlers IA légitimes (p. ex. ChatGPT-User) sont essentiels pour alimenter la Retrieval-Augmented Generation (« RAG » ou génération à enrichissement contextuel en français) et assurer la visibilité dans les résultats de recherche IA. Les bloquer risque de faire perdre de la visibilité dans les recherches alimentées par l’IA. Cependant, les laisser sans contrôle expose les entreprises à un trafic malveillant utilisé pour le scraping, les tests d’identifiants et d’autres attaques automatisées.

Situation actuelle et tendances émergentes

Le Quadrillion Report 2025 , le rapport annuel réalisé par HUMAN sur les cybermenaces mondiales, souligne l’ampleur des attaques et prévoit une nouvelle augmentation cette année :

67 milliards de tentatives de connexion frauduleuses bloquées (deux fois plus que l’année précédente).

+360 % de faux comptes par client.

2,8 milliards de tentatives de fraude à la carte bancaire (+707 % dans le secteur voyage et hôtellerie).

215 milliards de tentatives de scraping, dont 73 % ciblant le retail et l’e-commerce.





En parallèle, la télémétrie HUMAN montre que l’activité des agents IA se concentre surtout sur les pages produits et la recherche (86 %), mais des signaux émergent dans les connexions, paiements et contenus. En d’autres termes, les endroits où les agents commencent à agir (connexions, paiements et contenu) sont exactement ceux où les bots et les fraudeurs concentrent déjà leurs attaques.

“La confiance dans l’IA agentique n’est pas un événement ponctuel”, souligne HUMAN. “Elle ne peut être accordée une fois pour toutes et considérée comme acquise. Chaque interaction doit être considérée comme fiable, mais également vérifiée, surveillée et testée afin de s’assurer qu’elle correspond à l’objectif visé. Les systèmes doivent être conçus pour isoler, rétablir et renouveler la confiance tout au long du parcours numérique. L’IA agentique est autonome et adaptative : la vérification continue n’est pas facultative, c’est une nécessité.”

Rencontrez HUMAN Security aux Assises: discours phare et atelier avec Allianz

Discours d’ouverture (10 oct., 14 h) : Digital Darwinism: The Evolution of Deception – Humans, Bots, and Agentic AI Battle for Digital Trust

Atelier avec Allianz (8 oct., 16 h) : Protecting the Digital Customer Journey: How Allianz & HUMAN Secured Attack Surfaces from ATO, Scraping, Bots & Fraud.

Disponibilité presse : Stu Solomon sera disponible pour des interviews le 10 octobre à Monaco.





À propos de HUMAN

HUMAN est un acteur majeur de la cybersécurité dédié à la protection de l’intégrité du monde numérique. La société permet des interactions et des transactions de confiance entre tous les acteurs en ligne : humains, bots et agents IA. Sa plateforme Human Defense Platform sécurise l’ensemble du parcours client avec une prise de décision de haute précision pour contrer bots, fraudes et menaces digitales. Chaque semaine, HUMAN vérifie 20 000 milliards d’interactions numériques, offrant une télémétrie inégalée et une réponse rapide et efficace aux menaces les plus sophistiquées. Reconnu par nos clients comme un leader G2, HUMAN continue de définir la norme en matière de cybersécurité. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Internet.