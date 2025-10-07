Bitget, TOKEN2049 싱가포르에서 ‘유니버설 익스체인지’ 비전과 글로벌 임파워먼트 캠페인으로 화려한 피날레 장식

빅토리아 세이셸, Oct. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 세계 최대의 유니버설 익스체인지(Universal Exchange, UEX)인 Bitget 이 TOKEN2049 싱가포르에서 기술 혁신과 비전적 영향력을 모두 보여주며 행사를 성공적으로 마무리했다. CEO인 그레이시 첸 (Gracy Chen) 의 키노트 연설에서는 UEX 시대의 개막을 공식 선언했고, 여성의 역량 강화에 대한 통찰력 있는 패널 토론과 창립 7주년 기념 행사까지 이어지며, Bitget이 어떻게 암호화폐 산업의 경계를 재정의하고 존재 이유를 새롭게 쓰고 있는지를 명확히 보여줬다.

Bitget의 부스는 MotoGP™ 글로벌 파트너십을 상징하는 헬멧 형태의 대형 설치물로 전시장의 시선을 압도했다. 이 부스는 방문객이 가장 많이 몰린 명소 중 하나로 꼽혔으며, 관람객들이 챔피언십의 아드레날린을 직접 체험할 수 있는 레이싱 시뮬레이터가 설치돼 큰 인기를 끌었다.

TOKEN2049 Singapore 행사장에 마련된 Bitget 부스

특히 3회 MotoGP 월드 챔피언 호르헤 로렌조(Jorge Lorenzo) 가 직접 부스를 방문해 시뮬레이터를 체험하면서 현장은 팬들과 카메라의 열기로 가득 찼다. 이 순간은 스포츠, 기술, 커뮤니티의 조화를 완벽하게 보여주며, “세계를 잇고 경계를 허무는” Bitget의 UEX 철학을 상징적으로 드러냈다.

컨퍼런스 첫날, 그레이시 첸 CEO는 “Empowering Women, Expanding Crypto: The Untapped Trillion-Dollar Opportunity(여성을 북돋워주고, 암호화폐를 확장하다: 미개척된 1조 달러의 기회)” 패널에 참석해 Bitget과 유니세프(UNICEF) 의 Game Changers Coalition 협력 프로젝트를 소개했다. 이 프로그램은 블록체인 교육을 전 세계 소녀들과 젊은 혁신가들에게 확산시키기 위한 취지로, Global Game Jam 등 프로젝트를 통해 기술과 포용의 다리를 놓는 것을 목표로 한다.

이 논의와 함께, Bitget은 TOKEN2049 현장에서 Pop Forward 부스를 운영해 주목을 받았다. 팝콘과 솜사탕을 제공하며 Blockchain4Her 및 UNICEF의 블록체인 교육 프로그램을 소개한 이 공간은, 즐겁지만 의미 있는 Web3의 ‘Lady Forward’ 운동을 상징하며 가볍고 따뜻한 방식으로 포용과 혁신의 메시지를 전했다.

TOKEN2049 싱가포르의 Pop Forward 부스를 방문한 Gracy Chen CEO

둘째 날, Bitget의 CEO 그레이시 첸(Gracy Chen) 은 TON 스테이지에서 기조연설을 진행하며, 글로벌 시장을 위한 차세대 모델인 유니버설 익스체인지(Universal Exchange, UEX) 개념을 더욱 구체적으로 공개했다.이 세션에는 50명 이상의 참석자가 몰렸으며, 그레이시는 UEX가 암호화폐, 주식 토큰, 그리고 실물 자산(Real-World Assets) 을 하나의 통합된 플랫폼 안에서 연결하는 방식을 설명했다.

스테이지에서 기조 연설에 나선 Gracy Chen CEO

그레이시 첸(Gracy Chen) CEO는 “온체인 자산 전부를 지원하는 업그레이드를 포함해 지금까지의 모든 노력과 향후 계획을 통해, Bitget은 더 이상 단순한 중앙화 거래소가 아니다. 이제 우리는 세계 최초의 유니버설 익스체인지(Universal Exchange, UEX)가 되었다.”라고 말했다.

Bitget은 한 주간의 행사를 ‘탑기어 나이트: Bitget 7주년 기념 파티(TopGear Night: Bitget Turns 7)’ 로 마무리했다. 이번 행사는 500명 이상의 게스트가 참석한 가운데 열렸으며, 라이브 공연, 삼바 댄서 퍼포먼스, 그리고 Web3 생태계 주요 파트너들의 참여로 화려하게 펼쳐졌다. 이 행사는 Bitget이 걸어온 7년간의 성장 여정을 기념함과 동시에, 유니버설 익스체인지(UEX) 로서 새로운 장의 본격적인 시작을 알리는 상징적인 순간이었다.

Bitget 7주년 기념 파티인TopGear Night: Bitget Turns 7

이번 축하 행사는 Bitget이 카피 트레이딩 중심의 거래소에서 전통 금융(TradFi), 탈중앙화 금융(DeFi), 그리고 AI 기반 트레이딩 도구를 아우르는 종합 플랫폼으로 진화한 여정을 보여주는 자리였다.Bitget은 이번 행사를 통해 국경 없는 포용적 금융 생태계라는 비전을 실현하는, 미래지향적 유니버설 익스체인지(Universal Exchange) 로서의 정체성을 확고히 했다.

