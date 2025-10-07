Nieuwe wereldwijde enquête van 11:11 Systems toont aan dat IT-leiders overweldigd worden door de complexiteit van cyberherstel

Amsterdam, Nederland – 7t oktober 2025 — 11:11 Systems, een toonaangevende leverancier van beheerde infrastructuur, heeft vandaag zijn laatste onderzoeksresultaten bekendgemaakt. Uit een nieuw wereldwijd onderzoek onder meer dan 800 senior IT-leiders blijkt dat bedrijven door complexiteit, overmoed en gebrek aan expertise gevaarlijk worden blootgesteld aan cyberdreigingen.

Uit de enquête, die in Noord-Amerika, Europa en Azië-Pacific werd uitgevoerd, blijkt dat 81% van de IT-leiders van mening is dat hun organisaties te veel vertrouwen hebben in hun herstelmogelijkheden voor cyberincidenten, ondanks de toenemende uitdagingen. Uit het onderzoek blijkt dat 82% van de respondenten in de afgelopen 12 maanden minstens één cyberaanval heeft meegemaakt, waarvan 57% in het afgelopen jaar twee of meer cyberaanvallen heeft doorstaan. Erger nog, 74% van de respondenten is bezorgd dat de integratie van AI in hun bedrijf hun kwetsbaarheid voor cyberaanvallen zou kunnen vergroten.



Overweldigd door de complexiteit van de planning: Van de Europese respondenten, die 48% van de wereldwijde steekproef uitmaakten, noemde 40% de complexiteit van de planning als hun grootste zorg, in Nederland en het Verenigd Koninkrijk was dit zelfs 42%.

Duizelingwekkende financiële verliezen: Europese respondenten meldden aanzienlijke financiële verliezen als gevolg van slechts één uur downtime door cyberincidenten.

78% rapporteerde verliezen tot $ 500.000

16% rapporteerde een verlies tussen $ 501.000 en $ 1 miljoen

6% rapporteerde verliezen die groter waren dan $ 1 miljoen

Meer dan 50% van de respondenten geeft aan dat de hersteltijd na een cyberincident een week of twee kan duren tot volledig herstel. Dit cijfer loopt snel op, wat de getroffen organisaties miljoenen kost in downtime, bedrijfsonderbrekingen, juridische kosten en boetes.

Cyberherstelproviders zijn een onbenutte hulpbron: Ondanks deze kosten en risico's die gepaard gaan met cyberinbreuken en zelfs kleine incidenten, maakt slechts 17% van de Europese bedrijven volledig gebruik van de expertise van cyberherstelproviders. Meer dan de helft (54%) geeft de voorkeur aan een hybride aanpak, terwijl 21% het herstel intern beheert en 8% helemaal geen formeel plan heeft.

Paraatheid voor cyberherstel: Op de vraag hoe ze hun paraatheid voor cyberherstel konden verbeteren, liepen de reacties uiteen: een kwart (25%) pleitte voor betere training en bewustwording van het personeel, terwijl 22% van de respondenten aangaf meer te moeten investeren in oplossingen voor het herstel van cyberincidenten, gevolgd door een betere integratie van cyberbestendigheid en noodherstelplanning (20%). In Frankrijk was dit iets hoger. Een vijfde (20%) zei dat frequentere tests en simulaties de paraatheid zouden verbeteren, terwijl 13% van de respondenten een grotere automatisering van herstelprocessen noemde.

Het op maat maken van hersteloplossingen blijft een belangrijke overweging: 59% van de Europese respondenten vond het op maat maken van hersteloplossingen op applicatieniveau uiterst belangrijk, terwijl nog eens 36% dit enigszins belangrijk vond.

Budgetplannen: Het is bemoedigend dat 97% van de Europese respondenten van plan is binnen de komende 12 maanden te investeren in het herstel van cyberincidenten.

Sean Tilley, Senior Director of Sales bij 11:11 Systems, zei: “Deze gegevens bevestigen wat we elke dag zien. IT-leiders staan onder enorme druk om het hoofd te bieden aan steeds complexere cyberdreigingen en herstellandschappen. Hoewel het positief is om te zien dat de meerderheid investeert in het herstel van cyberincidenten, is het mogelijk dat deze investeringen zonder tussenkomst van een specialist niet het gewenste resultaat opleveren. Bij 11:11 Systems zetten we ons in om de cyberbestendigheid te vereenvoudigen door middel van geïntegreerde, door experts geleide oplossingen die bedrijven in staat stellen zich met vertrouwen te herstellen.

Vergelijkingen tussen landen:

Hoewel meer Britse respondenten een klein incident hadden meegemaakt (54%) in vergelijking met Frankrijk en Nederland, had slechts 7% van de respondenten het afgelopen jaar meerdere keren te maken gehad met significante cyberaanvallen in vergelijking met Frankrijk (16%) en Nederland (26%).

AI-gestuurde phishing-aanvallen zijn een groot probleem voor bedrijven in Nederland: 60% van de respondenten geeft aan dit type aanval te hebben meegemaakt, het hoogste van alle onderzochte regio's. Toch waren social engineering-aanvallen het laagst voor de respondenten in Nederland, waar slechts 6% een dergelijke AI-gestuurde aanval had meegemaakt, terwijl Frankrijk een van de hoogste was (24%). Voor het VK waren autonome en muterende malware-aanvallen met 39% het hoogst in de regio.

Desondanks had 92% van de Franse respondenten te veel of iets te veel vertrouwen in hun herstelmogelijkheden voor cyberincidenten. Dit was lager in Nederland, waar respondenten aangaven realistisch te zijn over hun capaciteiten (40%).

Sean Tilley zegt hierover: “Het recente cyberincident bij Jaguar Land Rover (JLR) onderstreept de noodzaak van sterke cyberbeveiliging voor de bescherming van toeleveringsketens in de productie. Ons rapport laat zien dat zelfs een uur downtime tot aanzienlijke kosten kan leiden, waardoor vroegtijdige detectie van kwetsbaarheden essentieel is.”

“Deze incidenten veroorzaken behoorlijke verstoringen en aanzienlijke stress voor alle partijen die betrokken zijn bij systeemherstel en het hervatten van operationele activiteiten. Ze onderstrepen het belang van een regelmatige evaluatie van de cyberbestendigheid en het controleren of de huidige plannen en systemen toereikend zijn. Zorgwekkend is dat onze respondenten blijk geven van een opmerkelijk gebrek aan paraatheid en dat vereist onmiddellijke aandacht.”

Over het rapport

Voor het Cyber Resilience Report 2025 van 11:11 Systems werden inzichten verzameld van meer dan 800 senior leiders op het gebied van IT, beveiliging en risico in Noord-Amerika, Europa en Azië-Pacific, die bedrijven met minstens 1.000 werknemers vertegenwoordigen. De gegevens weerspiegelen de alarmerende complexiteit van de planning van cyberherstel, de groeiende bezorgdheid over AI, de stijgende kosten van downtime en de dringende noodzaak voor organisaties om hun cyberherstelstrategieën te moderniseren.

396 (45%) van de respondenten kwam uit Europa (VK 23%, Nederland 13%, Frankrijk 12%). Wereldwijd namen meer dan 800 senior IT-beveiligingsprofessionals aan de enquête deel. Het Europese cohort bestond uit 204 cyberbeveiligingsprofessionals en 192 DR-professionals.

Het volledige 11:11 2025 Global Cybersecurity Report is nu beschikbaar om te downloaden op https://1111systems.com/wp-2025-global-cyber-trends-report-ebook/

