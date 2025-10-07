Bitget, MotoGP와 함께 인도네시아서 ‘스마트 스피드 챌린지 2.0’ 개최

빅토리아 세이셸, Oct. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 세계 최대 규모의 유니버설 거래소 (Universal Exchange, UEX)인 Bitget이 10월 3일부터 5일까지 인도네시아 만달리카에서 열린 인도네시아 그랑프리에서 모터스포츠의 짜릿한 스릴과 웹3(Web3) 혁신을 한자리에 선보였다. 이탈리아, 독일, 스페인에서의 성공적인 이벤트에 이어 진행된 이번 인도네시아 행사에서는 5회 모토GP 월드 챔피언 호르헤 로렌조(Jorge Lorenzo)의 리더십 아래, Bitget의 글로벌 MotoGP 파트너십이 또 하나의 이정표를 세웠다.

만달리카 인터내셔널 서킷 (Mandalika International Circuit)현장에서 Bitget은 2층 규모의 혁신형 팬 부스를 통해 아드레날린과 기술이 결합된 시그니처 경험을 제공했다. 방문객들은 실제 크기의 MotoGP 시뮬레이터와 인터랙티브 챌린지, 포토존을 즐기며 한정판 머천다이즈를 기념품으로 받았다. 행사의 하이라이트는 로렌조가 직접 Bitget 부스를 방문해 팬들과 만남을 갖고 사인을 하며 자신의 레이싱 여정에 대한 이야기를 나눈 순간이었다. 그의 등장은 현장 분위기를 한층 뜨겁게 달구며, Bitget의 ‘Make It Count(순간을 가치 있게 만들자)’ 정신을 완벽히 구현했다. 이번 경험은 정밀함, 통제력, 그리고 두려움 없는 속도를 강조하는 Bitget의 철학을 그대로 반영하며, 트랙 위의 레이싱과 트레이딩 세계를 연결하는 Bitget만의 유니버설 익스체인지 정신을 보여주는 자리였다.

이번 주말에는 MotoGP의 스릴과 초단위 판단력에서 영감을 받은 Bitget의 글로벌 온라인 미니게임 ‘Smarter Speed Challenge 2.0 — #NoBlinkLap’이 공식 출범했다. 바르셀로나에서 첫선을 보인 이 챌린지는 인도네시아에서 한층 업그레이드되어, 참가자들이 30초 동안 눈을 깜빡이지 않는 집중력 테스트와 90초 타임어택 레이스를 통해 순위 경쟁을 벌였다. 우승자들은 향후 열리는 MotoGP 경기에서 VIP 초청 경험을 얻으며, 가상세계의 성공을 현실의 보상으로 이어갈 수 있다.

Bitget의 CEO 그레이시 첸(Gracy Chen)은 “Bitget은 트랙 위에서든, 트레이딩에서든, 인생에서든 속도, 정밀함, 통제력이 성공을 정의한다고 믿고 있다. 우리의 MotoGP 파트너십은 단순한 브랜드 노출이 아닌 커뮤니티에 대한 헌신이다. 동남아시아는 세계에서 가장 열정적인 암호화폐 및 모터스포츠 팬층을 보유한 지역으로, 이번 이벤트를 통해 Bitget의 VIP와 사용자들과 진정성 있고, 흥미진진하며, 개인적인 방식으로 소통할 수 있었다.”라고 말했다.

이번 인도네시아 그랑프리는 단순한 이벤트가 아니라, Bitget이 유니버설 거래소(UEX)로 진화하고 있음을 보여주는 상징적 무대였다. MotoGP가 끊임없이 ‘속도’를 새롭게 정의하듯, Bitget은 거래소의 개념을 더 빠르고, 더 스마트하며, 사용자와 더 긴밀히 연결된 형태로 재구성하고 있다.

Smarter Speed Challenge 2.0은 오는 11월 17일까지 진행되며, 전 세계 참가자들이 랭킹 경쟁에 참여하고 독점 상품을 획득할 수 있다. Bitget은 이번 시리즈를 통해 다시 한번 명확한 메시지를 전한다 — “암호화폐든 레이싱이든, 모든 초(秒) 단위의 순간이 중요하다.”

2018년에 설립된 Bitget은 세계 대표 암호화폐 거래소이자 웹3 업체이다. 150여 개 국가에서 1억 2000만 명의 사용자에게 서비스를 제공중인 Bitget 거래소는 비트코인 가격, 이더리움 가격 및 기타 암호화폐 가격에 대한 실시간 액세스를 제공하는 동시에 선구적인 카피 트레이딩 기능과 기타 거래 솔루션을 통해 사용자가 더 스마트하게 거래할 수 있도록 전념하고 있다. Bitget Wallet 은 130개 이상의 블록체인과 수백만 개의 토큰을 지원하는 비수탁형(Non-Custodial) 암호화폐 지갑으로, 사용자가 자산을 직접 관리할 수 있도록 설계되어 있다. 이 플랫폼은 멀티체인 거래, 스테이킹, 결제 기능, 그리고 2만 개 이상의 DApp에 대한 직접 접근을 제공하며, 고급 스왑 기능과 시장 인사이트를 하나의 통합된 인터페이스에서 이용할 수 있다.

Bitget은 세계 최고의 축구 리그인 라리가의 공식 암호화폐 파트너로 활동하는 등 전략적 파트너십을 통해 암호화폐 채택을 촉진하는 데 앞장서고 있으며, 동부, 동남아 및 중남미 시장에서의 역할도 담당하고 있다. Bitget은 글로벌 임팩트 전략에 따라 유니세프 (UNICEF)와 손잡고 2027년까지 110만 명을 대상으로 블록체인 교육을 지원하기로 했다. 모터스포츠 분야에서 Bitget은 세계에서 가장 스릴 넘치는 챔피언십 중 하나인 MotoGP™의 독점 암호화폐 거래소 파트너로 활동중이다.

위험 경고: 디지털 자산 가격은 언제나 변동 가능하며 가격 변동성이 발생할 수 있다. 손실 감당이 가능한 수준의 금액만 투자하길 권고한다. 투자 가치가 영향을 받을 수 있으며 재무 목표를 달성하지 못하거나 투자 원금을 회수하지 못할 수도 있다. 항상 독립적 형태의 재무 자문을 구하고 자신의 금융 경험과 재정 상태를 고려해야 한다. 과거에 달성한 성과는 미래 성과를 신뢰할 수 있는 척도가 될 수 없다. Bitget은 귀하에게 발생할 수 있는 어떠한 손실에 대해서도 책임을 지지 않는다. 여기에 있는 어떠한 내용도 재정적 조언으로 해석되어서는 안 된다. 보다 자세한 정보가 필요한 경우 다음 약관을 참조하세요

