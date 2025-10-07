Communiqué de presse – Neuilly-sur-Seine, mardi 7 octobre 2025 - 17h50

ARGAN et Danone lancent le chantier

d’un nouveau site logistique Aut0nom® à Sorigny

En présence d’Alain Esnault, maire de Sorigny, et d’Éric Loizon, président de la Communauté de Communes, ARGAN et Danone ont posé symboliquement la première pierre du futur site Aut0nom® de Sorigny. Ce projet marque un tournant stratégique pour Danone, avec un doublement de ses capacités logistiques dans le Grand Ouest, tout en affirmant son engagement en faveur d’une logistique plus responsable.

Première pierre d’un projet structurant pour ARGAN sur la ville de Sorigny

Au mois de juin, ARGAN et Danone signaient un bail en état futur d’achèvement portant sur un site logistique de 8 200 m² dont 6 400 m² en froid positif 2/6°C et un bloc bureaux de 800 m². Les équipements Aut0nom® installés par ARGAN permettront de couvrir une part importante des consommations du site avec une énergie verte décarbonée et produite sur place pour l’autoconsommation.

Le projet entre aujourd’hui dans sa phase concrète avec la pose symbolique de la première pierre. Un événement qui aura permis de réunir les différents partenaires associés au projet autour des salariés de Danone qui prendront possession de leur nouvel outil de travail à l’été 2026.

Un doublement des capacités de logistique de Danone pour le Grand Ouest

Ce nouveau site logistique permettra à Danone de desservir l’ensemble du Grand Ouest et de soutenir la distribution de ses produits laitiers (Activia, Danone, Danette, …) et d’origine végétale (Alpro) au plus près des bassins de consommation. Il traduit la volonté de l’entreprise de travailler localement et d’investir durablement dans les territoires.

Ce projet s’inscrit dans la dynamique actuelle de Danone en France, qui vient d’annoncer l’ajout de 45 000 tonnes de production annuelle sur le territoire. En renforçant à la fois ses capacités de production et de logistique, Danone réaffirme son engagement en faveur d’une alimentation saine, locale et durable, tout en consolidant son ancrage territorial en France.

« Ce projet est une preuve de plus de l’attractivité économique de nos parcs d’activité et plus particulièrement d’ISOPARC qui a été imaginé à la fin des années 90 pour s’intégrer aux espaces boisés présents tout en confortant son paysagement. C’est la concrétisation d’un travail d’équipe entre ARGAN, l’investisseur, Danone, le futur exploitant, et les services de la Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre », explique Alain Esnault, Maire de Sorigny.

« Nous sommes très heureux d’avoir pu partager avec notre partenaire investisseur ARGAN et nos salariés ce moment de convivialité, qui marque une étape symbolique dans la croissance de notre activité sur la région tourangelle. Ce nouveau site logistique, pensé pour être plus responsable et exemplaire sur le plan environnemental, illustre l’ancrage territorial de Danone et place le bien-être de nos collaborateurs ainsi que la performance durable au cœur du projet », commente Philippe Amiotte, Directeur de l’Immobilier et de l’Environnement de Travail, Groupe Danone.

« Depuis 25 ans maintenant, ARGAN a axé sa stratégie de développement autour de la notion de « Premium ». Ce projet de Sorigny en est l’essence-même avec une signature, Danone, de tout premier plan, un emplacement, l’IsoParc de Sorigny, stratégique dans une zone logistique établie et à proximité immédiate des bassins de consommations et des axes autoroutiers, et enfin un label, Aut0nom® , qui garantit la qualité et la haute performance énergétique de ce futur site » commente Aymar de Germay, Secrétaire Général d’ARGAN.

À propos de Danone France

Danone, leader français de l’agroalimentaire, accompagne depuis des générations les Français tout au long de leur vie avec pour mission d’apporter la santé par l’alimentation au plus grand nombre. Du petit-déjeuner au dîner, Danone est là au quotidien, avec ses 26 marques certifiées B CorpTM telles que Activia, Alpro, blédina, Danette, evian, Laboratoire Gallia, Nutricia ou encore Volvic, pour proposer des produits laitiers et d’origine végétale, des eaux minérales naturelles et de la nutrition spécialisée. Avec un ancrage territorial autour de nos 25 sites, nos 6 500 collaborateurs et près de 2 000 agriculteurs et éleveurs partenaires, nous travaillons chaque jour pour proposer une alimentation locale et durable tout en innovant au quotidien pour répondre aux attentes des Français.

