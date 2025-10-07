SalMar – Q3 2025 Trading update

Konsolidert slaktevolum for Q3 2025 ble:
Oppdrett Midt-Norge: 47,0
Oppdrett Nord-Norge: 42,5
SalMar Ocean: 0
Icelandic Salmon: 3,8
Totalt: 93,2
Alle tall i 1 000 tonn sløyd vekt.
Rapport for Q3 2025 vil bli offentliggjort torsdag 6. november 2025 klokken 06:30 CET, og den påfølgende presentasjonen vil være tilgjengelig via norsk webcast klokken 08:00 CET og engelsk webcast (opptak) klokken 10:00 CET.
Merk at presentasjonen vil bli avholdt på Grand Hotel i Oslo og ikke på Hotel Continental i Oslo som ved tidligere presentasjoner.
For mer informasjon, kontakt:
Håkon Husby
Head of Investor Relations
Tel: +47 936 30 449
Email: hakon.husby@salmar.no
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12