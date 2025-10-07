HOPSCOTCH GROUPE : Modalités de mise à disposition du rapport financier semestriel 2025

Communiqué de mise à disposition du rapport financier

Paris, le 07 octobre 2025

A 18h00

La société annonce que son Rapport Semestriel est disponible sur le site de la société à l’adresse www.hopscotchgroupe.com

Il est également tenu à disposition au siège social de la société, situé : 23-25, rue Notre-Dame-des-Victoires 75002 Paris.

Il comprend les informations financières suivantes :

Le rapport des commissaires aux comptes incluant les comptes consolidés semestriels,

Un rapport d’activité semestriel.

Pièce jointe