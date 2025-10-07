HOPSCOTCH GROUPE : Modalités de mise à disposition du rapport financier semestriel 2025

Communiqué de mise à disposition du rapport financier
Paris, le 07 octobre 2025
A 18h00
La société annonce que son Rapport Semestriel est disponible sur le site de la société à l’adresse www.hopscotchgroupe.com
Il est également tenu à disposition au siège social de la société, situé : 23-25, rue Notre-Dame-des-Victoires 75002 Paris.
Il comprend les informations financières suivantes :
- Le rapport des commissaires aux comptes incluant les comptes consolidés semestriels,
- Un rapport d’activité semestriel.
Pièce jointe