ISIN: GB00BLDRH360
08 October 2025

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 07 October 2025 it had purchased a total of 101,533 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased101,533--
Highest price paid (per ordinary share)559.00p--
Lowest price paid (per ordinary share)552.50p--
Volume weighted average price paid (per ordinary share)555.66p--

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 359,896,197 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 359,896,197.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameCitigroup Global Markets Limited
Intermediary CodeSBILGB2L
Timezone GMT+1
CurrencyGBP


Transaction Date Trade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
07-10-202516:26:36GBp299555.50XLONxeaNkqXSxq0
07-10-202516:26:16GBp500555.50XLONxeaNkqXSxFd
07-10-202516:26:16GBp290555.50XLONxeaNkqXSxFf
07-10-202516:25:30GBp516555.50XLONxeaNkqXSu3H
07-10-202516:24:59GBp106555.50XLONxeaNkqXSvnH
07-10-202516:24:05GBp324555.50XLONxeaNkqXScxP
07-10-202516:22:16GBp1,211556.00XLONxeaNkqXSaP1
07-10-202516:21:32GBp23555.50XLONxeaNkqXSbOn
07-10-202516:21:08GBp30555.50XLONxeaNkqXSY$Z
07-10-202516:21:07GBp30555.50XLONxeaNkqXSY@R
07-10-202516:21:07GBp30555.50XLONxeaNkqXSYva
07-10-202516:21:07GBp30555.50XLONxeaNkqXSYvp
07-10-202516:21:07GBp30555.50XLONxeaNkqXSYvP
07-10-202516:21:06GBp30555.50XLONxeaNkqXSYxO
07-10-202516:21:06GBp30555.50XLONxeaNkqXSYww
07-10-202516:21:06GBp30555.50XLONxeaNkqXSYw6
07-10-202516:21:06GBp30555.50XLONxeaNkqXSYwJ
07-10-202516:21:06GBp30555.50XLONxeaNkqXSY5q
07-10-202516:20:15GBp467555.00XLONxeaNkqXSZIo
07-10-202516:20:09GBp500555.50XLONxeaNkqXSZRb
07-10-202516:20:09GBp60555.50XLONxeaNkqXSZRd
07-10-202516:19:01GBp431556.00XLONxeaNkqXSXFB
07-10-202516:19:01GBp1,418556.00XLONxeaNkqXSXFH
07-10-202516:19:01GBp500556.00XLONxeaNkqXSXFJ
07-10-202516:19:01GBp420556.00XLONxeaNkqXSXFL
07-10-202516:19:01GBp580556.00XLONxeaNkqXSXFN
07-10-202516:19:01GBp1,755556.00XLONxeaNkqXSXFT
07-10-202516:19:01GBp420556.00XLONxeaNkqXSXFV
07-10-202516:19:01GBp586556.00XLONxeaNkqXSXEX
07-10-202516:19:01GBp1,367556.00XLONxeaNkqXSXEg
07-10-202516:18:31GBp259555.50XLONxeaNkqXSkg9
07-10-202516:18:28GBp1,175555.50XLONxeaNkqXSktt
07-10-202516:15:29GBp639556.00XLONxeaNkqXSjPV
07-10-202516:15:29GBp13556.00XLONxeaNkqXSjOX
07-10-202516:15:10GBp5,436556.00XLONxeaNkqXSgg8
07-10-202516:15:10GBp5,000556.00XLONxeaNkqXSggA
07-10-202516:15:09GBp168556.00XLONxeaNkqXSggP
07-10-202516:15:09GBp178556.00XLONxeaNkqXSggR
07-10-202516:15:09GBp572556.00XLONxeaNkqXSgrd
07-10-202516:15:09GBp700556.00XLONxeaNkqXSgrf
07-10-202516:15:09GBp223556.00XLONxeaNkqXSgro
07-10-202516:08:45GBp198556.00XLONxeaNkqXSLTB
07-10-202516:08:45GBp1556.00XLONxeaNkqXSLTD
07-10-202516:08:29GBp500556.00XLONxeaNkqXSIh4
07-10-202516:08:09GBp26556.00XLONxeaNkqXSI2u
07-10-202516:08:00GBp279556.00XLONxeaNkqXSII7
07-10-202516:07:51GBp228556.00XLONxeaNkqXSIQK
07-10-202516:07:45GBp234556.00XLONxeaNkqXSJZP
07-10-202516:07:36GBp271556.00XLONxeaNkqXSJgh
07-10-202516:07:27GBp296556.00XLONxeaNkqXSJvR
07-10-202516:07:18GBp204556.00XLONxeaNkqXSJ1Y
07-10-202516:07:18GBp43556.00XLONxeaNkqXSJ1a
07-10-202516:07:10GBp228556.00XLONxeaNkqXSJEd
07-10-202516:07:09GBp252556.00XLONxeaNkqXSJEt
07-10-202516:07:09GBp4556.00XLONxeaNkqXSJEv
07-10-202516:06:54GBp283556.00XLONxeaNkqXSGW$
07-10-202516:06:45GBp220556.00XLONxeaNkqXSGiO
07-10-202516:06:40GBp185556.00XLONxeaNkqXSGgd
07-10-202516:06:40GBp276556.00XLONxeaNkqXSGgf
07-10-202516:06:40GBp276556.00XLONxeaNkqXSGgs
07-10-202516:06:40GBp500556.00XLONxeaNkqXSGgq
07-10-202516:06:40GBp70556.00XLONxeaNkqXSGgo
07-10-202516:06:40GBp242556.00XLONxeaNkqXSGgy
07-10-202516:06:40GBp59556.00XLONxeaNkqXSGg@
07-10-202516:06:40GBp500556.00XLONxeaNkqXSGgD
07-10-202516:06:39GBp500556.00XLONxeaNkqXSGgJ
07-10-202516:06:39GBp304556.00XLONxeaNkqXSGgP
07-10-202516:06:39GBp300556.00XLONxeaNkqXSGgV
07-10-202516:06:39GBp176556.00XLONxeaNkqXSGrb
07-10-202516:06:39GBp500556.00XLONxeaNkqXSGrd
07-10-202516:06:39GBp311556.00XLONxeaNkqXSGrj
07-10-202516:06:39GBp132556.00XLONxeaNkqXSGrp
07-10-202516:06:39GBp338556.00XLONxeaNkqXSGrr
07-10-202516:06:04GBp1,175554.50XLONxeaNkqXSHct
07-10-202515:57:32GBp479554.50XLONxeaNkqXS6Oh
07-10-202515:55:43GBp447554.50XLONxeaNkqXS4RH
07-10-202515:55:15GBp593554.50XLONxeaNkqXS5$p
07-10-202515:49:25GBp193554.50XLONxeaNkqXSCph
07-10-202515:41:21GBp664555.00XLONxeaNkqXTmXm
07-10-202515:41:20GBp1,532555.50XLONxeaNkqXTmWr
07-10-202515:32:10GBp53555.00XLONxeaNkqXTY2G
07-10-202515:30:08GBp644555.50XLONxeaNkqXTXIJ
07-10-202515:28:14GBp699555.50XLONxeaNkqXTi7t
07-10-202515:27:12GBp453555.50XLONxeaNkqXTjO0
07-10-202515:23:06GBp654555.50XLONxeaNkqXTN8F
07-10-202515:19:39GBp1,053555.50XLONxeaNkqXTHkw
07-10-202515:15:07GBp71555.50XLONxeaNkqXTRqf
07-10-202515:15:07GBp8555.50XLONxeaNkqXTRqh
07-10-202515:15:07GBp1,198555.50XLONxeaNkqXTRqj
07-10-202515:08:25GBp1,267556.00XLONxeaNkqXT0Qz
07-10-202515:01:34GBp489556.00XLONxeaNkqXUq$U
07-10-202515:01:34GBp415556.00XLONxeaNkqXUq@W
07-10-202515:00:08GBp328556.50XLONxeaNkqXUopQ
07-10-202515:00:02GBp990556.50XLONxeaNkqXUo3B
07-10-202515:00:02GBp6556.50XLONxeaNkqXUo3D
07-10-202515:00:02GBp7556.50XLONxeaNkqXUo3F
07-10-202515:00:00GBp199556.50XLONxeaNkqXUo8l
07-10-202515:00:00GBp373556.50XLONxeaNkqXUoBB
07-10-202514:59:08GBp2,306556.50XLONxeaNkqXUpGk
07-10-202514:47:58GBp59556.50XLONxeaNkqXUlNY
07-10-202514:47:58GBp223556.50XLONxeaNkqXUlNj
07-10-202514:47:58GBp199556.50XLONxeaNkqXUlN3
07-10-202514:47:58GBp303556.50XLONxeaNkqXUlN7
07-10-202514:47:58GBp700556.50XLONxeaNkqXUlN9
07-10-202514:47:58GBp925556.50XLONxeaNkqXUlNC
07-10-202514:38:14GBp797556.50XLONxeaNkqXUR8L
07-10-202514:30:11GBp199556.50XLONxeaNkqXVtZW
07-10-202514:09:55GBp961557.50XLONxeaNkqXVh96
07-10-202514:09:55GBp725558.00XLONxeaNkqXVh9J
07-10-202514:09:55GBp164558.00XLONxeaNkqXVh9L
07-10-202514:02:54GBp941558.50XLONxeaNkqXVJJP
07-10-202514:00:43GBp431559.00XLONxeaNkqXVUpF
07-10-202514:00:43GBp562559.00XLONxeaNkqXVUpH
07-10-202513:58:54GBp606558.00XLONxeaNkqXVSrH
07-10-202513:49:00GBp541558.00XLONxeaNkqXV3b@
07-10-202513:32:00GBp303558.00XLONxeaNkqXOpKm
07-10-202513:30:35GBp607558.50XLONxeaNkqXOnWm
07-10-202513:28:32GBp555559.00XLONxeaNkqXO$e2
07-10-202513:28:32GBp889559.00XLONxeaNkqXO$eD
07-10-202513:22:00GBp461559.00XLONxeaNkqXOulm
07-10-202513:18:16GBp856557.50XLONxeaNkqXOdoS
07-10-202513:05:57GBp409557.50XLONxeaNkqXOjOD
07-10-202513:02:34GBp114557.50XLONxeaNkqXOe0P
07-10-202513:01:36GBp209557.50XLONxeaNkqXOf6H
07-10-202513:00:42GBp201557.50XLONxeaNkqXOM@N
07-10-202513:00:42GBp62557.50XLONxeaNkqXOM@P
07-10-202513:00:38GBp186557.50XLONxeaNkqXOMxs
07-10-202513:00:38GBp13557.50XLONxeaNkqXOMxx
07-10-202512:59:09GBp298557.50XLONxeaNkqXONCg
07-10-202512:54:35GBp388556.50XLONxeaNkqXOJAt
07-10-202512:54:35GBp78556.50XLONxeaNkqXOJAv
07-10-202512:54:35GBp1556.50XLONxeaNkqXOJAx
07-10-202512:53:48GBp79556.50XLONxeaNkqXOGnH
07-10-202512:53:48GBp67556.50XLONxeaNkqXOGnJ
07-10-202512:53:00GBp199556.50XLONxeaNkqXOHcJ
07-10-202512:53:00GBp327556.50XLONxeaNkqXOHcV
07-10-202512:46:54GBp692556.50XLONxeaNkqXOQ3u
07-10-202512:40:15GBp17556.50XLONxeaNkqXO7xV
07-10-202512:40:15GBp581556.50XLONxeaNkqXO7wY
07-10-202512:36:25GBp189556.50XLONxeaNkqXO5Su
07-10-202512:36:25GBp158556.50XLONxeaNkqXO5Sw
07-10-202512:36:25GBp89556.50XLONxeaNkqXO5Vb
07-10-202512:36:25GBp88556.50XLONxeaNkqXO5Vc
07-10-202512:36:25GBp222556.50XLONxeaNkqXO5Vg
07-10-202512:36:25GBp357556.50XLONxeaNkqXO5Vp
07-10-202512:36:25GBp309556.50XLONxeaNkqXO5Vr
07-10-202512:27:17GBp30556.50XLONxeaNkqXOCnE
07-10-202512:08:32GBp639556.50XLONxeaNkqXPm5p
07-10-202512:05:22GBp61556.50XLONxeaNkqXP@C5
07-10-202512:05:22GBp242556.50XLONxeaNkqXP@C7
07-10-202512:02:00GBp827556.50XLONxeaNkqXPzmm
07-10-202512:02:00GBp452556.50XLONxeaNkqXPzmo
07-10-202512:02:00GBp102556.50XLONxeaNkqXPzmq
07-10-202512:02:00GBp250556.50XLONxeaNkqXPzms
07-10-202512:02:00GBp285556.50XLONxeaNkqXPzmu
07-10-202512:02:00GBp215556.50XLONxeaNkqXPzm@
07-10-202512:02:00GBp102556.50XLONxeaNkqXPzm0
07-10-202512:02:00GBp620556.00XLONxeaNkqXPzm7
07-10-202511:49:32GBp199555.50XLONxeaNkqXPYJL
07-10-202511:48:16GBp243555.50XLONxeaNkqXPZFt
07-10-202511:47:00GBp221555.50XLONxeaNkqXPWFw
07-10-202511:45:44GBp95555.50XLONxeaNkqXPXQa
07-10-202511:45:44GBp1555.50XLONxeaNkqXPXQW
07-10-202511:45:44GBp137555.50XLONxeaNkqXPXRU
07-10-202511:45:05GBp314555.50XLONxeaNkqXPk1O
07-10-202511:45:00GBp214555.00XLONxeaNkqXPk2$
07-10-202511:45:00GBp215555.00XLONxeaNkqXPk2B
07-10-202511:45:00GBp4,411555.00XLONxeaNkqXPk2D
07-10-202511:45:00GBp36555.00XLONxeaNkqXPk2F
07-10-202511:42:26GBp391555.00XLONxeaNkqXPi7R
07-10-202511:35:13GBp630555.00XLONxeaNkqXPM6l
07-10-202511:07:44GBp162553.50XLONxeaNkqXP5D6
07-10-202511:07:44GBp43553.50XLONxeaNkqXP5D8
07-10-202511:07:44GBp43553.50XLONxeaNkqXP5DA
07-10-202511:05:50GBp346553.50XLONxeaNkqXP2KD
07-10-202511:03:56GBp49553.50XLONxeaNkqXP0W1
07-10-202511:03:56GBp211553.50XLONxeaNkqXP0W3
07-10-202511:03:56GBp41553.50XLONxeaNkqXP0W5
07-10-202511:02:02GBp351553.50XLONxeaNkqXP10u
07-10-202510:58:57GBp233553.50XLONxeaNkqXPFw$
07-10-202510:58:57GBp212553.50XLONxeaNkqXPFw4
07-10-202510:58:57GBp199553.50XLONxeaNkqXPFwA
07-10-202510:46:00GBp607552.50XLONxeaNkqXQtR$
07-10-202510:40:41GBp632553.00XLONxeaNkqXQpxW
07-10-202510:35:23GBp392553.50XLONxeaNkqXQ@Qd
07-10-202510:35:23GBp491553.50XLONxeaNkqXQ@Qn
07-10-202510:32:26GBp228553.50XLONxeaNkqXQyOs
07-10-202510:30:30GBp44554.00XLONxeaNkqXQwl@
07-10-202510:30:30GBp12554.00XLONxeaNkqXQwl0
07-10-202510:30:30GBp144554.00XLONxeaNkqXQwl2
07-10-202510:28:30GBp238554.00XLONxeaNkqXQxxL
07-10-202510:24:34GBp172554.00XLONxeaNkqXQvH@
07-10-202510:24:34GBp168554.00XLONxeaNkqXQvH0
07-10-202510:24:34GBp18554.00XLONxeaNkqXQvHv
07-10-202510:24:34GBp73554.00XLONxeaNkqXQvHx
07-10-202510:24:34GBp61554.00XLONxeaNkqXQvHz
07-10-202510:21:37GBp82554.00XLONxeaNkqXQdzL
07-10-202510:21:37GBp134554.00XLONxeaNkqXQdzN
07-10-202510:17:41GBp207554.00XLONxeaNkqXQbHe
07-10-202510:17:41GBp39554.00XLONxeaNkqXQbHg
07-10-202510:17:41GBp67554.00XLONxeaNkqXQbHi
07-10-202510:17:41GBp187554.00XLONxeaNkqXQbHk
07-10-202510:12:48GBp517554.00XLONxeaNkqXQWPm
07-10-202510:12:48GBp75554.00XLONxeaNkqXQWPz
07-10-202510:12:48GBp36554.00XLONxeaNkqXQWP$
07-10-202510:12:48GBp96554.00XLONxeaNkqXQWP1
07-10-202510:12:48GBp471553.50XLONxeaNkqXQWP9
07-10-202510:02:56GBp228554.00XLONxeaNkqXQgPD
07-10-202510:01:59GBp13554.00XLONxeaNkqXQhwy
07-10-202510:01:59GBp100554.00XLONxeaNkqXQhw1
07-10-202510:01:59GBp130554.00XLONxeaNkqXQhw3
07-10-202510:01:57GBp1,375554.00XLONxeaNkqXQh5l
07-10-202510:01:57GBp130554.00XLONxeaNkqXQh5r
07-10-202509:32:46GBp482553.50XLONxeaNkqXQ6IE
07-10-202509:32:46GBp635553.50XLONxeaNkqXQ6TW
07-10-202509:32:27GBp74554.00XLONxeaNkqXQ7Yj
07-10-202509:32:27GBp250554.00XLONxeaNkqXQ7Yl
07-10-202509:32:27GBp135554.00XLONxeaNkqXQ7Yn
07-10-202509:26:18GBp463554.00XLONxeaNkqXQ3Yb
07-10-202509:26:18GBp290554.00XLONxeaNkqXQ3YX
07-10-202509:26:18GBp13554.00XLONxeaNkqXQ3YZ
07-10-202509:26:18GBp213554.00XLONxeaNkqXQ3ZT
07-10-202509:26:18GBp250554.00XLONxeaNkqXQ3ZV
07-10-202509:26:18GBp237554.00XLONxeaNkqXQ3Yp
07-10-202509:26:18GBp471553.50XLONxeaNkqXQ3Yv
07-10-202509:07:58GBp736553.50XLONxeaNkqXRt1J
07-10-202509:04:55GBp91554.50XLONxeaNkqXRrEg
07-10-202509:04:55GBp388554.50XLONxeaNkqXRrEi
07-10-202508:55:05GBp342553.50XLONxeaNkqXRyYw
07-10-202508:55:05GBp782554.00XLONxeaNkqXRyYy
07-10-202508:53:54GBp287554.50XLONxeaNkqXRyJk
07-10-202508:53:54GBp5554.50XLONxeaNkqXRyJ$
07-10-202508:53:54GBp194554.50XLONxeaNkqXRyJz
07-10-202508:53:54GBp388554.50XLONxeaNkqXRyJO
07-10-202508:49:06GBp194554.50XLONxeaNkqXRxBu
07-10-202508:49:06GBp5554.50XLONxeaNkqXRxBw
07-10-202508:48:44GBp697554.50XLONxeaNkqXRucK
07-10-202508:40:57GBp471554.50XLONxeaNkqXRa45
07-10-202508:25:39GBp325553.00XLONxeaNkqXReso
07-10-202508:25:39GBp454553.00XLONxeaNkqXResv
07-10-202508:21:40GBp224553.50XLONxeaNkqXRNYv
07-10-202508:21:18GBp79553.50XLONxeaNkqXRNnC
07-10-202508:21:11GBp673554.00XLONxeaNkqXRNyB
07-10-202508:20:52GBp297554.50XLONxeaNkqXRNMe
07-10-202508:20:09GBp118555.00XLONxeaNkqXRKpO
07-10-202508:20:09GBp203555.00XLONxeaNkqXRKpQ
07-10-202508:20:09GBp471554.50XLONxeaNkqXRKoa
07-10-202508:13:47GBp273555.00XLONxeaNkqXRGTy
07-10-202508:12:47GBp562555.50XLONxeaNkqXRHu6
07-10-202508:12:47GBp512555.50XLONxeaNkqXRHuH
07-10-202508:12:47GBp79555.50XLONxeaNkqXRHuJ
07-10-202508:12:47GBp154555.50XLONxeaNkqXRHuL
07-10-202508:09:24GBp70554.50XLONxeaNkqXRVMD
07-10-202508:06:30GBp295554.00XLONxeaNkqXRTDE
07-10-202508:06:30GBp183554.00XLONxeaNkqXRTDG
07-10-202508:06:30GBp471554.00XLONxeaNkqXRTDV

