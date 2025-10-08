OSB GROUP PLC
ISIN: GB00BLDRH360
08 October 2025
LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459
OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares
The Company announces that on 07 October 2025 it had purchased a total of 101,533 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.
|London Stock Exchange
|CBOE BXE
|CBOE CXE
|Number of ordinary shares purchased
|101,533
|-
|-
|Highest price paid (per ordinary share)
|559.00p
|-
|-
|Lowest price paid (per ordinary share)
|552.50p
|-
|-
|Volume weighted average price paid (per ordinary share)
|555.66p
|-
|-
The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.
Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 359,896,197 ordinary shares.
No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 359,896,197.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.
This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.
Schedule of Purchases – Individual Transactions
|Issuer Name
|OSB GROUP PLC
|LEI
|213800ZBKL9BHSL2K459
|ISIN
|GB00BLDRH360
|Intermediary Name
|Citigroup Global Markets Limited
|Intermediary Code
|SBILGB2L
|Timezone
|GMT+1
|Currency
|GBP
|Transaction Date
|Trade Time
|Currency
|Volume
|Price
|Trading Venue
|Transaction ID
|07-10-2025
|16:26:36
|GBp
|299
|555.50
|XLON
|xeaNkqXSxq0
|07-10-2025
|16:26:16
|GBp
|500
|555.50
|XLON
|xeaNkqXSxFd
|07-10-2025
|16:26:16
|GBp
|290
|555.50
|XLON
|xeaNkqXSxFf
|07-10-2025
|16:25:30
|GBp
|516
|555.50
|XLON
|xeaNkqXSu3H
|07-10-2025
|16:24:59
|GBp
|106
|555.50
|XLON
|xeaNkqXSvnH
|07-10-2025
|16:24:05
|GBp
|324
|555.50
|XLON
|xeaNkqXScxP
|07-10-2025
|16:22:16
|GBp
|1,211
|556.00
|XLON
|xeaNkqXSaP1
|07-10-2025
|16:21:32
|GBp
|23
|555.50
|XLON
|xeaNkqXSbOn
|07-10-2025
|16:21:08
|GBp
|30
|555.50
|XLON
|xeaNkqXSY$Z
|07-10-2025
|16:21:07
|GBp
|30
|555.50
|XLON
|xeaNkqXSY@R
|07-10-2025
|16:21:07
|GBp
|30
|555.50
|XLON
|xeaNkqXSYva
|07-10-2025
|16:21:07
|GBp
|30
|555.50
|XLON
|xeaNkqXSYvp
|07-10-2025
|16:21:07
|GBp
|30
|555.50
|XLON
|xeaNkqXSYvP
|07-10-2025
|16:21:06
|GBp
|30
|555.50
|XLON
|xeaNkqXSYxO
|07-10-2025
|16:21:06
|GBp
|30
|555.50
|XLON
|xeaNkqXSYww
|07-10-2025
|16:21:06
|GBp
|30
|555.50
|XLON
|xeaNkqXSYw6
|07-10-2025
|16:21:06
|GBp
|30
|555.50
|XLON
|xeaNkqXSYwJ
|07-10-2025
|16:21:06
|GBp
|30
|555.50
|XLON
|xeaNkqXSY5q
|07-10-2025
|16:20:15
|GBp
|467
|555.00
|XLON
|xeaNkqXSZIo
|07-10-2025
|16:20:09
|GBp
|500
|555.50
|XLON
|xeaNkqXSZRb
|07-10-2025
|16:20:09
|GBp
|60
|555.50
|XLON
|xeaNkqXSZRd
|07-10-2025
|16:19:01
|GBp
|431
|556.00
|XLON
|xeaNkqXSXFB
|07-10-2025
|16:19:01
|GBp
|1,418
|556.00
|XLON
|xeaNkqXSXFH
|07-10-2025
|16:19:01
|GBp
|500
|556.00
|XLON
|xeaNkqXSXFJ
|07-10-2025
|16:19:01
|GBp
|420
|556.00
|XLON
|xeaNkqXSXFL
|07-10-2025
|16:19:01
|GBp
|580
|556.00
|XLON
|xeaNkqXSXFN
|07-10-2025
|16:19:01
|GBp
|1,755
|556.00
|XLON
|xeaNkqXSXFT
|07-10-2025
|16:19:01
|GBp
|420
|556.00
|XLON
|xeaNkqXSXFV
|07-10-2025
|16:19:01
|GBp
|586
|556.00
|XLON
|xeaNkqXSXEX
|07-10-2025
|16:19:01
|GBp
|1,367
|556.00
|XLON
|xeaNkqXSXEg
|07-10-2025
|16:18:31
|GBp
|259
|555.50
|XLON
|xeaNkqXSkg9
|07-10-2025
|16:18:28
|GBp
|1,175
|555.50
|XLON
|xeaNkqXSktt
|07-10-2025
|16:15:29
|GBp
|639
|556.00
|XLON
|xeaNkqXSjPV
|07-10-2025
|16:15:29
|GBp
|13
|556.00
|XLON
|xeaNkqXSjOX
|07-10-2025
|16:15:10
|GBp
|5,436
|556.00
|XLON
|xeaNkqXSgg8
|07-10-2025
|16:15:10
|GBp
|5,000
|556.00
|XLON
|xeaNkqXSggA
|07-10-2025
|16:15:09
|GBp
|168
|556.00
|XLON
|xeaNkqXSggP
|07-10-2025
|16:15:09
|GBp
|178
|556.00
|XLON
|xeaNkqXSggR
|07-10-2025
|16:15:09
|GBp
|572
|556.00
|XLON
|xeaNkqXSgrd
|07-10-2025
|16:15:09
|GBp
|700
|556.00
|XLON
|xeaNkqXSgrf
|07-10-2025
|16:15:09
|GBp
|223
|556.00
|XLON
|xeaNkqXSgro
|07-10-2025
|16:08:45
|GBp
|198
|556.00
|XLON
|xeaNkqXSLTB
|07-10-2025
|16:08:45
|GBp
|1
|556.00
|XLON
|xeaNkqXSLTD
|07-10-2025
|16:08:29
|GBp
|500
|556.00
|XLON
|xeaNkqXSIh4
|07-10-2025
|16:08:09
|GBp
|26
|556.00
|XLON
|xeaNkqXSI2u
|07-10-2025
|16:08:00
|GBp
|279
|556.00
|XLON
|xeaNkqXSII7
|07-10-2025
|16:07:51
|GBp
|228
|556.00
|XLON
|xeaNkqXSIQK
|07-10-2025
|16:07:45
|GBp
|234
|556.00
|XLON
|xeaNkqXSJZP
|07-10-2025
|16:07:36
|GBp
|271
|556.00
|XLON
|xeaNkqXSJgh
|07-10-2025
|16:07:27
|GBp
|296
|556.00
|XLON
|xeaNkqXSJvR
|07-10-2025
|16:07:18
|GBp
|204
|556.00
|XLON
|xeaNkqXSJ1Y
|07-10-2025
|16:07:18
|GBp
|43
|556.00
|XLON
|xeaNkqXSJ1a
|07-10-2025
|16:07:10
|GBp
|228
|556.00
|XLON
|xeaNkqXSJEd
|07-10-2025
|16:07:09
|GBp
|252
|556.00
|XLON
|xeaNkqXSJEt
|07-10-2025
|16:07:09
|GBp
|4
|556.00
|XLON
|xeaNkqXSJEv
|07-10-2025
|16:06:54
|GBp
|283
|556.00
|XLON
|xeaNkqXSGW$
|07-10-2025
|16:06:45
|GBp
|220
|556.00
|XLON
|xeaNkqXSGiO
|07-10-2025
|16:06:40
|GBp
|185
|556.00
|XLON
|xeaNkqXSGgd
|07-10-2025
|16:06:40
|GBp
|276
|556.00
|XLON
|xeaNkqXSGgf
|07-10-2025
|16:06:40
|GBp
|276
|556.00
|XLON
|xeaNkqXSGgs
|07-10-2025
|16:06:40
|GBp
|500
|556.00
|XLON
|xeaNkqXSGgq
|07-10-2025
|16:06:40
|GBp
|70
|556.00
|XLON
|xeaNkqXSGgo
|07-10-2025
|16:06:40
|GBp
|242
|556.00
|XLON
|xeaNkqXSGgy
|07-10-2025
|16:06:40
|GBp
|59
|556.00
|XLON
|xeaNkqXSGg@
|07-10-2025
|16:06:40
|GBp
|500
|556.00
|XLON
|xeaNkqXSGgD
|07-10-2025
|16:06:39
|GBp
|500
|556.00
|XLON
|xeaNkqXSGgJ
|07-10-2025
|16:06:39
|GBp
|304
|556.00
|XLON
|xeaNkqXSGgP
|07-10-2025
|16:06:39
|GBp
|300
|556.00
|XLON
|xeaNkqXSGgV
|07-10-2025
|16:06:39
|GBp
|176
|556.00
|XLON
|xeaNkqXSGrb
|07-10-2025
|16:06:39
|GBp
|500
|556.00
|XLON
|xeaNkqXSGrd
|07-10-2025
|16:06:39
|GBp
|311
|556.00
|XLON
|xeaNkqXSGrj
|07-10-2025
|16:06:39
|GBp
|132
|556.00
|XLON
|xeaNkqXSGrp
|07-10-2025
|16:06:39
|GBp
|338
|556.00
|XLON
|xeaNkqXSGrr
|07-10-2025
|16:06:04
|GBp
|1,175
|554.50
|XLON
|xeaNkqXSHct
|07-10-2025
|15:57:32
|GBp
|479
|554.50
|XLON
|xeaNkqXS6Oh
|07-10-2025
|15:55:43
|GBp
|447
|554.50
|XLON
|xeaNkqXS4RH
|07-10-2025
|15:55:15
|GBp
|593
|554.50
|XLON
|xeaNkqXS5$p
|07-10-2025
|15:49:25
|GBp
|193
|554.50
|XLON
|xeaNkqXSCph
|07-10-2025
|15:41:21
|GBp
|664
|555.00
|XLON
|xeaNkqXTmXm
|07-10-2025
|15:41:20
|GBp
|1,532
|555.50
|XLON
|xeaNkqXTmWr
|07-10-2025
|15:32:10
|GBp
|53
|555.00
|XLON
|xeaNkqXTY2G
|07-10-2025
|15:30:08
|GBp
|644
|555.50
|XLON
|xeaNkqXTXIJ
|07-10-2025
|15:28:14
|GBp
|699
|555.50
|XLON
|xeaNkqXTi7t
|07-10-2025
|15:27:12
|GBp
|453
|555.50
|XLON
|xeaNkqXTjO0
|07-10-2025
|15:23:06
|GBp
|654
|555.50
|XLON
|xeaNkqXTN8F
|07-10-2025
|15:19:39
|GBp
|1,053
|555.50
|XLON
|xeaNkqXTHkw
|07-10-2025
|15:15:07
|GBp
|71
|555.50
|XLON
|xeaNkqXTRqf
|07-10-2025
|15:15:07
|GBp
|8
|555.50
|XLON
|xeaNkqXTRqh
|07-10-2025
|15:15:07
|GBp
|1,198
|555.50
|XLON
|xeaNkqXTRqj
|07-10-2025
|15:08:25
|GBp
|1,267
|556.00
|XLON
|xeaNkqXT0Qz
|07-10-2025
|15:01:34
|GBp
|489
|556.00
|XLON
|xeaNkqXUq$U
|07-10-2025
|15:01:34
|GBp
|415
|556.00
|XLON
|xeaNkqXUq@W
|07-10-2025
|15:00:08
|GBp
|328
|556.50
|XLON
|xeaNkqXUopQ
|07-10-2025
|15:00:02
|GBp
|990
|556.50
|XLON
|xeaNkqXUo3B
|07-10-2025
|15:00:02
|GBp
|6
|556.50
|XLON
|xeaNkqXUo3D
|07-10-2025
|15:00:02
|GBp
|7
|556.50
|XLON
|xeaNkqXUo3F
|07-10-2025
|15:00:00
|GBp
|199
|556.50
|XLON
|xeaNkqXUo8l
|07-10-2025
|15:00:00
|GBp
|373
|556.50
|XLON
|xeaNkqXUoBB
|07-10-2025
|14:59:08
|GBp
|2,306
|556.50
|XLON
|xeaNkqXUpGk
|07-10-2025
|14:47:58
|GBp
|59
|556.50
|XLON
|xeaNkqXUlNY
|07-10-2025
|14:47:58
|GBp
|223
|556.50
|XLON
|xeaNkqXUlNj
|07-10-2025
|14:47:58
|GBp
|199
|556.50
|XLON
|xeaNkqXUlN3
|07-10-2025
|14:47:58
|GBp
|303
|556.50
|XLON
|xeaNkqXUlN7
|07-10-2025
|14:47:58
|GBp
|700
|556.50
|XLON
|xeaNkqXUlN9
|07-10-2025
|14:47:58
|GBp
|925
|556.50
|XLON
|xeaNkqXUlNC
|07-10-2025
|14:38:14
|GBp
|797
|556.50
|XLON
|xeaNkqXUR8L
|07-10-2025
|14:30:11
|GBp
|199
|556.50
|XLON
|xeaNkqXVtZW
|07-10-2025
|14:09:55
|GBp
|961
|557.50
|XLON
|xeaNkqXVh96
|07-10-2025
|14:09:55
|GBp
|725
|558.00
|XLON
|xeaNkqXVh9J
|07-10-2025
|14:09:55
|GBp
|164
|558.00
|XLON
|xeaNkqXVh9L
|07-10-2025
|14:02:54
|GBp
|941
|558.50
|XLON
|xeaNkqXVJJP
|07-10-2025
|14:00:43
|GBp
|431
|559.00
|XLON
|xeaNkqXVUpF
|07-10-2025
|14:00:43
|GBp
|562
|559.00
|XLON
|xeaNkqXVUpH
|07-10-2025
|13:58:54
|GBp
|606
|558.00
|XLON
|xeaNkqXVSrH
|07-10-2025
|13:49:00
|GBp
|541
|558.00
|XLON
|xeaNkqXV3b@
|07-10-2025
|13:32:00
|GBp
|303
|558.00
|XLON
|xeaNkqXOpKm
|07-10-2025
|13:30:35
|GBp
|607
|558.50
|XLON
|xeaNkqXOnWm
|07-10-2025
|13:28:32
|GBp
|555
|559.00
|XLON
|xeaNkqXO$e2
|07-10-2025
|13:28:32
|GBp
|889
|559.00
|XLON
|xeaNkqXO$eD
|07-10-2025
|13:22:00
|GBp
|461
|559.00
|XLON
|xeaNkqXOulm
|07-10-2025
|13:18:16
|GBp
|856
|557.50
|XLON
|xeaNkqXOdoS
|07-10-2025
|13:05:57
|GBp
|409
|557.50
|XLON
|xeaNkqXOjOD
|07-10-2025
|13:02:34
|GBp
|114
|557.50
|XLON
|xeaNkqXOe0P
|07-10-2025
|13:01:36
|GBp
|209
|557.50
|XLON
|xeaNkqXOf6H
|07-10-2025
|13:00:42
|GBp
|201
|557.50
|XLON
|xeaNkqXOM@N
|07-10-2025
|13:00:42
|GBp
|62
|557.50
|XLON
|xeaNkqXOM@P
|07-10-2025
|13:00:38
|GBp
|186
|557.50
|XLON
|xeaNkqXOMxs
|07-10-2025
|13:00:38
|GBp
|13
|557.50
|XLON
|xeaNkqXOMxx
|07-10-2025
|12:59:09
|GBp
|298
|557.50
|XLON
|xeaNkqXONCg
|07-10-2025
|12:54:35
|GBp
|388
|556.50
|XLON
|xeaNkqXOJAt
|07-10-2025
|12:54:35
|GBp
|78
|556.50
|XLON
|xeaNkqXOJAv
|07-10-2025
|12:54:35
|GBp
|1
|556.50
|XLON
|xeaNkqXOJAx
|07-10-2025
|12:53:48
|GBp
|79
|556.50
|XLON
|xeaNkqXOGnH
|07-10-2025
|12:53:48
|GBp
|67
|556.50
|XLON
|xeaNkqXOGnJ
|07-10-2025
|12:53:00
|GBp
|199
|556.50
|XLON
|xeaNkqXOHcJ
|07-10-2025
|12:53:00
|GBp
|327
|556.50
|XLON
|xeaNkqXOHcV
|07-10-2025
|12:46:54
|GBp
|692
|556.50
|XLON
|xeaNkqXOQ3u
|07-10-2025
|12:40:15
|GBp
|17
|556.50
|XLON
|xeaNkqXO7xV
|07-10-2025
|12:40:15
|GBp
|581
|556.50
|XLON
|xeaNkqXO7wY
|07-10-2025
|12:36:25
|GBp
|189
|556.50
|XLON
|xeaNkqXO5Su
|07-10-2025
|12:36:25
|GBp
|158
|556.50
|XLON
|xeaNkqXO5Sw
|07-10-2025
|12:36:25
|GBp
|89
|556.50
|XLON
|xeaNkqXO5Vb
|07-10-2025
|12:36:25
|GBp
|88
|556.50
|XLON
|xeaNkqXO5Vc
|07-10-2025
|12:36:25
|GBp
|222
|556.50
|XLON
|xeaNkqXO5Vg
|07-10-2025
|12:36:25
|GBp
|357
|556.50
|XLON
|xeaNkqXO5Vp
|07-10-2025
|12:36:25
|GBp
|309
|556.50
|XLON
|xeaNkqXO5Vr
|07-10-2025
|12:27:17
|GBp
|30
|556.50
|XLON
|xeaNkqXOCnE
|07-10-2025
|12:08:32
|GBp
|639
|556.50
|XLON
|xeaNkqXPm5p
|07-10-2025
|12:05:22
|GBp
|61
|556.50
|XLON
|xeaNkqXP@C5
|07-10-2025
|12:05:22
|GBp
|242
|556.50
|XLON
|xeaNkqXP@C7
|07-10-2025
|12:02:00
|GBp
|827
|556.50
|XLON
|xeaNkqXPzmm
|07-10-2025
|12:02:00
|GBp
|452
|556.50
|XLON
|xeaNkqXPzmo
|07-10-2025
|12:02:00
|GBp
|102
|556.50
|XLON
|xeaNkqXPzmq
|07-10-2025
|12:02:00
|GBp
|250
|556.50
|XLON
|xeaNkqXPzms
|07-10-2025
|12:02:00
|GBp
|285
|556.50
|XLON
|xeaNkqXPzmu
|07-10-2025
|12:02:00
|GBp
|215
|556.50
|XLON
|xeaNkqXPzm@
|07-10-2025
|12:02:00
|GBp
|102
|556.50
|XLON
|xeaNkqXPzm0
|07-10-2025
|12:02:00
|GBp
|620
|556.00
|XLON
|xeaNkqXPzm7
|07-10-2025
|11:49:32
|GBp
|199
|555.50
|XLON
|xeaNkqXPYJL
|07-10-2025
|11:48:16
|GBp
|243
|555.50
|XLON
|xeaNkqXPZFt
|07-10-2025
|11:47:00
|GBp
|221
|555.50
|XLON
|xeaNkqXPWFw
|07-10-2025
|11:45:44
|GBp
|95
|555.50
|XLON
|xeaNkqXPXQa
|07-10-2025
|11:45:44
|GBp
|1
|555.50
|XLON
|xeaNkqXPXQW
|07-10-2025
|11:45:44
|GBp
|137
|555.50
|XLON
|xeaNkqXPXRU
|07-10-2025
|11:45:05
|GBp
|314
|555.50
|XLON
|xeaNkqXPk1O
|07-10-2025
|11:45:00
|GBp
|214
|555.00
|XLON
|xeaNkqXPk2$
|07-10-2025
|11:45:00
|GBp
|215
|555.00
|XLON
|xeaNkqXPk2B
|07-10-2025
|11:45:00
|GBp
|4,411
|555.00
|XLON
|xeaNkqXPk2D
|07-10-2025
|11:45:00
|GBp
|36
|555.00
|XLON
|xeaNkqXPk2F
|07-10-2025
|11:42:26
|GBp
|391
|555.00
|XLON
|xeaNkqXPi7R
|07-10-2025
|11:35:13
|GBp
|630
|555.00
|XLON
|xeaNkqXPM6l
|07-10-2025
|11:07:44
|GBp
|162
|553.50
|XLON
|xeaNkqXP5D6
|07-10-2025
|11:07:44
|GBp
|43
|553.50
|XLON
|xeaNkqXP5D8
|07-10-2025
|11:07:44
|GBp
|43
|553.50
|XLON
|xeaNkqXP5DA
|07-10-2025
|11:05:50
|GBp
|346
|553.50
|XLON
|xeaNkqXP2KD
|07-10-2025
|11:03:56
|GBp
|49
|553.50
|XLON
|xeaNkqXP0W1
|07-10-2025
|11:03:56
|GBp
|211
|553.50
|XLON
|xeaNkqXP0W3
|07-10-2025
|11:03:56
|GBp
|41
|553.50
|XLON
|xeaNkqXP0W5
|07-10-2025
|11:02:02
|GBp
|351
|553.50
|XLON
|xeaNkqXP10u
|07-10-2025
|10:58:57
|GBp
|233
|553.50
|XLON
|xeaNkqXPFw$
|07-10-2025
|10:58:57
|GBp
|212
|553.50
|XLON
|xeaNkqXPFw4
|07-10-2025
|10:58:57
|GBp
|199
|553.50
|XLON
|xeaNkqXPFwA
|07-10-2025
|10:46:00
|GBp
|607
|552.50
|XLON
|xeaNkqXQtR$
|07-10-2025
|10:40:41
|GBp
|632
|553.00
|XLON
|xeaNkqXQpxW
|07-10-2025
|10:35:23
|GBp
|392
|553.50
|XLON
|xeaNkqXQ@Qd
|07-10-2025
|10:35:23
|GBp
|491
|553.50
|XLON
|xeaNkqXQ@Qn
|07-10-2025
|10:32:26
|GBp
|228
|553.50
|XLON
|xeaNkqXQyOs
|07-10-2025
|10:30:30
|GBp
|44
|554.00
|XLON
|xeaNkqXQwl@
|07-10-2025
|10:30:30
|GBp
|12
|554.00
|XLON
|xeaNkqXQwl0
|07-10-2025
|10:30:30
|GBp
|144
|554.00
|XLON
|xeaNkqXQwl2
|07-10-2025
|10:28:30
|GBp
|238
|554.00
|XLON
|xeaNkqXQxxL
|07-10-2025
|10:24:34
|GBp
|172
|554.00
|XLON
|xeaNkqXQvH@
|07-10-2025
|10:24:34
|GBp
|168
|554.00
|XLON
|xeaNkqXQvH0
|07-10-2025
|10:24:34
|GBp
|18
|554.00
|XLON
|xeaNkqXQvHv
|07-10-2025
|10:24:34
|GBp
|73
|554.00
|XLON
|xeaNkqXQvHx
|07-10-2025
|10:24:34
|GBp
|61
|554.00
|XLON
|xeaNkqXQvHz
|07-10-2025
|10:21:37
|GBp
|82
|554.00
|XLON
|xeaNkqXQdzL
|07-10-2025
|10:21:37
|GBp
|134
|554.00
|XLON
|xeaNkqXQdzN
|07-10-2025
|10:17:41
|GBp
|207
|554.00
|XLON
|xeaNkqXQbHe
|07-10-2025
|10:17:41
|GBp
|39
|554.00
|XLON
|xeaNkqXQbHg
|07-10-2025
|10:17:41
|GBp
|67
|554.00
|XLON
|xeaNkqXQbHi
|07-10-2025
|10:17:41
|GBp
|187
|554.00
|XLON
|xeaNkqXQbHk
|07-10-2025
|10:12:48
|GBp
|517
|554.00
|XLON
|xeaNkqXQWPm
|07-10-2025
|10:12:48
|GBp
|75
|554.00
|XLON
|xeaNkqXQWPz
|07-10-2025
|10:12:48
|GBp
|36
|554.00
|XLON
|xeaNkqXQWP$
|07-10-2025
|10:12:48
|GBp
|96
|554.00
|XLON
|xeaNkqXQWP1
|07-10-2025
|10:12:48
|GBp
|471
|553.50
|XLON
|xeaNkqXQWP9
|07-10-2025
|10:02:56
|GBp
|228
|554.00
|XLON
|xeaNkqXQgPD
|07-10-2025
|10:01:59
|GBp
|13
|554.00
|XLON
|xeaNkqXQhwy
|07-10-2025
|10:01:59
|GBp
|100
|554.00
|XLON
|xeaNkqXQhw1
|07-10-2025
|10:01:59
|GBp
|130
|554.00
|XLON
|xeaNkqXQhw3
|07-10-2025
|10:01:57
|GBp
|1,375
|554.00
|XLON
|xeaNkqXQh5l
|07-10-2025
|10:01:57
|GBp
|130
|554.00
|XLON
|xeaNkqXQh5r
|07-10-2025
|09:32:46
|GBp
|482
|553.50
|XLON
|xeaNkqXQ6IE
|07-10-2025
|09:32:46
|GBp
|635
|553.50
|XLON
|xeaNkqXQ6TW
|07-10-2025
|09:32:27
|GBp
|74
|554.00
|XLON
|xeaNkqXQ7Yj
|07-10-2025
|09:32:27
|GBp
|250
|554.00
|XLON
|xeaNkqXQ7Yl
|07-10-2025
|09:32:27
|GBp
|135
|554.00
|XLON
|xeaNkqXQ7Yn
|07-10-2025
|09:26:18
|GBp
|463
|554.00
|XLON
|xeaNkqXQ3Yb
|07-10-2025
|09:26:18
|GBp
|290
|554.00
|XLON
|xeaNkqXQ3YX
|07-10-2025
|09:26:18
|GBp
|13
|554.00
|XLON
|xeaNkqXQ3YZ
|07-10-2025
|09:26:18
|GBp
|213
|554.00
|XLON
|xeaNkqXQ3ZT
|07-10-2025
|09:26:18
|GBp
|250
|554.00
|XLON
|xeaNkqXQ3ZV
|07-10-2025
|09:26:18
|GBp
|237
|554.00
|XLON
|xeaNkqXQ3Yp
|07-10-2025
|09:26:18
|GBp
|471
|553.50
|XLON
|xeaNkqXQ3Yv
|07-10-2025
|09:07:58
|GBp
|736
|553.50
|XLON
|xeaNkqXRt1J
|07-10-2025
|09:04:55
|GBp
|91
|554.50
|XLON
|xeaNkqXRrEg
|07-10-2025
|09:04:55
|GBp
|388
|554.50
|XLON
|xeaNkqXRrEi
|07-10-2025
|08:55:05
|GBp
|342
|553.50
|XLON
|xeaNkqXRyYw
|07-10-2025
|08:55:05
|GBp
|782
|554.00
|XLON
|xeaNkqXRyYy
|07-10-2025
|08:53:54
|GBp
|287
|554.50
|XLON
|xeaNkqXRyJk
|07-10-2025
|08:53:54
|GBp
|5
|554.50
|XLON
|xeaNkqXRyJ$
|07-10-2025
|08:53:54
|GBp
|194
|554.50
|XLON
|xeaNkqXRyJz
|07-10-2025
|08:53:54
|GBp
|388
|554.50
|XLON
|xeaNkqXRyJO
|07-10-2025
|08:49:06
|GBp
|194
|554.50
|XLON
|xeaNkqXRxBu
|07-10-2025
|08:49:06
|GBp
|5
|554.50
|XLON
|xeaNkqXRxBw
|07-10-2025
|08:48:44
|GBp
|697
|554.50
|XLON
|xeaNkqXRucK
|07-10-2025
|08:40:57
|GBp
|471
|554.50
|XLON
|xeaNkqXRa45
|07-10-2025
|08:25:39
|GBp
|325
|553.00
|XLON
|xeaNkqXReso
|07-10-2025
|08:25:39
|GBp
|454
|553.00
|XLON
|xeaNkqXResv
|07-10-2025
|08:21:40
|GBp
|224
|553.50
|XLON
|xeaNkqXRNYv
|07-10-2025
|08:21:18
|GBp
|79
|553.50
|XLON
|xeaNkqXRNnC
|07-10-2025
|08:21:11
|GBp
|673
|554.00
|XLON
|xeaNkqXRNyB
|07-10-2025
|08:20:52
|GBp
|297
|554.50
|XLON
|xeaNkqXRNMe
|07-10-2025
|08:20:09
|GBp
|118
|555.00
|XLON
|xeaNkqXRKpO
|07-10-2025
|08:20:09
|GBp
|203
|555.00
|XLON
|xeaNkqXRKpQ
|07-10-2025
|08:20:09
|GBp
|471
|554.50
|XLON
|xeaNkqXRKoa
|07-10-2025
|08:13:47
|GBp
|273
|555.00
|XLON
|xeaNkqXRGTy
|07-10-2025
|08:12:47
|GBp
|562
|555.50
|XLON
|xeaNkqXRHu6
|07-10-2025
|08:12:47
|GBp
|512
|555.50
|XLON
|xeaNkqXRHuH
|07-10-2025
|08:12:47
|GBp
|79
|555.50
|XLON
|xeaNkqXRHuJ
|07-10-2025
|08:12:47
|GBp
|154
|555.50
|XLON
|xeaNkqXRHuL
|07-10-2025
|08:09:24
|GBp
|70
|554.50
|XLON
|xeaNkqXRVMD
|07-10-2025
|08:06:30
|GBp
|295
|554.00
|XLON
|xeaNkqXRTDE
|07-10-2025
|08:06:30
|GBp
|183
|554.00
|XLON
|xeaNkqXRTDG
|07-10-2025
|08:06:30
|GBp
|471
|554.00
|XLON
|xeaNkqXRTDV