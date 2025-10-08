Elanders publicerar datum för delårsrapport för tredje kvartalet 2025 samt telefonkonferens

Elanders publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2025 onsdagen den 22 oktober 2025 kl. 11.00 (svensk tid), följt av telefonkonferens kl. 15.00 (svensk tid) med Magnus Nilsson, VD och koncernchef, samt Åsa Vilsson, Group CFO.

Vi bjuder in fondförvaltare, analytiker och media att delta i telefonkonferensen.

För att delta, registrera dina uppgifter via registreringslänken nedan. När du har registrerat dig kommer du att få ett separat e-postmeddelande som innehåller inringningsnummer och PIN-koder.

Anmäl dig till telefonkonferensen här.

Agenda

14.50 Konferensnumret öppnas

15.00 Genomgång av delårsrapporten

15.20 Frågestund

16.00 Avslutning

Under telefonkonferensen kommer en presentation att hållas. För att få tillgång till denna presentation, vänligen klicka på följande länk:

https://www.elanders.com/sv/investerare/presentationer/

Få tillgång till inspelning i efterhand

Telefonkonferensen kommer att spelas in och är tillgänglig fram till den 27 januari 2026.

Ring in på ett telefonnummer som anges i länken nedan, följt av 0845499#.

Inringningsnummer hittar du här

Knappsatskontroller hittar du här

För mer information, kontakta

Magnus Nilsson, VD och koncernchef, telefon: 031-750 07 50

Åsa Vilsson, Group CFO, telefon: 031-750 07 50

