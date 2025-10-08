Acronis amplía su red de partners en Iberia con la incorporación de Cefiros

MADRID, Oct. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Acronis, líder mundial en ciberseguridad y protección de datos, refuerza su estrategia de canal en España e impulsa a su ecosistema de partners tras firmar un acuerdo estratégico con Cefiros, compañía española especializada en ciberseguridad bajo modelo MSP. La alianza posiciona a Cefiros como socio clave en la distribución y el impulso de las soluciones integrales de Acronis en el mercado ibérico.

“El acuerdo con Cefiros refuerza nuestra estrategia MSP en Iberia y nos permite acercar nuestras soluciones de ciberprotección a más pymes. Con su experiencia y red de partners, podemos responder mejor a la creciente necesidad de soluciones completas y fáciles de administrar”, afirma Eduardo García Sancho, Country Manager de Acronis Iberia.

El acuerdo permitirá a Cefiros completar su portfolio con servicios de backup, disaster recovery y seguridad avanzada, aportando a sus clientes la posibilidad de gestionar todo desde una única consola. Esta propuesta responde a una necesidad creciente entre las pymes: simplificar la gestión de la ciberseguridad ante la falta de recursos técnicos y económicos, garantizando al mismo tiempo la continuidad del negocio.

“Las pymes suelen enfrentarse a la falta de recursos técnicos y económicos para gestionar su seguridad. La plataforma de Acronis nos ha sorprendido por su capacidad de unificar backup, disaster recovery y ciberseguridad avanzada en una única consola, lo que simplifica enormemente la gestión y garantiza la continuidad del negocio. Con este acuerdo reforzamos nuestra propuesta MSP y aportamos mayor valor a nuestra red de partners”, explica Ángel Carreras, CEO de Cefiros.

Para obtener más información sobre el Programa de Partners tecnológicos de Acronis, visite: https://www.acronis.com/es/partners/

Acerca de Cefiros

Cefiros, Value Added Distributor (VAD) especializado en soluciones de Ciberseguridad y Ciberinteligencia, actualmente con oficina en Madrid desde donde presta servicio en España, Portugal y Latino América, tiene como objetivo el proporcionar las mejores soluciones a los integradores ciberseguridad IT, OT, IoT y Redes, aportando una capa de valor añadido a todos los players (fabricantes, integradores y clientes finales) tanto a nivel comercial como técnico.

Cefiros cuenta actualmente en su portfolio con fabricantes como Tufin, WithSecure, Horizon3, Illumio, Keeper Security, KeySight, Utimaco-Conpal, Kymatio, Iberlayer, IronChip, Whalebone, Aikido, Plexicus, Ubika, Arexdata, OPSWAT, Radiflow y Beygoo, y cuenta con más de 250 integradores en su ecosistema de clientes.

Obtenga más información en www.cefiros.net

Acerca de Acronis:

Acronis es una empresa global de ciberprotección que ofrece ciberseguridad, protección de datos y gestión de endpoints integrados de forma nativa para proveedores de servicios gestionados (MSP), pequeñas y medianas empresas (pymes) y departamentos de TI empresariales. Las soluciones de Acronis son muy eficaces y están diseñadas para identificar, prevenir, detectar, responder, remediar y recuperarse de las ciberamenazas modernas con un tiempo de inactividad mínimo, garantizando la integridad de los datos y la continuidad de la actividad empresarial. Acronis ofrece la solución de seguridad más completa del mercado para MSP, con su capacidad exclusiva para satisfacer las necesidades de entornos de TI diversos y distribuidos.

Acronis es una empresa suiza fundada en Singapur en 2003, con 15 oficinas en todo el mundo y empleados en más de 50 países. Acronis Cyber Protect está disponible en 26 idiomas en 150 países y es utilizado por más de 21,000 proveedores de servicios para proteger a más de 750,000 empresas.

Obtenga más información en www.acronis.com.

Contacto Acronis:

Hector Garcia

Corporate Communications Manager, EMEA

hector.garcia@acronis.com

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d6fdf73d-821d-42dd-aed3-74108455a064/es