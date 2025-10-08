|CERTIFICATE MATURITY
|251015
|FIXED RATE (STEERING RATE + 10 b.p.)
|1.85 %
|VOLUME BOUGHT
|15.5 BLN
|TRADE DAY
|251008
|SETTLEMENT DAY
|251009
BUYBACK OF RIKSBANK CERTIFICATES
| Source: Sveriges Riksbank Sveriges Riksbank
Recommended Reading
-
October 07, 2025 04:15 ET | Source: Sveriges Riksbank
AuctionAuction resultsAuction date2025-10-07Start date2025-10-08Maturity date2025-10-15Interest rate1.75 %Offered volume, SEK bn609.0Total bid amount, SEK bn526.4Accepted volume, SEK bn526.4Number of...Read More
-
October 07, 2025 03:30 ET | Source: Sveriges Riksbank
Bid date, 2025-10-07Auction date2025-10-07Settlement date2025-10-08Maturity Date2025-10-15Nominal amount609 billion SEKInterest rate1.75 %Bid times09.30-10.00 (CET/CEST) on the Bid dateBids are made...Read More