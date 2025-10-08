EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION, ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN STAT ELLER JURISDIKTION I VILKEN SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER INNEBÄRA KRAV PÅ ANDRA ÅTGÄRDER.

Corline Biomedical genomför en riktad emission om 23 MSEK

Styrelsen i Corline Biomedical AB (”Corline” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 15 maj 2025, beslutat om en riktad nyemission om högst 1 122 732 aktier till teckningskursen 20,50 SEK per aktie (nedan ”Emissionen”). Teckningskursen motsvarar en premie om 4,8 procent mot den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om fem (5) handelsdagar fram till och med den 7 oktober 2025. Emissionen riktas till den internationella institutionella investeraren Eiffel Investment Group och tillför Bolaget totalt 23 MSEK före emissionskostnader.



Om Emissionen

Emissionen omfattar högst 1 122 732 aktier – som med ovan angiven teckningskurs motsvarar 23 MSEK – och ges ut av styrelsen med stöd av det bemyndigande som erhölls vid årsstämman den 15 maj 2025. Teckningsberättigad i Emissionen är Eiffel Investment Group, en fransk institutionell investerare.

Teckningskursen i Emissionen uppgår till 20,50 kronor per aktie, vilket motsvarar en premie om 4,8 procent mot den volymvägda genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om fem (5) handelsdagar fram till och med den 7 oktober 2025. Teckningskursen har beslutats av styrelsen efter förhandlingar med investeraren och i samråd med Bolagets finansiella rådgivare, Sedermera Corporate Finance. Enligt styrelsens bedömning är teckningskursen marknadsmässig.

Teckning av aktier i Emissionen får ske till och med den 15 oktober 2025. För att underlätta genomförandet av Emissionen kommer aktierna initialt att tecknas av Nordic Issuing AB i dess roll som emissionsinstitut till ett belopp uppgående till aktiernas kvotvärde, för vidare överlåtelse till Eiffel Investment Group till ovannämnd teckningskurs, som sedan slutligen redovisas till Bolaget.

Genom Emissionen tillförs Bolaget 23 MSEK före emissionskostnader och innebär att Bolagets aktiekapital ökar med 140 341,500 SEK till 3 201 693,875 SEK. Antalet aktier ökar från 24 490 819 till 25 613 551. Emissionen medför en utspädning om 4,38 procent.

Motiv och användning av emissionslikvid

Nettolikviden från Emissionen avses främst användas till nykundsbearbetning inom medicinteknikmarknaden i USA – det som benämns ”CHS Growth Initiative” i Corlines strategiplan. Investeringarna kommer att omfatta såväl den interna organisationen i Uppsala med inriktning på säljstöd som uppbyggnad av en säljorganisation i USA, deltagande i marknadsaktiviteter på den lokala marknaden samt avgifter till Corlines representant i USA.

Genom Emissionen stärker Bolaget dessutom aktieägarbasen med en långsiktig och internationell investerare, vilket styrelsen bedömer ytterligare ökar tryggheten och stabiliteten för Bolaget och dess aktieägare.

”Corline befinner sig i ett mycket gynnsamt läge för att accelerera säljaktiviteten i USA efter att Kardium nu lanserat sitt Globe®-system på den amerikanska marknaden. Vi är övertygade om att Globe®-katetern med CHS™-yta kommer att ges stor uppmärksamhet framöver och att vår CHS™-teknik gynnas i framtida kunddiskussioner gällande andra applikationer. För att på bästa möjliga sätt utnyttja kraften i detta tillför vi resurser till vårt CHS™ Growth Initiative. Förhoppningen är att vi redan under nästa år kommer att se konkreta resultat av satsningen”, kommenterar Henrik Nittmar, VD för Corline.

Särskilt om styrelsens överväganden inför Emissionen

Styrelsen har övervägt olika finansieringsalternativ, inklusive möjligheterna att genomföra en företrädesemission. Styrelsen är medveten om att kontanta emissioner som huvudregel bör genomföras som företrädesemissioner och har beaktat de riktlinjer som utfärdats av Aktiemarknadens självregleringskommitté (ASK). Enligt riktlinjerna kan det anses godtagbart att avvika från aktieägarnas företrädesrätt om avvikelsen på objektiva grunder bedöms ligga i aktieägarnas intresse.

Efter en samlad bedömning, och med beaktande av rådande marknadsläge och Bolagets finansiella ställning, anser styrelsen att det på objektiva grunder ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse att genomföra Emissionen enligt ovan presenterade villkor. Styrelsen har i sin bedömning gjort övervägandena nedan.

Emissionen möjliggör för Bolaget att diversifiera och stärka aktieägarbasen med en ny internationell investerare, vilket inte kan säkerställas genom en företrädesemission. Den starkare aktieägarbasen bedöms kunna bidra till ökad trygghet och stabilitet för Bolaget och dess aktieägare.

En företrädesemission skulle vara betydligt mer tids- och resurskrävande, särskilt till följd av arbete och kostnader relaterade till garantiupphandling. Styrelsen har i samråd med den finansiella rådgivaren utvärderat olika scenarier och beräkningar, vilka tydligt visat att en företrädesemission skulle ha varit betydligt mer kostsam än Emissionen. Genom intensivt arbete från styrelsen och Bolagets rådgivare har Emissionen kunnat genomföras på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, med vad styrelsen bedömer som ett gott resultat.

Emissionen genomförs till en teckningskurs över rådande marknadskurs, dvs. med en premie. En företrädesemission hade med stor sannolikhet inneburit en rabatt, vilket skulle ha lett till större utspädningseffekter för Bolagets befintliga aktieägare. Detta har kunnat undvikas genom den nuvarande finansieringslösningen. Styrelsen gör vidare bedömningen att en företrädesemission – sannolikt med en betydande rabatt – skulle ha medfört en ökad risk för negativ påverkan på aktiekursen, vilket får anses negativt från ett aktieägarperspektiv. Denna risk undviks genom Emissionen.

Med beaktande av ovanstående har styrelsen bedömt att Emissionen, enligt de presenterade villkoren, utgör ett bättre alternativ för samtliga aktieägare än en företrädesemission. Styrelsens samlade bedömning är därför att de redovisade skälen för en riktad nyemission överväger skälen för en företrädesemission enligt huvudprincipen, och att Emissionen får anses ligga i såväl Bolagets som aktieägarnas bästa intresse.

Rådgivare

Sedermera Corporate Finance har agerat finansiell rådgivare i samband med Emissionen och Advokatfirman Lindahl har agerat legal rådgivare. Nordic Issuing AB är emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Nittmar, verkställande direktör

Tel: 018-71 30 90

E-post: henrik.nittmar@corline.se

Redeye AB är Corlines Certified Adviser.

Om Corline

Corline Biomedical AB, noterat på Nasdaq First North Growth Market (CLBIO), utvecklar och säljer medicintekniska lösningar. Bolaget erbjuder den egenutvecklade produkten CHS™, en avancerad antitrombotisk yta som minskar risken för blodproppar på medicintekniska produkter och därmed förbättrar både säkerhet och funktion. Bolaget driver även utvecklingen av läkemedelskandidaten Renaparin® för regenerativ medicin och organtransplantation. CHS™ har lanserats i USA inom det snabbt växande området för kateterbaserad hjärtarytmibehandling med Pulsed Field Ablation. __________________________________________________________________________________

Denna information är sådan information som Corline Biomedical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 oktober 2025 kl 16:14 CET.

