eXp Realty lance sa division commerciale au Royaume-Uni, déployant son modèle d’agents sur un marché de 10 milliards de dollars

BELLINGHAM, Washington, 08 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty®, la plus grande société de courtage immobilier indépendante au monde et principale filiale d’eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq : EXPI), annonce le lancement de eXp UK Commercial, renforçant ainsi les activités de l’entreprise dans le secteur de l’immobilier commercial sur l’un des marchés les plus dynamiques d’Europe.

Avec ce lancement, eXp devient la première plateforme au service des agents au Royaume-Uni à proposer à la fois des services résidentiels et commerciaux au sein d’un modèle unique. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie mondiale visant à donner aux agents indépendants accès à tous les outils, formations et opportunités nécessaires pour opérer sur l’ensemble du marché immobilier.

Elle s’appuie également sur la croissance rapide d’eXp UK dans le secteur résidentiel, où son modèle d’agents indépendants a déjà transformé le paysage de l’immobilier.

« Le secteur immobilier commercial au Royaume-Uni a connu une forte croissance. C’est une opportunité de 10 milliards de dollars à portée de main », a déclaré Adam Day, responsable de l’expansion internationale pour l’Europe. « Les modèles commerciaux traditionnels ont empêché de trop nombreux agents de profiter pleinement de la liberté, du potentiel de revenus et de la flexibilité nécessaires pour servir leurs clients sur l’ensemble des marchés, mais nous sommes en train d’y remédier. De plus, grâce au soutien de notre communauté mondiale, les agents peuvent désormais maximiser l’intérêt pour l’immobilier commercial britannique à l’échelle internationale, et pas seulement sur le marché national. »

Selon IBISWorld, le secteur immobilier commercial britannique devrait atteindre 8,1 milliards de livres sterling (10,2 milliards de dollars US) de revenus en 2025, après une croissance de plus de 50 % sur la dernière décennie. Pourtant, le secteur reste dominé par des cabinets traditionnels, laissant un créneau évident pour les agents en quête de plus d’autonomie, de meilleurs revenus et d’une plateforme moderne pour développer leur activité.

eXp UK Commercial change la donne en offrant aux agents :

La possibilité de proposer leurs prestations dans les secteurs des bureaux, du commerce de détail, de l’industrie, des terrains et des projets à usage mixte

Une formation, un marketing et un soutien opérationnel spécifiques au secteur commercial

Une structure de commissions permettant aux agents de conserver 70 % de leurs revenus, pouvant atteindre 100 % pour les agents les plus performants



« eXp se développe et évolue rapidement, mais toujours avec discernement. Ce faisant, nous continuerons à lancer davantage d’opportunités internationales pour nos agents. Forts de nos succès au Royaume-Uni, il était évident de choisir ce marché comme point de départ pour le lancement de notre division commerciale internationale », a déclaré Felix Bravo, directeur général international chez eXp Realty.

« Ce lancement change la donne pour les agents commerciaux au Royaume-Uni. Il faut voir ce que nous bâtissons pour en mesurer toute l’ampleur. Je travaille dans l’immobilier commercial depuis près de dix ans, et j’ai constaté à quel point peu de choses ont changé pour les agents sur le terrain. La plupart des agents font prospérer une entreprise qui n’est pas la leur. Cela leur donne enfin la possibilité de construire leur propre entreprise, avec davantage de contrôle, une meilleure rentabilité et le soutien d’une marque mondiale », a déclaré Rob Jones, responsable d’eXp UK Commercial.

Rob Jones possède des décennies d’expérience dans la direction d’entreprises immobilières nationales et internationales, notamment dans le conseil pour RE/MAX UK ainsi que dans des fonctions exécutives en courtage et en vente commerciale.

Avec ce lancement, le Royaume-Uni devient le point de départ de l’expansion commerciale internationale d’eXp et sert de modèle pour l’avenir.

Les agents et professionnels de l’immobilier commercial souhaitant en savoir plus peuvent consulter exptoolkit.com/uk-commercial

À propos d’eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq : EXPI), ou la « Société », est la société holding des entreprises eXp Realty® et SUCCESS® Enterprises. eXp Realty est le plus grand courtier immobilier indépendant au monde, avec plus de 82 000 agents dans 29 pays. Société de courtage immobilière basée sur le cloud et centrée sur les agents, eXp Realty offre à ses agents immobiliers des commissions parmi les plus élevées du secteur, un partage des revenus, des opportunités d’acquisition de participations au capital et un réseau mondial qui permet de réussir à développer leur activité. Pour plus d’informations sur eXp World Holdings, Inc., consultez : expworldholdings.com

Ancrée dans le paysage grâce à la notoriété de son magazine SUCCESS®, la marque SUCCESS® Enterprises se distingue comme une référence en matière de développement personnel et professionnel depuis 1897. Membre de l’écosystème eXp, elle permet aux agents d’accéder à des ressources précieuses pour améliorer leurs compétences, développer leur activité et assurer leur réussite à long terme. Pour plus d’informations sur SUCCESS, consultez success.com.

Clause de sauvegarde et énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la loi fédérale américaine sur la réforme des litiges en matière de valeurs mobilières de 1995, le Private Securities Litigation Reform Act. Elles sont fondées sur les attentes actuelles de la Société et de sa direction, mais induisent des risques et des incertitudes, connus ou non, qui pourraient exercer une nette influence sur les résultats réels. Ces déclarations incluent, sans s’y limiter, des énoncés concernant le lancement et la croissance d’eXp UK Commercial, la capacité de l’entreprise à se développer sur de nouveaux marchés internationaux, l’adoption et le succès de son modèle centré sur les agents dans l’immobilier commercial, ainsi que les avantages potentiels pour les agents liés à la plateforme, aux outils et à la structure de rémunération de l’entreprise. Les facteurs clés susceptibles d’entraîner un écart sensible et défavorable entre les résultats réels et ceux exprimés dans les déclarations prospectives comprennent les fluctuations des marchés immobiliers britanniques et mondiaux, la capacité de l’entreprise à attirer et retenir des agents, son aptitude à mettre en œuvre avec succès ses stratégies d’expansion internationale, les évolutions du paysage concurrentiel et réglementaire, ainsi que d’autres risques détaillés ponctuellement dans les documents déposés par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris, mais sans s’y limiter, les derniers rapports trimestriel et annuel déposés respectivement sous les formulaires 10-Q et 10-K. Nous déclinons toute obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives, sauf si la loi l’exige.

