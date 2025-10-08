eXp Realty משיקה את החטיבה המסחרית בבריטניה, ומרחיבה את מודל הסוכנים לשוק של 10 מיליארד דולר

בלינגהאם, וושינגטון, Oct. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

®eXp Realty, חברת תיווך הנדל"ן העצמאית הגדולה בעולם וחברת הבת המרכזית של eXp World Holdings, Inc (נאסד"ק: EXPI) הודיעה על השקת eXp UK Commercial, המרחיבה את יכולות הנדל"ן המסחרי של החברה באחד משווקי הנדל"ן הדינמיים ביותר באירופה.

עם השקה זו, eXp הופכת לפלטפורמה הראשונה המופעלת על ידי סוכנים בבריטניה המציעה שירותי מגורים ומסחר במודל אחד, כחלק מאסטרטגיה גלובלית רחבה יותר להעצמת סוכנים עצמאיים עם גישה לכלים, הכשרה והזדמנויות בכל קשת הנכסים.

היא גם מתבססת על הצמיחה המהירה של eXp UK במגזר המגורים, שם מודל העצמאים שלה כבר עיצב מחדש את נוף סוכנויות הנדל"ן.

"מגזר הנדל"ן המסחרי בבריטניה גדל באופן משמעותי. זו הזדמנות של 10 מיליארד דולר שמסתתרת בטווח ראייה", אמר אדם דיי (Adam Day), מוביל ההתרחבות הבינלאומית באירופה. "מודלים מסחריים מסורתיים מנעו מיותר מדי סוכנים להפיק תועלת מלאה מהחופש, פוטנציאל הרווחים והגמישות לשרת לקוחות בכל השווקים, אבל אנחנו משנים את זה. בנוסף, עם הגיבוי של הקהילה הגלובלית שלנו, סוכנים יכולים כעת למקסם את העניין בנדל"ן מסחרי בבריטניה בקנה מידה עולמי, לא רק מקומי".

תעשיית הנדל"ן המסחרי בבריטניה צפויה להגיע להכנסות של 8.1 מיליארד ליש"ט (10.2 מיליארד דולר) ב-2025, לאחר צמיחה של יותר מ-50% בעשור (IBISWorld). עם זאת, המגזר נותר נשלט על ידי חברות מסורתיות, מה שיוצר פער ברור עבור סוכנים המחפשים אוטונומיה רבה יותר, כוח השתכרות ופלטפורמה מודרנית להגדלת העסק שלהם.

eXp UK Commercial משנה זאת, ומציעה לסוכנים:

*היכולת לשרת לקוחות משרדים, קמעונאות, תעשייה, קרקע ושימושים מעורבים

*הדרכה, שיווק ותמיכה תפעולית ספציפיים למסחר

*מבנה עמלות שבו סוכנים שומרים 70%, עולה ל-100% עבור בעלי הביצועים הטובים ביותר

"eXp מתרחבת ומתפתחת במהירות, אבל עם כוונה. ככל שנעשה זאת, נמשיך להשיק הזדמנויות גלובליות נוספות עבור הסוכנים שלנו. אחרי מה שבנינו בהצלחה בבריטניה, זה היה הגיוני לחלוטין להתחיל שם ככן השיגור של החטיבה המסחרית הבינלאומית שלנו", אמר פליקס בראבו (Felix Bravo), מנהל הדירקטוריון הבינלאומי ב-eXp Realty.

"ההשקה הזו משנה את המשמעות של להיות סוכן מסחרי בבריטניה. צריך לראות את העסק שאנחנו בונים כדי להאמין בו. עבדתי בסוכנות מסחרית כמעט 10 שנים, וראיתי כמה מעט השתנה עבור האנשים שעושים את העבודה. רוב הסוכנים עדיין בונים עסק של מישהו אחר. זה נותן להם הזדמנות לבנות סוף סוף משלהם, עם יותר שליטה, כלכלה טובה יותר וגיבוי של מותג גלובלי", אמר רוב ג'ונס (Rob Jones), מנהל eXp UK Commercial.

ג'ונס מביא עשרות שנות ניסיון בהובלת עסקי נדל"ן לאומיים ובינלאומיים כאחד, כולל ייעוץ לרי/מקס בריטניה ותפקידי ניהול בתיווך ומכירות מסחריות.

עם השקה זו, בריטניה הופכת לבסיס להתרחבות המסחרית הבינלאומית של eXp ולתוכנית לבאות.

סוכנים ואנשי מקצוע מסחריים המעוניינים ללמוד עוד יכולים לבקר בכתובת exptoolkit.com/uk-commercial

אודות eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (נאסד"ק: EXPI) ("החברה") היא חברת האחזקות של eXp Realty®, ו- SUCCESS® Enterprises. eXp Realty היא חברת תיווך הנדל"ן העצמאית הגדולה ביותר בעולם עם למעלה מ- 82,000 סוכנים ב-29 מיקומים בינלאומיים. בתיווך מבוסס ענן וממוקד סוכנים, eXp Realty מספקת לסוכני נדל"ן פיצולי עמלות מובילים בתעשייה, חלוקת הכנסות, הזדמנויות בעלות על הון ורשת גלובלית המאפשרת לסוכנים לבנות עסקים משגשגים. למידע נוסף על eXp World Holdings, Inc., בקרו בכתובת expworldholdings.com.

SUCCESS® Enterprises, המעוגנת על ידי מגזין SUCCESS®, היא שם מהימן בפיתוח אישי ומקצועי מאז 1897. כחלק מהאקו סיסטם של eXp, היא מציעה לסוכנים גישה למשאבים יקרי ערך כדי לשפר את כישוריהם, להגדיל את העסקים שלהם ולהשיג הצלחה ארוכת טווח. למידע נוסף על SUCCESS, בקרו בכתובת success.com.

נמל מבטחים והצהרות צופות פני עתיד

הודעה לעיתונות זו מכילה הצהרות צופות פני עתיד כמשמעותן בחוק הרפורמה בליטיגציה של ניירות ערך פרטיים משנת 1995. הצהרות אלה משקפות את הציפיות הנוכחיות של החברה והנהלתה, אך כרוכות בסיכונים ואי ודאויות ידועים ולא ידועים שעלולים להשפיע על התוצאות בפועל באופן מהותי. הצהרות אלה כוללות, בין היתר, הצהרות בנוגע להשקה ולגדילה של eXp UK Commercial, יכולתה של החברה להתרחב לשווקים בינלאומיים חדשים, האימוץ וההצלחה של המודל הממוקד בסוכנים שלה בנדל"ן מסחרי, והיתרונות הפוטנציאליים לסוכנים של הפלטפורמה, הכלים ומבנה התגמול של החברה. גורמים חשובים שעלולים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות באופן מהותי ושלילי מאלה שבאו לידי ביטוי בהצהרות צופות פני עתיד כוללים תנודות בשווקי הנדל"ן בבריטניה ובעולם, יכולתה של החברה למשוך ולשמר סוכנים, יכולתה להוציא לפועל בהצלחה אסטרטגיות התרחבות בינלאומיות, שינויים בנוף התחרותי והרגולטורי וסיכונים אחרים המפורטים מעת לעת בדיווחי החברה לרשות ניירות ערך ולבורסות. כולל, בין היתר, הדוחות הרבעוניים האחרונים שהוגשו בטופס 10-Q ודו"ח שנתי בטופס 10-K. איננו מתחייבים לעדכן הצהרות אלה למעט כנדרש על פי חוק.

