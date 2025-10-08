eXp Realty Meluncurkan Divisi Komersial Inggris Raya, Memperluas Model Agen ke Pasar $10 Miliar

BELLINGHAM, Washington, Oct. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty®, broker real estat independen terbesar di dunia dan anak perusahaan inti eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), telah mengumumkan peluncuran Divisi Komersial eXp Inggris Raya, yang memperluas kemampuan real estat komersial perusahaan ini di salah satu pasar properti paling dinamis di Eropa.

Dengan peluncuran ini, eXp menjadi platform pertama di Inggris Raya yang didukung oleh agennya sendiri yang menawarkan layanan properti residensial dan komersial dalam satu model bisnis terpadu, sebagai bagian dari strategi global lebih luas untuk memberdayakan agen mandiri dengan menyediakan akses ke berbagai alat bantu, pelatihan, dan peluang di seluruh jenis properti.

Peluncuran ini juga dibangun berdasarkan pertumbuhan pesat eXp Inggris Raya di sektor properti residensial, ketika model mandiri telah membentuk kembali wajah industri agen properti.

“Sektor properti komersial Inggris Raya telah tumbuh secara substansial. Ini adalah peluang senilai $10 miliar yang tersembunyi di depan mata,” ungkap Adam Day, Pemimpin Ekspansi Internasional untuk Eropa. “Model properti komersial tradisional telah menghalangi banyak agen untuk mendapatkan manfaat penuh dari kebebasan, potensi penghasilan, dan fleksibilitas untuk melayani klien di semua pasar, tetapi kami akan mengubahnya. Ditambah dengan dukungan komunitas global kami, agen kini dapat memaksimalkan ketertarikan terhadap properti komersial di Inggris Raya dalam skala global, bukan hanya terbatas pada pasar domestik.”

Industri real estat komersial Inggris Raya diperkirakan mencapai pendapatan senilai £8,1 miliar ($10,2 miliar USD) pada tahun 2025, menyusul pertumbuhan lebih dari 50% selama satu dekade (IBISWorld). Namun, sektor ini masih didominasi oleh perusahaan tradisional, sehingga membuka peluang jelas bagi para agen yang mencari kebebasan lebih, pendapatan lebih tinggi, dan platform modern untuk mengembangkan bisnis mereka.

Divisi Komersial eXp Inggris Raya mengubahnya dengan menawarkan kepada para agen:

Kemampuan untuk melayani klien di bidang perkantoran, ritel, industri, lahan kosong, dan properti campuran

Pelatihan, pemasaran, dan dukungan operasional yang dirancang khusus untuk properti komersial

Struktur komisi ketika agen mendapatkan 70%, meningkat menjadi 100% bagi agen berprestasi terbaik



“eXp tengah berkembang dan berevolusi dengan cepat, tetapi dengan tujuan jelas. Seiring dengan itu, kami akan terus meluncurkan lebih banyak peluang global bagi agen kami. Setelah apa yang berhasil kami bangun di Inggris Raya, sangat masuk akal untuk memulainya di sana sebagai landasan peluncuran divisi properti komersial internasional kami,” ungkap Felix Bravo, Direktur Pelaksana, Internasional di eXp Realty.

“Peluncuran ini mengubah arti menjadi agen properti komersial di Inggris Raya. Bisnis yang sedang kita bangun harus dilihat langsung agar dapat dipercaya. Saya telah bekerja di agensi properti komersial selama hampir 10 tahun, dan saya telah melihat betapa sedikitnya perubahan yang dirasakan oleh orang-orang yang menjalankan pekerjaan ini. Sebagian besar agen masih membangun bisnis orang lain. Ini memberi mereka kesempatan untuk pada akhirnya membangun bisnis mereka sendiri, dengan kendali lebih besar, kondisi ekonomi lebih menguntungkan, dan dukungan dari merek global,” ungkap Rob Jones, Kepala Divisi Komersial eXp Inggris Raya.

Rob Jones membawa pengalaman puluhan tahun dalam memimpin bisnis real estat nasional dan internasional, termasuk konsultasi untuk RE/MAX Inggris Raya dan peran eksekutif di bidang broker dan penjualan properti komersial.

Dengan peluncuran ini, Inggris Raya menjadi fondasi bagi ekspansi properti komersial internasional eXp dan cetak biru untuk masa depan.

Agen dan profesional properti komersial yang tertarik untuk mempelajari selengkapnya dapat mengunjungi exptoolkit.com/uk-commercial

Tentang eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) (“Perusahaan”) merupakan perusahaan induk eXp Realty® dan SUCCESS® Enterprises. eXp Realty merupakan broker real estat independen terbesar di dunia dengan hampir 82.000 agen yang tersebar di 29 negara. Sebagai broker berbasis cloud dan berpusat pada agen, eXp Realty memberi agen real estat pembagian komisi terkemuka dalam industri, pembagian pendapatan, peluang kepemilikan ekuitas, dan jaringan global yang memberdayakan agen untuk membangun bisnis yang berkembang dengan pesat. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang eXp World Holdings, Inc., kunjungi: expworldholdings.com

SUCCESS® Enterprises, yang didukung oleh majalah SUCCESS®, telah menjadi nama tepercaya dalam pengembangan pribadi dan profesional sejak tahun 1897. Sebagai bagian dari ekosistem eXp, perusahaan ini menawarkan akses ke sumber daya yang berharga kepada agen untuk meningkatkan keterampilan, mengembangkan bisnis, dan mencapai kesuksesan jangka panjang. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang SUCCESS, kunjungi success.com.

Klausul Perlindungan Hukum dan Pernyataan Berwawasan ke Depan

Siaran pers ini berisi pernyataan berwawasan ke depan dalam artian yang terkandung di Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta tahun 1995. Pernyataan ini mencerminkan ekspektasi Perusahaan dan manajemennya saat ini, tetapi melibatkan risiko dan ketidakpastian yang diketahui dan tidak diketahui yang dapat memengaruhi hasil aktual secara material. Pernyataan-pernyataan ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, pernyataan mengenai peluncuran dan pertumbuhan Divisi Komersial eXp Inggris Raya, kemampuan Perusahaan untuk berekspansi ke pasar internasional baru, adopsi dan keberhasilan model yang berpusat pada agen di bidang real estat komersial, serta potensi manfaat bagi agen dari platform, alat bantu, dan struktur kompensasi Perusahaan. Faktor-faktor penting yang dapat menyebabkan hasil sebenarnya berbeda secara material dan merugikan dari hasil yang disampaikan dalam pernyataan berwawasan ke depan termasuk fluktuasi di pasar real estat Inggris Raya dan global, kemampuan Perusahaan untuk menarik dan mempertahankan agen, kapasitasnya untuk berhasil melaksanakan strategi ekspansi internasional, perubahan dalam lanskap kompetitif dan peraturan, serta risiko lain yang dijelaskan secara detail dari waktu ke waktu dalam pengajuan Perusahaan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa, termasuk namun tidak terbatas pada pengajuan terbaru Laporan Triwulanan pada Formulir 10-Q dan Laporan Tahunan pada Formulir 10-K. Kami tidak memiliki kewajiban apa pun untuk memperbarui pernyataan ini kecuali sebagaimana diwajibkan oleh hukum.

