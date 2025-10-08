eXpリアルティ (eXp Realty)、英国内で商業部門を立ち上げ、100億米ドル (約1兆4,783億2,115万円) 規模の市場へエージェントモデルを拡大

ワシントン州ベリンガム発, Oct. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界最大の独立系不動産ブローカーであり、eXpワールド・ホールディングス (eXp World Holdings, Inc.) (NASDAQ: EXPI) の主要子会社であるeXpリアルティ (eXp Realty®) は、欧州で最も活気のある市場の一つにおいて同社の商業用不動産分野の能力を拡大する新部門eXp UKコマーシャル (eXp UK Commercial) の立ち上げを発表した。

この立ち上げにより、eXpリアルティは、単一のモデルのもとで住宅および商業サービスを提供する英国内初のエージェント主導型プラットフォームとなり、フルレンジの不動産分野にわたってツール、研修、ビジネス機会を提供する自営業エージェントの支援を目的とした、より広範なグローバル戦略の一環をなすものとなる。

この新部門は、すでに自営業モデルによって不動産仲介業界の構造を変革している住宅部門におけるeXp UKの急成長を基盤としている。

「英国の商業不動産セクターは大幅に成長しています。 これは、誰の目にも明らかな場所に隠れた100億米ドル (約1兆4,783億2,115万円) 規模の機会です」と、欧州地域の国際事業拡大リーダーであるアダム・デイ (Adam Day) は述べている。 「従来の商業不動産モデルでは、あまりにも多くのエージェントが、あらゆる市場で顧客に対応するための自由、収益の可能性、そして柔軟性を十分に享受できないままでしたが、当社はそれを変えようとしています。 さらに、当社のグローバルコミュニティの支援を受けることで、エージェントは英国の商業不動産に対する関心を国内にとどまらず、世界規模で最大化できるようになりました」

英国の商業用不動産業界は、過去10年間で50％を超える成長を遂げており、2025年には収益が81億ポンド (約102億米ドル)(約1兆6,156億3,455万円) に達すると予測されている (IBISワールド (IBISWorld))。 しかしこの分野はいまだに伝統的な企業が支配しており、より大きな自律性や収益力、そしてビジネスを成長させるための現代的なプラットフォームを求めるエージェントにとって明確な機会の空白が存在している。

eXp UKコマーシャルはそれを変革し、エージェントに以下を提供する：

オフィス、小売、産業用、土地、複合用途などの顧客に対応できる能力

商業不動産に特化した研修、マーケティング、および運営サポート

エージェントが報酬の70％を受け取り、トップパフォーマーは100％まで引き上げられるコミッション構造



「eXpは、意図を持って急速に拡大・進化しています。 当社は事業を拡大する中で、エージェントに向けたより多くのグローバルな機会を次々と立ち上げていきます。 英国で築き上げた成功を踏まえると、国際商業部門を立ち上げる拠点としてそこから始めるのはごく自然な選択でした」と、eXpリアルティ国際部マネージングディレクターのフェリックス・ブラボー (Felix Bravo) は述べている。

「今回の立ち上げは、英国における商業エージェントという職業の意味そのものを変えるものです。 当社が構築しているビジネスは、実際に見なければ信じられないほどのものです。 私は約10年間、商業エージェンシー業界で働いてきましたが、現場で働く人々にとってはほとんど変化がなかったことを目の当たりにしてきました。 ほとんどのエージェントはいまだに他人のビジネスを構築しています。 今回の取り組みにより、より大きな裁量、より良い経済条件、そしてグローバルブランドの支援を伴って、彼らはついに自分自身のビジネスを築く機会を得ることができるのです」と、eXp UKコマーシャル責任者のロブ・ジョーンズ (Rob Jones) は述べた。

ロブ・ジョーンズは、RE/MAX UKでのコンサルティング業務や、仲介および商業販売分野での経営職を含む、国内外の不動産事業を率いた数十年にわたる経験を有している。

今回の立ち上げにより、英国はeXpリアルティの国際商業展開の基盤となり、今後の成長モデルの青写真となる。

詳細を知りたいエージェントおよび商業分野の専門家は、exptoolkit.com/uk-commercialを閲覧されたい。

eXpワールド・ホールディングスについて

eXpワールド・ホールディングス (NASDAQ: EXPI) (「同社」) は、eXpリアルティ (eXp Realty®) およびサクセス・エンタープライズ (SUCCESS® Enterprises) の持株会社である。 eXpリアルティは、世界最大の独立系不動産ブローカーであり、世界29か所の拠点にわたり約82,000人のエージェントを擁している。 クラウドベースのエージェント中心型ブローカーであるeXpリアルティは、不動産エージェントに業界トップクラスのコミッション分配、収益分配、株式保有の機会、そしてグローバルネットワークを提供し、エージェントが成功するビジネスを構築できるよう支援している。 eXpワールド・ホールディングスの詳細については、以下を参照されたい：expworldholdings.com

サクセス・エンタープライズ (SUCCESS® Enterprises) は、サクセス (SUCCESS®) 誌を中心とし、1897年以来、個人およびプロフェッショナルの成長を支える信頼ある存在である。 eXpエコシステムの一部として、エージェントがスキルを向上させ、ビジネスを成長させ、長期的な成功を達成するための貴重なリソースを提供している。 サクセスの詳細については、success.comを閲覧されたい。

