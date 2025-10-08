eXp Realty 推出英国商业地产部，将经纪人模式拓展至 100 亿美元市场

华盛顿州贝灵汉, Oct. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty® 是全球最大的独立房地产经纪公司，同时也是 eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) 的核心子公司。该公司已宣布推出 eXp 英国商业地产部，将其商业地产业务能力拓展至欧洲最具活力的房地产市场之一。

通过此次推出，eXp 将成为英国首个采用单一模式同时提供住宅与商业地产服务的经纪人驱动型平台。该举措是其更广泛全球战略的组成部分，旨在为自雇经纪人赋能，助其获取覆盖全房产领域的工具、培训及业务机会。

此举同样依托于 eXp 英国公司在住宅地产领域的快速发展——其自雇经纪人模式重塑了房地产中介行业的格局。

欧洲国际扩张负责人 Adam Day 表示：“英国商业地产领域已实现大幅增长。这是个价值百亿美元的机遇，却显然仍待挖掘。“传统商业地产模式让太多经纪人无法充分受益于自由、盈利潜力与灵活服务于跨市场客户的能力，但我们正在改变这种情况。并且在我们全球社区的支持下，经纪人如今能在全球范围内（而非仅在英国本土）最大限度地吸引市场对英国商业地产的关注。”

IBISWorld 的数据显示，在经历前十年逾 50% 的增长后，英国商业房地产行业的收入预计将在 2025 年达到 81 亿英镑（合 102 亿美元）。然而该领域仍由传统企业主导，这为寻求更大自主权、更高收入能力以及现代化业务增长平台的经纪人创造了显而易见的机遇。

eXp 英国商业地产部改变了这种情况，为经纪人提供：

服务于写字楼客户、零售物业客户、工业地产客户、土地客户及综合用途物业客户的能力

商业专项培训、市场营销及运营支持

佣金分成机制：普通经纪人可获得 70% 的佣金，而顶尖经纪人则可获得高达 100% 的佣金



eXp Realty 国际业务部董事总经理 Felix Bravo 表示：“eXp 的业务正在迅速扩张与升级，但每一步都有明确规划。在此过程中，我们将不断为经纪人推出更多全球性机遇。鉴于我们已在英国市场成功奠定基础，将这里作为国际商业地产部的启动基地，是完全合理的选择。”

eXp 英国商业地产部负责人 Rob Jones 表示：“此次推出改变了英国商业地产经纪人的职业内涵。我们正在打造的业务模式必须是眼见为实。我在商业地产中介行业从业近 10 年，深知一线从业者的处境几乎从未改变。大多数经纪人仍在为别人打造事业。而我们的模式终于为他们提供了打造自己事业的机会：不仅掌握更多控制权、获得更优收益回报，还能得到全球品牌的支持。”

Jones 拥有数十年领导国内外房地产企业的经验，其职业生涯包括为 RE/MAX 英国公司提供咨询服务，以及在各房产经纪和商业地产销售领域担任高管职务。

此次业务推出后，英国将成为 eXp 国际商业地产扩张的基础，同时也为其未来的全球布局提供了可参考的模式范本。

有意了解更多信息的房产经纪人及商业地产专业人士可访问以下网站：exptoolkit.com/uk-commercial

关于 eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI)（简称“公司”）是 eXp Realty® 和 SUCCESS® Enterprises 的控股公司。eXp Realty 是全球最大的独立房地产经纪公司，在 29 个国家/地区拥有逾 82,000 名经纪人。作为一家基于云模式、以经纪人为中心的经纪公司，eXp Realty 为房地产经纪人提供业内领先的佣金分成、收入分成、股权机会和全球网络，帮助经纪人打造蓬勃发展的业务。如需了解有关 eXp World Holdings, Inc. 的更多信息，请访问：expworldholdings.com

SUCCESS® Enterprises 成立于 1897 年，以 SUCCESS® 杂志为依托，是个人和专业发展领域深受信赖的品牌。作为 eXp 生态系统的一部分，它为经纪人提供了宝贵的资源，帮助他们提高技能、发展业务，取得长久成功。如需了解有关 SUCCESS 的更多信息，请访问 success.com。

