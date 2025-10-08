eXp Realty 啟動英國商業部門，將代理模式拓展至 100 億美元市場

貝靈漢，華盛頓州, Oct. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最具規模的獨立房地產經紀商兼 eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) 旗下核心附屬公司 eXp Realty® 今天宣佈成立 eXp UK Commercial，將其商業房地產服務擴展至歐洲其中一個發展最蓬勃的物業市場。

此舉令 eXp 成為英國首個以單一模式提供住宅與商業服務的代理平台，為全球廣大策略願景作出呼應：為自僱代理開創全物業領域的工具、培訓及機遇。

它亦延續了 eXp UK 在住宅物業界的迅速增長，其自僱模式已重塑當地房地產代理產業格局。

歐洲國際拓展領袖 Adam Day 表示：「英國商業地產界已顯著壯大， 眼前迎來價值百億美元的潛在市場。傳統商業模式令很多代理無法充分獲享自由發展、收益潛力及跨市場服務彈性，我們正致力突破局限。此外，在我們全球社群的支持下，代理如今能夠在全球範圍內盡量提升對英國商用物業的關注程度，而不僅局限於本地市場。」

IBISWorld 的報告顯示，英國商業房地產近十年增幅超過 50%，預測 2025 年行業總收益將達 81 億英鎊（相當於 102 億美元）。然而，目前業界仍由傳統企業主導，這為追求更大自主程度、收益潛力及現代化業務發展平台的代理製造了明顯的市場缺口。

eXp UK Commercial 革新現狀，讓代理能夠：

服務辦公室、零售、工業、土地及綜合用途領域的客戶

得到商業房地產專屬培訓、市場推廣及營運支援

獲享讓代理保留 70% 收益的佣金結構，優秀表現者最高可獲 100% 收益



eXp Realty 國際事務董事總經理 Felix Bravo 表示：「eXp 秉持明確目標迅速擴張和演變。與此同時，我們將繼續為代理開創更多環球機遇。憑藉我們在英國建立的成功根基，將其作為國際商業部門的起點實屬明智之舉。」

eXp UK Commercial 主管 Rob Jones 說道：「是次啟動徹底改變英國商業房地產代理的定義。我們正在打造的事業必須眼見為真。我從事商業房地產代理業務已近 10 年，看到前線工作者的境況始終停滯不前。大部分代理仍在為他人作嫁衣裳。現在代理終於能夠把握機會建立個人事業，掌握更多自主空間、更佳收益結構，並獲國際品牌支援。」

Jones 累積數十載國內外房地產領導資歷，包括為 RE/MAX UK 提供諮詢服務，並擔任經紀與商業銷售的行政管理職位。

隨著計劃推行，英國將作為 eXp 國際商業擴張的基石，也是後續拓展的藍圖範本。

代理及商業專才如有興趣了解更多，請瀏覽：exptoolkit.com/uk-commercial

關於 eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI)（簡稱該「公司」）是 eXp Realty® 和 SUCCESS® Enterprises 的控股公司。eXp Realty 為全球最具規模的獨立房地產經紀商，業務遍及 29 個國家或地區，代理人數逾 82,000 名。eXp Realty 是以雲端為基礎、以物業代理為核心的經紀商，為房地產物業代理提供業界頂尖的佣金分拆制度、收益共享、持有股權的機會，乃至讓物業代理業務茁壯發展的環球網絡。欲了解更多關於 eXp World Holdings, Inc. 的資訊，請瀏覽：expworldholdings.com

SUCCESS® Enterprises 成立於 1897 年，獲得 SUCCESS® 雜誌的支持，是個人和專業發展界別中深受信賴的品牌。同時作為 eXp 生態系統的一部分，為物業代理提供寶貴的資源，讓他們得以提升技能、發展業務，並取得長遠的成功。欲了解更多關於 SUCCESS 的資訊，請瀏覽 success.com。

安全港聲明與前瞻性陳述

本新聞稿載有《1995 年私人證券訴訟改革法案》中所界定的前瞻性陳述。此等陳述反映出公司及其管理層的當前預期，但涉及對實際結果可能會構成重大影響的已知及未知風險和不明朗因素。這些陳述包括但不限於關於 eXp UK Commercial 的啟動與發展、公司拓展新國際市場的能力、其以代理為核心的模式在商業房地產領域的採用與成功，以及公司平台、工具與薪酬結構為代理帶來潛在效益之陳述。某些重要因素可能導致實際結果與前瞻性陳述所述存在重大不利差異，包括：英國及全球房地產市場的波動、公司吸納和留任代理的能力、公司成功執行國際拓展策略的能力、競爭及監管環境變化，以及公司向證券交易委員會提交的文件，當中包括但不限於最近提交 10-Q 表格的季度報告及 10-K 表格的年度報告中不時詳述的其他風險。除法律要求外，公司對於此等陳述的更新概不承擔任何責任。

