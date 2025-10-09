Bekaert: Openbaarmaking over transparantiekennisgeving

Openbaarmaking over transparantiekennisgeving
(conform de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

NV Bekaert SA (“Bekaert”) heeft een op 6 oktober 2025 gedateerde transparantiekennisgeving ontvangen waaruit blijkt dat Norges Bank de deelnemingsdrempel van 3% heeft overschreden, als gevolg van de verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten in Bekaert.

De op 6 oktober 2025 gedateerde kennisgeving bevat de volgende informatie:

  • Reden voor de kennisgeving:
    • een verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten
    • onderschrijding van de laagste drempel

  • Kennisgeving door een persoon die alleen kennis geeft

  • Kennisgevingsplichtige personen: Norges bank, Bankplassen 2, PO Box 1179 Sentrum, 0107 Oslo, Noorwegen

  • Datum van drempeloverschrijding: 3 oktober 2025

  • Overschreden drempel: 3%

  • Noemer: 51 839 461

    • Details van de kennisgeving:

A)  Stemrechten


Vorige kennisgevingNa de transactie
Aantal stemrechtenAantal stemrechten% stemrechten
Houders van stemrechten Verbonden aan effectenLos van effectenVerbonden aan effectenLos van effecten
Norges Bank1 528 3771 321 056 2,55% 
 TOTAL1 321 05602,55%0,00%


B)  Gelijkgestelde financiële instrumentenNa de transactie
Houders van gelijkgestelde financiële instrumentenType
financieel instrument		Verval-datumUitoefenings-termijn en
-datum		Aantal stemrechten die kunnen verworven worden bij de uitoefening van de financiële instrumenten% stem-rechtenAfwikke-ling
Norges BankAandelen in bruikleen (recht tot terugroep) Op elk ogenblik83 1880,16%Fysiek
Norges BankCFD Op elk ogenblik143 1330,28%Cash
 TOTAAL226 3210,44% 
       
 Totaal (A & B)Aantal stemrechten% stem-rechten 
    1 547 3772,98% 
  • Volledige keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden: Norges Bank is de centrale bank van Noorwegen. Als onderdeel van haar activiteiten als centrale bank, beheert Norges Bank de Noorse deviezenreserves en is ze verantwoordelijk voor het beheer van het Noorse Government Pension Fund Global (GPFG). Formeel is het beheer van het GPFG de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Financiën, maar het is gedelegeerd aan Norges Bank. Alle investeringen worden uitgevoerd door Norges Bank - die optreedt als opdrachtgever - en alle posities zijn geregistreerd op naam van Norges Bank.


