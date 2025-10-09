Bekaert: Openbaarmaking over transparantiekennisgeving

Openbaarmaking over transparantiekennisgeving

(conform de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

NV Bekaert SA (“Bekaert”) heeft een op 6 oktober 2025 gedateerde transparantiekennisgeving ontvangen waaruit blijkt dat Norges Bank de deelnemingsdrempel van 3% heeft overschreden, als gevolg van de verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten in Bekaert.

De op 6 oktober 2025 gedateerde kennisgeving bevat de volgende informatie:

Reden voor de kennisgeving: een verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten onderschrijding van de laagste drempel





Kennisgeving door een persoon die alleen kennis geeft





Kennisgevingsplichtige personen: Norges bank, Bankplassen 2, PO Box 1179 Sentrum, 0107 Oslo, Noorwegen





Datum van drempeloverschrijding: 3 oktober 2025





Overschreden drempel: 3%





Noemer: 51 839 461



Details van de kennisgeving:







A) Stemrechten





Vorige kennisgeving Na de transactie Aantal stemrechten Aantal stemrechten % stemrechten Houders van stemrechten Verbonden aan effecten Los van effecten Verbonden aan effecten Los van effecten Norges Bank 1 528 377 1 321 056 2,55% TOTAL 1 321 056 0 2,55% 0,00%





B) Gelijkgestelde financiële instrumenten Na de transactie Houders van gelijkgestelde financiële instrumenten Type

financieel instrument Verval-datum Uitoefenings-termijn en

-datum Aantal stemrechten die kunnen verworven worden bij de uitoefening van de financiële instrumenten % stem-rechten Afwikke-ling Norges Bank Aandelen in bruikleen (recht tot terugroep) Op elk ogenblik 83 188 0,16% Fysiek Norges Bank CFD Op elk ogenblik 143 133 0,28% Cash TOTAAL 226 321 0,44% Totaal (A & B) Aantal stemrechten % stem-rechten 1 547 377 2,98%

Volledige keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden: Norges Bank is de centrale bank van Noorwegen. Als onderdeel van haar activiteiten als centrale bank, beheert Norges Bank de Noorse deviezenreserves en is ze verantwoordelijk voor het beheer van het Noorse Government Pension Fund Global (GPFG). Formeel is het beheer van het GPFG de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Financiën, maar het is gedelegeerd aan Norges Bank. Alle investeringen worden uitgevoerd door Norges Bank - die optreedt als opdrachtgever - en alle posities zijn geregistreerd op naam van Norges Bank.







Bijlage