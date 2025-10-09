OSB GROUP PLC - Transaction in own shares

 | Source: OSB GROUP PLC OSB GROUP PLC

OSB GROUP PLC                                        
ISIN: GB00BLDRH360
09 October 2025

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 08 October 2025 it had purchased a total of 74,524 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased74,524--
Highest price paid (per ordinary share)561.00p--
Lowest price paid (per ordinary share)555.00p--
Volume weighted average price paid (per ordinary share)557.64p--

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 359,821,673 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 359,821,673.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameCitigroup Global Markets Limited
Intermediary CodeSBILGB2L
Timezone GMT+1
CurrencyGBP


Transaction Date Trade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
08-10-202516:25:50GBp245556.50XLONxeaNkwsA6AQ
08-10-202516:25:30GBp234556.50XLONxeaNkwsA7hP
08-10-202516:25:21GBp96556.50XLONxeaNkwsA7@B
08-10-202516:24:50GBp559556.50XLONxeaNkwsA4W@
08-10-202516:20:03GBp1,860556.00XLONxeaNkwsAFxN
08-10-202516:19:54GBp262556.50XLONxeaNkwsAFNL
08-10-202516:19:54GBp38556.50XLONxeaNkwsAFNN
08-10-202516:19:02GBp246556.50XLONxeaNkwsADhO
08-10-202516:19:02GBp53556.50XLONxeaNkwsADhQ
08-10-202516:18:10GBp250556.50XLONxeaNkwsAAD9
08-10-202516:18:10GBp42556.50XLONxeaNkwsAADB
08-10-202516:17:18GBp237556.50XLONxeaNkwsA8dd
08-10-202516:11:26GBp2,230556.50XLONxeaNkwsBmMR
08-10-202516:11:26GBp27556.50XLONxeaNkwsBmMU
08-10-202516:11:23GBp199556.50XLONxeaNkwsBmSK
08-10-202516:11:23GBp1,359556.50XLONxeaNkwsBmSU
08-10-202516:03:26GBp246556.00XLONxeaNkwsBdbU
08-10-202516:02:34GBp244556.00XLONxeaNkwsBaWt
08-10-202516:01:42GBp238556.00XLONxeaNkwsBbjH
08-10-202516:01:10GBp240556.00XLONxeaNkwsBbM6
08-10-202515:59:58GBp246556.00XLONxeaNkwsBZJO
08-10-202515:59:06GBp216556.00XLONxeaNkwsBWOR
08-10-202515:59:06GBp14556.00XLONxeaNkwsBWOT
08-10-202515:59:06GBp8556.00XLONxeaNkwsBWOV
08-10-202515:58:14GBp212556.00XLONxeaNkwsBkWj
08-10-202515:57:22GBp65556.00XLONxeaNkwsBlhx
08-10-202515:57:22GBp157556.00XLONxeaNkwsBlhz
08-10-202515:56:30GBp207556.00XLONxeaNkwsBixs
08-10-202515:55:38GBp200556.00XLONxeaNkwsBj1x
08-10-202515:54:46GBp318556.00XLONxeaNkwsBhbc
08-10-202515:43:31GBp237556.00XLONxeaNkwsBQR$
08-10-202515:43:31GBp500556.00XLONxeaNkwsBQR1
08-10-202515:43:08GBp34556.00XLONxeaNkwsBRmy
08-10-202515:38:59GBp374556.00XLONxeaNkwsB5vd
08-10-202515:38:15GBp847556.00XLONxeaNkwsB2q@
08-10-202515:38:07GBp598556.50XLONxeaNkwsB2$G
08-10-202515:38:07GBp1,085556.50XLONxeaNkwsB2$I
08-10-202515:33:06GBp293557.00XLONxeaNkwsBAoH
08-10-202515:24:52GBp278556.50XLONxeaNkws4yX9
08-10-202515:24:48GBp773556.50XLONxeaNkws4yiL
08-10-202515:19:07GBp467556.50XLONxeaNkws4bw3
08-10-202515:19:07GBp1,128557.00XLONxeaNkws4bwN
08-10-202515:11:59GBp744557.50XLONxeaNkws4eND
08-10-202515:10:16GBp647557.50XLONxeaNkws4Nae
08-10-202515:04:56GBp345556.50XLONxeaNkws4UBL
08-10-202515:02:11GBp316556.00XLONxeaNkws4Q91
08-10-202515:02:00GBp453556.50XLONxeaNkws4Rkl
08-10-202514:58:00GBp250557.00XLONxeaNkws4562
08-10-202514:57:01GBp348557.00XLONxeaNkws42Rp
08-10-202514:56:55GBp552557.00XLONxeaNkws43jk
08-10-202514:56:44GBp1,601557.50XLONxeaNkws43mi
08-10-202514:56:42GBp178558.00XLONxeaNkws43yl
08-10-202514:56:42GBp77558.00XLONxeaNkws43yn
08-10-202514:55:24GBp20558.00XLONxeaNkws41y@
08-10-202514:55:24GBp36558.00XLONxeaNkws41y0
08-10-202514:55:24GBp190558.00XLONxeaNkws41yy
08-10-202514:42:56GBp196558.00XLONxeaNkws5@@A
08-10-202514:42:55GBp309558.50XLONxeaNkws5@@M
08-10-202514:42:55GBp612558.50XLONxeaNkws5@@S
08-10-202514:40:10GBp735559.00XLONxeaNkws5zLG
08-10-202514:36:50GBp718559.50XLONxeaNkws5v9V
08-10-202514:36:33GBp53560.50XLONxeaNkws5cZe
08-10-202514:36:33GBp143560.50XLONxeaNkws5cZg
08-10-202514:36:33GBp700560.50XLONxeaNkws5cZi
08-10-202514:36:33GBp900560.00XLONxeaNkws5cZp
08-10-202514:28:16GBp103560.50XLONxeaNkws5jRo
08-10-202514:28:16GBp108560.50XLONxeaNkws5jRq
08-10-202514:28:16GBp45560.50XLONxeaNkws5jRs
08-10-202514:28:16GBp965560.00XLONxeaNkws5jR$
08-10-202514:28:16GBp127560.00XLONxeaNkws5jRz
08-10-202514:17:25GBp459560.50XLONxeaNkws5GRD
08-10-202514:17:25GBp53560.50XLONxeaNkws5GRF
08-10-202514:17:25GBp363560.50XLONxeaNkws5GRH
08-10-202514:11:32GBp894561.00XLONxeaNkws5Q3S
08-10-202514:04:32GBp837561.00XLONxeaNkws55di
08-10-202513:55:10GBp430558.50XLONxeaNkws5Daj
08-10-202513:51:16GBp713558.00XLONxeaNkws586H
08-10-202513:51:16GBp455559.50XLONxeaNkws586R
08-10-202513:51:16GBp363559.00XLONxeaNkws586T
08-10-202513:51:16GBp36559.00XLONxeaNkws586V
08-10-202513:51:16GBp507559.00XLONxeaNkws581X
08-10-202513:51:16GBp471558.50XLONxeaNkws581e
08-10-202513:51:16GBp672559.00XLONxeaNkws581g
08-10-202513:32:38GBp221559.00XLONxeaNkws6vkK
08-10-202513:32:10GBp250559.00XLONxeaNkws6v6X
08-10-202513:32:10GBp270559.00XLONxeaNkws6v6Z
08-10-202513:32:10GBp733559.00XLONxeaNkws6v7R
08-10-202513:32:10GBp533559.00XLONxeaNkws6v7T
08-10-202513:32:10GBp48559.00XLONxeaNkws6v7V
08-10-202513:32:10GBp700558.50XLONxeaNkws6v6b
08-10-202513:32:10GBp368558.50XLONxeaNkws6v6h
08-10-202513:11:27GBp105557.50XLONxeaNkws6M4f
08-10-202513:11:27GBp425557.50XLONxeaNkws6M4h
08-10-202512:43:25GBp500558.00XLONxeaNkws60cW
08-10-202512:43:25GBp30558.00XLONxeaNkws60dU
08-10-202512:43:25GBp625558.50XLONxeaNkws60cY
08-10-202512:27:16GBp8558.00XLONxeaNkws7s0e
08-10-202512:22:44GBp218558.00XLONxeaNkws7r7c
08-10-202512:20:35GBp214558.00XLONxeaNkws7oNH
08-10-202512:19:01GBp264558.00XLONxeaNkws7pUE
08-10-202512:18:27GBp387558.50XLONxeaNkws7mgI
08-10-202512:16:09GBp606559.00XLONxeaNkws7nGm
08-10-202512:16:09GBp700560.00XLONxeaNkws7nJb
08-10-202512:16:09GBp493560.00XLONxeaNkws7nJd
08-10-202512:16:09GBp527560.00XLONxeaNkws7nJZ
08-10-202512:16:09GBp572559.50XLONxeaNkws7nJk
08-10-202512:04:31GBp242560.50XLONxeaNkws7cTl
08-10-202512:04:31GBp58560.50XLONxeaNkws7cTn
08-10-202512:04:31GBp2560.00XLONxeaNkws7cTs
08-10-202512:00:20GBp212560.50XLONxeaNkws7Ymg
08-10-202512:00:20GBp199560.50XLONxeaNkws7Ym2
08-10-202511:55:53GBp310560.50XLONxeaNkws7kt$
08-10-202511:55:50GBp199560.50XLONxeaNkws7kns
08-10-202511:55:50GBp1,822560.50XLONxeaNkws7knT
08-10-202511:35:10GBp577558.50XLONxeaNkws7UnX
08-10-202511:31:27GBp43558.50XLONxeaNkws7TrW
08-10-202511:31:27GBp173558.50XLONxeaNkws7TrY
08-10-202511:31:27GBp4,855558.50XLONxeaNkws7TgS
08-10-202511:31:27GBp465558.50XLONxeaNkws7TgU
08-10-202511:31:27GBp241558.50XLONxeaNkws7Tra
08-10-202511:31:27GBp566558.00XLONxeaNkws7Trh
08-10-202511:00:20GBp170557.50XLONxeaNkws0roI
08-10-202511:00:20GBp177557.50XLONxeaNkws0roK
08-10-202511:00:20GBp700557.50XLONxeaNkws0roM
08-10-202511:00:20GBp327557.00XLONxeaNkws0rzf
08-10-202511:00:20GBp471557.50XLONxeaNkws0rzh
08-10-202510:42:29GBp215557.00XLONxeaNkws0dO5
08-10-202510:42:29GBp258557.00XLONxeaNkws0dO7
08-10-202510:27:32GBp72557.50XLONxeaNkws0eg6
08-10-202510:27:32GBp417557.50XLONxeaNkws0eg8
08-10-202510:27:32GBp13557.50XLONxeaNkws0egA
08-10-202510:27:32GBp177557.50XLONxeaNkws0egC
08-10-202510:27:32GBp700557.50XLONxeaNkws0egE
08-10-202510:27:32GBp382557.50XLONxeaNkws0egI
08-10-202510:27:32GBp513557.00XLONxeaNkws0egR
08-10-202510:00:13GBp305557.50XLONxeaNkws028u
08-10-202509:56:42GBp519556.00XLONxeaNkws0EaH
08-10-202509:52:28GBp206556.00XLONxeaNkws0AeW
08-10-202509:50:52GBp230556.00XLONxeaNkws0B9M
08-10-202509:50:37GBp144556.00XLONxeaNkws0BGc
08-10-202509:50:37GBp55556.00XLONxeaNkws0BGe
08-10-202509:49:32GBp371556.00XLONxeaNkws08Si
08-10-202509:42:27GBp130555.50XLONxeaNkws1oRp
08-10-202509:42:27GBp281555.50XLONxeaNkws1oRr
08-10-202509:42:27GBp209555.50XLONxeaNkws1oRt
08-10-202509:42:00GBp876555.00XLONxeaNkws1pvb
08-10-202509:42:00GBp471555.00XLONxeaNkws1pvj
08-10-202509:22:34GBp606555.50XLONxeaNkws1Ycq
08-10-202509:15:40GBp406555.50XLONxeaNkws1kGN
08-10-202509:15:05GBp581556.00XLONxeaNkws1ln0
08-10-202509:10:38GBp633556.50XLONxeaNkws1hrp
08-10-202509:10:32GBp223557.00XLONxeaNkws1hsH
08-10-202509:10:32GBp36557.00XLONxeaNkws1hsJ
08-10-202509:10:32GBp700557.00XLONxeaNkws1hsL
08-10-202509:10:32GBp471557.00XLONxeaNkws1hsV
08-10-202509:00:47GBp341557.00XLONxeaNkws1GhO
08-10-202508:50:59GBp798555.00XLONxeaNkws1P6I
08-10-202508:50:56GBp930556.00XLONxeaNkws1P2h
08-10-202508:50:56GBp943556.00XLONxeaNkws1P2n
08-10-202508:50:56GBp210556.00XLONxeaNkws1P2p
08-10-202508:50:56GBp255556.00XLONxeaNkws1P2r
08-10-202508:50:56GBp102556.00XLONxeaNkws1P2t
08-10-202508:50:56GBp453556.00XLONxeaNkws1P2v
08-10-202508:50:56GBp247556.00XLONxeaNkws1P27
08-10-202508:50:56GBp471555.50XLONxeaNkws1P2F
08-10-202508:26:59GBp67556.00XLONxeaNkws2mnx
08-10-202508:26:59GBp306556.00XLONxeaNkws2mnz
08-10-202508:21:12GBp494556.00XLONxeaNkws2z2O
08-10-202508:21:00GBp500556.50XLONxeaNkws2zPS
08-10-202508:21:00GBp471556.50XLONxeaNkws2zOr
08-10-202508:15:21GBp314557.00XLONxeaNkws2dzQ
08-10-202508:15:21GBp45557.00XLONxeaNkws2dzS
08-10-202508:13:23GBp200557.00XLONxeaNkws2bj$
08-10-202508:13:23GBp71557.00XLONxeaNkws2bjz
08-10-202508:10:26GBp133557.50XLONxeaNkws2Ztu
08-10-202508:10:26GBp401557.50XLONxeaNkws2Ztw
08-10-202508:08:28GBp199557.50XLONxeaNkws2WGQ
08-10-202508:04:32GBp86558.00XLONxeaNkws2lJN
08-10-202508:04:32GBp795558.00XLONxeaNkws2lJP

Recommended Reading

  • October 08, 2025 02:00 ET | Source: OSB GROUP PLC
    OSB GROUP PLC - Transaction in own shares

    OSB GROUP PLC                                        ISIN: GB00BLDRH36008 October 2025 LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459 OSB GROUP PLC (the “Company”) Transaction in Own Shares The Company announces...

    Read More
    OSB GROUP PLC - Transaction in own shares
  • October 07, 2025 02:00 ET | Source: OSB GROUP PLC
    Transaction in own shares

    OSB GROUP PLC                                        ISIN: GB00BLDRH36007 October 2025 LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459 OSB GROUP PLC (the “Company”) Transaction in Own Shares The Company announces...

    Read More
    Transaction in own shares