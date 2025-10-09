GOFO Netherlands breidt haar nationale netwerk uit met twee nieuwe sorteercentra

AMSTERDAM, Oct. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- GOFO, een snel groeiende last-mile-bezorgdienst, breidt haar netwerk in Nederland uit door de opening van twee nieuwe sorteercentra, die in de tweede helft van september in gebruik werden genomen. Deze investering breidt de nationale dekking uit, verhoogt de dagelijkse bezorgcapaciteit en biedt klanten en partners snellere en meer praktische bezorgopties.

De nieuwe strategisch gesitueerde faciliteiten zijn gevestigd in twee belangrijke Nederlandse logistieke regio's. Het ZTL-sorteercentrum op bedrijventerrein Ladonk in Boxtel profiteert van uitstekende aansluitingen en spoorverbindingen, en is daardoor goed bereikbaar vanuit heel Noord-Brabant. Het RTD-sorteercentrum, dat onderdeel uitmaakt van de SHIPP 21-campus in Hoeksche Waard, is vlakbij Dordrecht en de haven van Rotterdam, met snelle toegang tot de belangrijkste snelwegen.

Het ZTL-sorteercentrum kan tot maar liefst 65.000 pakketten verwerken. In het RTD-sorteercentrum kunnen daarbovenop dagelijks 75.000 extra pakketten worden verwerkt. Samen beschikken beide faciliteiten over een capaciteit waarmee GOFO tot 140.000 pakketten per dag kan verwerken. In het komende jaar zullen beide centra automatische sorteermachines introduceren om de efficiëntie op te drijven.

Dankzij deze nieuwe hubs verkort GOFO de reisafstanden voor haar bezorgpartners waardoor de ophaling en distributie van pakketten efficiënter verloopt. Door de uitbreiding van de infrastructuur kan het bedrijf nu ook meer postcodes in het hele land bedienen, wat resulteert in snellere bezorgtijden en een grotere flexibiliteit.

"GOFO opende haar eerste sorteercentrum in Amsterdam in april 2025. Aangezien de vraag naar betrouwbare en toegankelijke pakketbezorging snel blijft groeien, breiden we onze aanwezigheid in Nederland uit. De investering in twee nieuwe faciliteiten vergroot onze capaciteit om klanten sneller te kunnen bedienen en biedt efficiëntere ondersteuning voor onze bezorgpartners”, verklaart Mandy Ho, General Manager bij GOFO Netherlands.

Over GOFO

GOFO is een snelgroeiend last-mile-bezorgbedrijf, met vestigingen in de Verenigde Staten, Frankrijk, Nederland en Italië.

Geleid door onze belofte — Drive Efficiency, Deliver Trust — om efficiëntie te verhogen en vertrouwen te wekken, combineren we geavanceerde technologie, operationele uitmuntendheid en lokale flexibiliteit om naadloze logistieke ervaringen te leveren voor retailers, e-commerceplatforms, 3PL/logistici en eindgebruikers.

Met een snel groeiend netwerk van sorteercentra, transportbedrijven en toegewijde lokale teams dekken we een gebied van meer dan 10.000 postcodes. We bieden slimme routing, real-time tracering en volledige zichtbaarheid. GOFO levert niet alleen pakketten, maar ook betrouwbaarheid, efficiëntie en gemoedsrust, in elke stap van het bezorgproces.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

E-mail: branding@gofoexpress.com

Website: www.gofoexpress.com

Een foto bij deze aankondiging is beschikbaar op http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ac83106b-7bdb-4960-b075-897d3ebc9b0e