Tenneco stellt GLYCODUR® NEO vor, das PFAS-freie Lagermaterial für mehr Nachhaltigkeit

NORTHVILLE, Michigan, Oct. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tenneco präsentiert mit Stolz GLYCODUR® NEO, seine neueste Lagerlösung mit GLYCO 692, einem bahnbrechenden, PFAS-freien Material, das der steigenden Nachfrage nach nachhaltigen, leistungsstarken Gleitlösungen gerecht wird. GLYCODUR® NEO mit GLYCO 692 wurde sowohl für den Trocken- als auch für den geschmierten Einsatz entwickelt und setzt neue Maßstäbe in Bezug auf tribologische Leistung, Sicherheit und Vielseitigkeit.

„Unsere Kunden suchen nach zuverlässigen, zukunftsfähigen Lösungen, die sowohl Leistungs- als auch regulatorische Anforderungen erfüllen“, so Dr. Christian Herbst-Dederichs, Vice President, Product and Technology, Powertrain. „Mit GLYCODUR® NEO und GLYCO 692 sind wir stolz darauf, eine Lösung anbieten zu können, die unsere enge Zusammenarbeit mit Industriepartnern und unser Engagement für deren langfristigen Erfolg widerspiegelt.“

Angesichts verschärfter Umweltvorschriften und weltweiter Bestrebungen nach sichereren Materialstandards bietet GLYCO 692 genau das, was moderne Industrien benötigen: hervorragende Reibungseigenschaften, hohe Verschleißfestigkeit und überlegene Belastbarkeit, und das alles ohne PFAS-Verbindungen.

„Bei Tenneco geht Innovation Hand in Hand mit Verantwortung“, so Dr. Tobias Larem, Manager, F&E Materialentwicklung. „GLYCO 692 ist das Ergebnis gezielter Forschungs- und Entwicklungsarbeit, deren Ziel es war, nicht nur hochleistungsfähige Komponenten zu entwickeln, sondern auch solche, die den sich wandelnden regulatorischen und ökologischen Anforderungen entsprechen.“

Wichtigste Merkmale von GLYCODUR® NEO mit GLYCO 692:

PFAS-freie Zusammensetzung für umweltverträgliche Leistung

Niedriger Reibungskoeffizient mit oder ohne Schmierung

Außergewöhnliche Verschleißfestigkeit und thermische Belastbarkeit

Hohe Belastbarkeit: statisch bis zu 250 MPa, dynamisch bis zu 80 MPa

Breiter Betriebstemperaturbereich: −50 °C bis +260 °C

Gesundheitsbewusste Rezeptur ohne gefährliche Inhaltsstoffe



Technische Exzellenz.

GLYCO 692 ist ein dreischichtiges Verbundmaterial, bestehend aus einer Stahlunterlage, einer offenporigen Sintermatrix aus Zinnbronze und einer thermoplastischen Gleitschicht, die mit einer hochwirksamen Füllstoffkombination angereichert ist. Diese Struktur bietet sowohl unter geschmierten als auch unter Trockenlaufbedingungen eine bemerkenswerte mechanische und thermische Stabilität.

GLYCO 692 ist in verschiedenen Formaten erhältlich, darunter Streifen, ummantelte Buchsen, Flanschbuchsen und Druckscheiben, und eignet sich für eine Vielzahl von Industrie- und Automobilanwendungen – von Pumpen und Getrieben bis hin zu Stoßdämpfern und anderen Komponenten in anspruchsvollen Umgebungen.

Universelle Anwendung. Kompromisslose Leistung.

Ob in trockenen Umgebungen oder ölgeschmierten Systemen – GLYCO 692 ist auf Leistung ausgelegt. Seine reibungsmindernden Additive, seine hohe Belastbarkeit und seine universelle Anpassungsfähigkeit machen es zu einer idealen Wahl für den Automobil- und Industriesektor.

