Tenneco dévoile GLYCODUR® NEO, un matériau pour paliers sans PFAS qui fait progresser le développement durable

NORTHVILLE, Michigan, 09 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tenneco est fier de présenter GLYCODUR® NEO, sa toute dernière solution de paliers intégrant GLYCO 692, un matériau révolutionnaire sans PFAS pensé pour répondre à la demande croissante en solutions coulissantes durables et hautement performantes. Conçu pour une utilisation à sec ou lubrifiée, GLYCODUR® NEO avec GLYCO 692 établit une nouvelle référence en matière de performance tribologique, de sécurité et de polyvalence.

« Nos clients recherchent des solutions fiables et pérennes qui répondent à la fois aux exigences de performance et aux exigences réglementaires », a déclaré le Dr Christian Herbst-Dederichs, vice-président, produits et technologies, Powertrain. « Avec GLYCODUR® NEO avec GLYCO 692, nous sommes fiers de proposer une solution qui reflète notre étroite collaboration avec nos partenaires industriels et notre engagement envers leur succès à long terme. »

Alors que les réglementations environnementales se renforcent et que les normes mondiales en matière de sécurité des matériaux évoluent, GLYCO 692 offre exactement ce dont les industries modernes ont besoin : d’excellentes propriétés de frottement, une résistance élevée à l’usure et une grande capacité de charge, le tout sans recourir aux composés PFAS.

« Chez Tenneco, l’innovation va de pair avec la responsabilité », souligne le Dr Tobias Larem, responsable du développement des matériaux en R&D. « GLYCO 692 est le fruit d’une recherche et d’un développement ciblés visant à proposer non seulement des composants hautement performants, mais également conformes aux attentes environnementales et réglementaires actuelles. »

Caractéristiques principales de GLYCODUR® NEO avec GLYCO 692 :

Composition sans PFAS, pour des performances respectueuses de l’environnement

Faible coefficient de frottement, avec ou sans lubrification

Excellente résistance à l’usure et endurance thermique

Haute capacité de charge : statique jusqu’à 250 MPa, dynamique jusqu’à 80 MPa

Large plage de température de fonctionnement : de -50 °C à +260 °C

Formulation saine, sans substances dangereuses

Une ingénierie d’excellence.

GLYCO 692 est un matériau composite à trois couches composé d’un support en acier, d’une matrice frittée en bronze étamé à pores ouverts, et d’une couche de glissement à base thermoplastique enrichie d’une combinaison de charges hautement efficaces. Cette structure offre une stabilité mécanique et thermique exceptionnelle, aussi bien en conditions lubrifiées qu’à sec.

Disponible en plusieurs formats, notamment en bandes, en bagues enveloppées, en bagues à collerette et en rondelles de butée, GLYCO 692 convient à un large éventail d’applications industrielles et automobiles, des pompes et transmissions aux amortisseurs et autres composants dans des environnements très sollicités.

Application universelle. Performance sans compromis.

Que ce soit dans des environnements secs ou des systèmes lubrifiés à l’huile, GLYCO 692 est conçu pour offrir des performances optimales. Ses additifs antifriction, sa haute endurance et sa polyvalence universelle en font un choix idéal pour les secteurs automobile et industriel.

Pour en savoir plus sur GLYCODUR® NEO avec GLYCO 692, rendez-vous sur glycodur.de.

À propos de Tenneco

Tenneco est l’un des plus grands concepteurs, fabricants et distributeurs mondiaux de produits automobiles destinés aux acheteurs de pièces d’origine et détachées. Grâce à ses divisions DRiV, Performance Solutions, Clean Air, Powertrain et Champion®, Tenneco fait progresser la mobilité globale en proposant des solutions technologiques pour les véhicules légers, les utilitaires, les véhicules tout terrain, les véhicules industriels, les sports mécaniques et les pièces de rechange. Pour en savoir plus, consultez le site Tenneco.com.

CONTACT :

Relations médias Tenneco

Media@tenneco.com

Les photos annexées au présent communiqué sont disponibles aux adresses suivantes :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e0e8c305-51aa-4a24-a7a0-18c6ad659f7a