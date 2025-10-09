Démarrage de la production de la centrale solaire de Clifton au Royaume-Uni

Voltalia (Euronext Paris, ISIN code : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, annonce le démarrage de la production de sa centrale solaire de Clifton, d’une capacité en exploitation de 45 mégawatts, située dans le Dorset, près de Yeovil

La centrale solaire de Clifton est désormais opérationnelle. Avec une capacité installée de 45 mégawatts, elle produira l’équivalent de la consommation électrique annuelle de plus de 10 600 foyers et permettra d’éviter l’émission de 11 600 tonnes de CO₂ chaque année.

Ce projet, ainsi que celui de Higher Stockbridge actuellement en construction, ont bénéficié d’un contrat de différence dans le cadre de la quatrième série d’enchères (CfD AR4), garantissant un tarif fixe pendant 20 ans.

Avec ces nouveaux projets, Voltalia renforce sa présence au Royaume-Uni, où l’entreprise exploite désormais quatre centrales solaires et de stockage, représentant une capacité totale en exploitation de 134 mégawatts. À cela s’ajoutent 79 mégawatts actuellement en construction. Par ailleurs, Voltalia a déjà accompagné des clients tiers dans le développement et l’exploitation de plus de 23 projets supplémentaires, totalisant 195 mégawatts.

Dans un contexte de transition énergétique accélérée et de forte volatilité des prix de l’énergie, Voltalia contribue activement aux objectifs du Royaume-Uni en matière de neutralité carbone et de sécurité énergétique, en fournissant une énergie verte à un coût compétitif.

« Nous sommes très fiers d’avoir mis en service la centrale solaire de Clifton. Ce projet reflète notre engagement sur le marché britannique ainsi que notre contribution à l’objectif national de production d’une électricité à 95 % bas carbone d’ici 2030 », a déclaré Robert Klein, Directeur Général de Voltalia.

Prochain rendez-vous : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2025, le 22 octobre 2025 (après bourse)

A propos de Voltalia (www.voltalia.com)

Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d’une puissance en exploitation et en construction de plus de 3,3 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 17,4 GW.

Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l’exploitation-maintenance.

Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d’électricité verte aux services d’efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.

Fort de plus de 2 000 collaborateurs dans 20 pays sur 3 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients.

Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L’entreprise est également incluse, entre autres dans le MSCI ESG ratings et le Sustainaltytics ratings.

