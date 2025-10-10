Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en Liquiditeitsovereenkomst

 | Source: Bekaert Bekaert

Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst

Periode van 2 oktober 2025 tot 8 oktober 2025

Inkoopprogramma van Eigen Aandelen
Op 31 juli 2025, kondigde Bekaert de start aan van de volgende tranche van haar inkoopprogramma, voor een totaalbedrag van maximaal € 25 miljoen. Zoals eerder aangekondigd heeft het inkoopprogramma tot doel alle ingekochte aandelen te vernietigen.

Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 2 oktober 2025 tot 8 oktober 2025, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 41 500 aandelen heeft gekocht.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van het Programma gedurende de periode van 2 oktober 2025 tot 8 oktober 2025:

 Inkoop van aandelen
DatumMarktAantal ingekochte aandelenGemiddelde
prijs (€)		Hoogste
prijs (€)		Laagste
prijs (€)		Bedrag (€)
2 oktober 2025Euronext Brussels6 60039,2539,4039,15259 050
 MTF CBOE2 00039,3339,6539,1578 660
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
3 oktober 2025Euronext Brussels6 30039,5939,8039,35249 417
 MTF CBOE2 00039,5939,7539,5079 180
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
6 oktober 2025Euronext Brussels6 30039,6539,9039,35249 795
 MTF CBOE2 00039,6739,9039,4079 340
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
7 oktober 2025Euronext Brussels6 00040,0040,2539,45240 000
 MTF CBOE2 30040,0240,3039,4092 046
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
8 oktober 2025Euronext Brussels6 00040,0340,1539,80240 180
 MTF CBOE2 00040,0240,1539,8080 040
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
Totaal 41 50039,7040,3039,151 647 708

Liquiditeitsovereenkomst

In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 25 juni 2024, maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 2 100 aandelen heeft aangekocht in de periode van 2 oktober 2025 tot 8 oktober 2025 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 4 200 aandelen verkocht op Euronext Brussels.

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 2 oktober 2025 tot 8 oktober 2025:

 Aankoop van aandelen
DatumAantal AandelenGemiddelde Prijs (€)Hoogste Prijs (€)Laagste Prijs (€)Totaal Bedrag (€)
2 oktober 20251 00039,3339,4039,2039 330
3 oktober 202500,000,000,000
6 oktober 202550039,5039,5039,5019 750
7 oktober 202540039,4539,5039,4015 780
8 oktober 202520040,0040,0040,008 000
Totaal2 100   82 860


 Verkoop van aandelen
DatumAantal AandelenGemiddelde Prijs (€)Hoogste Prijs (€)Laagste Prijs (€)Totaal Bedrag (€)
2 oktober 202560039,6739,8039,4023 802
3 oktober 202580039,6439,8039,5031 712
6 oktober 202560039,7839,8539,7023 868
7 oktober 20251 20040,0040,2039,7048 000
8 oktober 20251 00040,1040,2040,0040 100
Totaal4 200   167 482

Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 28 335 aandelen.

Op 8 oktober 2025 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 1 866 764 eigen aandelen aan, of 3,60% van het totaal aantal uitstaande aandelen.

Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld op de investor relations-pagina's van onze website.

Bijlage


Attachments

p251010N - Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst

Recommended Reading