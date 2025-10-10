Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en Liquiditeitsovereenkomst

Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst

Periode van 2 oktober 2025 tot 8 oktober 2025

Inkoopprogramma van Eigen Aandelen

Op 31 juli 2025 , kondigde Bekaert de start aan van de volgende tranche van haar inkoopprogramma, voor een totaalbedrag van maximaal € 25 miljoen. Zoals eerder aangekondigd heeft het inkoopprogramma tot doel alle ingekochte aandelen te vernietigen.

Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 2 oktober 2025 tot 8 oktober 2025, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 41 500 aandelen heeft gekocht.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van het Programma gedurende de periode van 2 oktober 2025 tot 8 oktober 2025:

Inkoop van aandelen Datum Markt Aantal ingekochte aandelen Gemiddelde

prijs (€) Hoogste

prijs (€) Laagste

prijs (€) Bedrag (€) 2 oktober 2025 Euronext Brussels 6 600 39,25 39,40 39,15 259 050 MTF CBOE 2 000 39,33 39,65 39,15 78 660 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 3 oktober 2025 Euronext Brussels 6 300 39,59 39,80 39,35 249 417 MTF CBOE 2 000 39,59 39,75 39,50 79 180 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 6 oktober 2025 Euronext Brussels 6 300 39,65 39,90 39,35 249 795 MTF CBOE 2 000 39,67 39,90 39,40 79 340 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 7 oktober 2025 Euronext Brussels 6 000 40,00 40,25 39,45 240 000 MTF CBOE 2 300 40,02 40,30 39,40 92 046 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 8 oktober 2025 Euronext Brussels 6 000 40,03 40,15 39,80 240 180 MTF CBOE 2 000 40,02 40,15 39,80 80 040 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — Totaal 41 500 39,70 40,30 39,15 1 647 708

Liquiditeitsovereenkomst

In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 25 juni 2024 , maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 2 100 aandelen heeft aangekocht in de periode van 2 oktober 2025 tot 8 oktober 2025 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 4 200 aandelen verkocht op Euronext Brussels.

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 2 oktober 2025 tot 8 oktober 2025:

Aankoop van aandelen Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€) 2 oktober 2025 1 000 39,33 39,40 39,20 39 330 3 oktober 2025 0 0,00 0,00 0,00 0 6 oktober 2025 500 39,50 39,50 39,50 19 750 7 oktober 2025 400 39,45 39,50 39,40 15 780 8 oktober 2025 200 40,00 40,00 40,00 8 000 Totaal 2 100 82 860





Verkoop van aandelen Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€) 2 oktober 2025 600 39,67 39,80 39,40 23 802 3 oktober 2025 800 39,64 39,80 39,50 31 712 6 oktober 2025 600 39,78 39,85 39,70 23 868 7 oktober 2025 1 200 40,00 40,20 39,70 48 000 8 oktober 2025 1 000 40,10 40,20 40,00 40 100 Totaal 4 200 167 482

Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 28 335 aandelen.

Op 8 oktober 2025 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 1 866 764 eigen aandelen aan, of 3,60% van het totaal aantal uitstaande aandelen.

Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld op de investor relations -pagina's van onze website.

Bijlage