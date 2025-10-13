OSB GROUP PLC
ISIN: GB00BLDRH360
13 October 2025
LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459
OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares
The Company announces that on 10 October 2025 it had purchased a total of 119,220 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.
|London Stock Exchange
|CBOE BXE
|CBOE CXE
|Number of ordinary shares purchased
|119,220
|-
|-
|Highest price paid (per ordinary share)
|560.00p
|-
|-
|Lowest price paid (per ordinary share)
|551.00p
|-
|-
|Volume weighted average price paid (per ordinary share)
|554.64p
|-
|-
The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.
Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 359,639,905 ordinary shares.
No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 359,639,905.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.
This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.
Schedule of Purchases – Individual Transactions
|Issuer Name
|OSB GROUP PLC
|LEI
|213800ZBKL9BHSL2K459
|ISIN
|GB00BLDRH360
|Intermediary Name
|Citigroup Global Markets Limited
|Intermediary Code
|SBILGB2L
|Timezone
|GMT+1
|Currency
|GBP
|Transaction Date
|Trade Time
|Currency
|Volume
|Price
|Trading Venue
|Transaction ID
|10-10-2025
|16:28:56
|GBp
|212
|551.50
|XLON
|xHaNkMVMpMw
|10-10-2025
|16:28:56
|GBp
|212
|551.50
|XLON
|xHaNkMVMpM2
|10-10-2025
|16:25:49
|GBp
|897
|551.00
|XLON
|xHaNkMVMmBL
|10-10-2025
|16:25:45
|GBp
|235
|551.50
|XLON
|xHaNkMVMmAO
|10-10-2025
|16:25:33
|GBp
|171
|551.50
|XLON
|xHaNkMVMmMX
|10-10-2025
|16:25:33
|GBp
|74
|551.50
|XLON
|xHaNkMVMmNV
|10-10-2025
|16:25:19
|GBp
|187
|551.50
|XLON
|xHaNkMVMmIT
|10-10-2025
|16:25:13
|GBp
|105
|551.50
|XLON
|xHaNkMVMmVe
|10-10-2025
|16:25:09
|GBp
|122
|552.00
|XLON
|xHaNkMVMmUn
|10-10-2025
|16:25:09
|GBp
|261
|552.00
|XLON
|xHaNkMVMmUp
|10-10-2025
|16:25:09
|GBp
|50
|552.00
|XLON
|xHaNkMVMmUr
|10-10-2025
|16:25:09
|GBp
|834
|551.50
|XLON
|xHaNkMVMmUw
|10-10-2025
|16:25:09
|GBp
|38
|551.50
|XLON
|xHaNkMVMmUy
|10-10-2025
|16:24:10
|GBp
|576
|552.00
|XLON
|xHaNkMVMnhz
|10-10-2025
|16:21:04
|GBp
|385
|551.00
|XLON
|xHaNkMVM@AX
|10-10-2025
|16:21:04
|GBp
|101
|551.00
|XLON
|xHaNkMVM@BV
|10-10-2025
|16:20:08
|GBp
|20
|551.00
|XLON
|xHaNkMVM$Xs
|10-10-2025
|16:20:08
|GBp
|34
|551.00
|XLON
|xHaNkMVM$Xw
|10-10-2025
|16:19:25
|GBp
|1,025
|551.50
|XLON
|xHaNkMVM$sJ
|10-10-2025
|16:18:21
|GBp
|1,775
|551.50
|XLON
|xHaNkMVM$Ep
|10-10-2025
|16:18:21
|GBp
|137
|552.00
|XLON
|xHaNkMVM$Eq
|10-10-2025
|16:18:21
|GBp
|483
|552.00
|XLON
|xHaNkMVM$Es
|10-10-2025
|16:18:21
|GBp
|142
|552.00
|XLON
|xHaNkMVM$Eu
|10-10-2025
|16:18:21
|GBp
|63
|552.00
|XLON
|xHaNkMVM$Ew
|10-10-2025
|16:18:21
|GBp
|1,164
|551.50
|XLON
|xHaNkMVM$E3
|10-10-2025
|16:16:34
|GBp
|499
|552.00
|XLON
|xHaNkMVMyoy
|10-10-2025
|16:12:19
|GBp
|480
|551.00
|XLON
|xHaNkMVMxZw
|10-10-2025
|16:12:12
|GBp
|111
|551.00
|XLON
|xHaNkMVMxfS
|10-10-2025
|16:12:12
|GBp
|981
|551.50
|XLON
|xHaNkMVMxfU
|10-10-2025
|16:12:02
|GBp
|293
|552.00
|XLON
|xHaNkMVMxpO
|10-10-2025
|16:09:25
|GBp
|1,026
|551.00
|XLON
|xHaNkMVMuRU
|10-10-2025
|16:08:15
|GBp
|1,524
|551.50
|XLON
|xHaNkMVMv1f
|10-10-2025
|16:04:25
|GBp
|173
|551.00
|XLON
|xHaNkMVMd3x
|10-10-2025
|16:04:24
|GBp
|175
|551.00
|XLON
|xHaNkMVMd2k
|10-10-2025
|16:04:16
|GBp
|797
|551.50
|XLON
|xHaNkMVMdCN
|10-10-2025
|16:02:15
|GBp
|417
|552.00
|XLON
|xHaNkMVMatj
|10-10-2025
|16:01:16
|GBp
|329
|552.00
|XLON
|xHaNkMVMa6Y
|10-10-2025
|16:01:01
|GBp
|412
|552.50
|XLON
|xHaNkMVMaFu
|10-10-2025
|15:59:07
|GBp
|278
|553.00
|XLON
|xHaNkMVMbvz
|10-10-2025
|15:58:39
|GBp
|270
|554.00
|XLON
|xHaNkMVMbDO
|10-10-2025
|15:58:11
|GBp
|392
|554.50
|XLON
|xHaNkMVMbOT
|10-10-2025
|15:58:09
|GBp
|89
|555.00
|XLON
|xHaNkMVMYdr
|10-10-2025
|15:58:00
|GBp
|564
|555.00
|XLON
|xHaNkMVMYlJ
|10-10-2025
|15:57:58
|GBp
|316
|555.50
|XLON
|xHaNkMVMYh4
|10-10-2025
|15:57:58
|GBp
|164
|555.50
|XLON
|xHaNkMVMYh6
|10-10-2025
|15:57:58
|GBp
|166
|555.50
|XLON
|xHaNkMVMYh8
|10-10-2025
|15:57:58
|GBp
|326
|555.50
|XLON
|xHaNkMVMYhD
|10-10-2025
|15:57:58
|GBp
|518
|555.50
|XLON
|xHaNkMVMYhF
|10-10-2025
|15:57:58
|GBp
|307
|555.00
|XLON
|xHaNkMVMYgk
|10-10-2025
|15:57:58
|GBp
|510
|555.50
|XLON
|xHaNkMVMYgA
|10-10-2025
|15:57:56
|GBp
|1,164
|556.00
|XLON
|xHaNkMVMYsI
|10-10-2025
|15:57:56
|GBp
|1,164
|556.00
|XLON
|xHaNkMVMYsP
|10-10-2025
|15:56:16
|GBp
|1,374
|556.00
|XLON
|xHaNkMVMZiN
|10-10-2025
|15:55:06
|GBp
|184
|556.00
|XLON
|xHaNkMVMZ0e
|10-10-2025
|15:55:06
|GBp
|695
|556.00
|XLON
|xHaNkMVMZ0g
|10-10-2025
|15:48:37
|GBp
|388
|556.00
|XLON
|xHaNkMVMkmI
|10-10-2025
|15:48:37
|GBp
|273
|556.00
|XLON
|xHaNkMVMkmK
|10-10-2025
|15:48:37
|GBp
|44
|556.00
|XLON
|xHaNkMVMkmP
|10-10-2025
|15:48:37
|GBp
|250
|556.00
|XLON
|xHaNkMVMkmR
|10-10-2025
|15:48:37
|GBp
|559
|556.00
|XLON
|xHaNkMVMkmT
|10-10-2025
|15:48:37
|GBp
|385
|555.50
|XLON
|xHaNkMVMkpY
|10-10-2025
|15:48:37
|GBp
|1,164
|556.00
|XLON
|xHaNkMVMkpa
|10-10-2025
|15:43:36
|GBp
|1,938
|556.50
|XLON
|xHaNkMVMlVU
|10-10-2025
|15:43:12
|GBp
|1,013
|556.50
|XLON
|xHaNkMVMiau
|10-10-2025
|15:43:12
|GBp
|151
|556.50
|XLON
|xHaNkMVMiaw
|10-10-2025
|15:29:59
|GBp
|373
|555.00
|XLON
|xHaNkMVMf0b
|10-10-2025
|15:29:59
|GBp
|1,539
|555.00
|XLON
|xHaNkMVMf0Z
|10-10-2025
|15:29:29
|GBp
|254
|555.50
|XLON
|xHaNkMVMfNv
|10-10-2025
|15:28:52
|GBp
|235
|555.50
|XLON
|xHaNkMVMMZw
|10-10-2025
|15:28:15
|GBp
|333
|555.50
|XLON
|xHaNkMVMMyS
|10-10-2025
|15:27:27
|GBp
|265
|555.50
|XLON
|xHaNkMVMMLY
|10-10-2025
|15:27:27
|GBp
|604
|555.50
|XLON
|xHaNkMVMML4
|10-10-2025
|15:26:24
|GBp
|396
|555.50
|XLON
|xHaNkMVMNiD
|10-10-2025
|15:25:56
|GBp
|198
|555.50
|XLON
|xHaNkMVMNoV
|10-10-2025
|15:25:39
|GBp
|198
|555.50
|XLON
|xHaNkMVMN7F
|10-10-2025
|15:25:39
|GBp
|617
|555.50
|XLON
|xHaNkMVMN7R
|10-10-2025
|15:23:19
|GBp
|198
|555.50
|XLON
|xHaNkMVMK6V
|10-10-2025
|15:17:05
|GBp
|1,867
|555.50
|XLON
|xHaNkMVMJxh
|10-10-2025
|15:16:32
|GBp
|281
|556.50
|XLON
|xHaNkMVMJLs
|10-10-2025
|15:15:55
|GBp
|237
|556.50
|XLON
|xHaNkMVMGkc
|10-10-2025
|15:13:04
|GBp
|45
|556.50
|XLON
|xHaNkMVMHmc
|10-10-2025
|15:13:04
|GBp
|177
|556.50
|XLON
|xHaNkMVMHme
|10-10-2025
|15:13:04
|GBp
|177
|556.50
|XLON
|xHaNkMVMHmg
|10-10-2025
|15:13:04
|GBp
|297
|556.50
|XLON
|xHaNkMVMHmi
|10-10-2025
|15:13:04
|GBp
|334
|556.50
|XLON
|xHaNkMVMHmk
|10-10-2025
|15:13:04
|GBp
|400
|556.50
|XLON
|xHaNkMVMHmm
|10-10-2025
|15:13:04
|GBp
|479
|556.50
|XLON
|xHaNkMVMHmo
|10-10-2025
|15:12:00
|GBp
|1,164
|556.00
|XLON
|xHaNkMVMHEm
|10-10-2025
|15:08:10
|GBp
|270
|555.50
|XLON
|xHaNkMVMVsr
|10-10-2025
|15:07:32
|GBp
|239
|555.50
|XLON
|xHaNkMVMV2j
|10-10-2025
|15:07:32
|GBp
|386
|555.50
|XLON
|xHaNkMVMV2p
|10-10-2025
|15:07:32
|GBp
|129
|555.50
|XLON
|xHaNkMVMV2r
|10-10-2025
|15:02:16
|GBp
|261
|554.00
|XLON
|xHaNkMVMQDG
|10-10-2025
|15:01:19
|GBp
|166
|555.00
|XLON
|xHaNkMVMRZl
|10-10-2025
|15:01:19
|GBp
|100
|555.00
|XLON
|xHaNkMVMRZn
|10-10-2025
|15:01:19
|GBp
|1,845
|554.50
|XLON
|xHaNkMVMRZq
|10-10-2025
|15:00:40
|GBp
|933
|555.00
|XLON
|xHaNkMVMR7N
|10-10-2025
|15:00:40
|GBp
|231
|555.00
|XLON
|xHaNkMVMR7P
|10-10-2025
|14:57:19
|GBp
|112
|555.00
|XLON
|xHaNkMVMPn0
|10-10-2025
|14:55:47
|GBp
|547
|555.50
|XLON
|xHaNkMVM6fy
|10-10-2025
|14:55:40
|GBp
|343
|556.00
|XLON
|xHaNkMVM6rB
|10-10-2025
|14:55:40
|GBp
|190
|556.00
|XLON
|xHaNkMVM6rD
|10-10-2025
|14:55:40
|GBp
|250
|556.00
|XLON
|xHaNkMVM6rF
|10-10-2025
|14:55:40
|GBp
|459
|556.00
|XLON
|xHaNkMVM6rH
|10-10-2025
|14:55:40
|GBp
|110
|556.00
|XLON
|xHaNkMVM6rJ
|10-10-2025
|14:55:40
|GBp
|556
|556.00
|XLON
|xHaNkMVM6rL
|10-10-2025
|14:55:40
|GBp
|1,164
|555.50
|XLON
|xHaNkMVM6rS
|10-10-2025
|14:49:24
|GBp
|23
|556.00
|XLON
|xHaNkMVM2KD
|10-10-2025
|14:49:24
|GBp
|292
|556.00
|XLON
|xHaNkMVM2KF
|10-10-2025
|14:48:32
|GBp
|246
|556.00
|XLON
|xHaNkMVM3j0
|10-10-2025
|14:48:32
|GBp
|521
|556.00
|XLON
|xHaNkMVM3jD
|10-10-2025
|14:48:31
|GBp
|539
|556.00
|XLON
|xHaNkMVM3iY
|10-10-2025
|14:48:31
|GBp
|520
|556.00
|XLON
|xHaNkMVM3i6
|10-10-2025
|14:48:31
|GBp
|719
|556.00
|XLON
|xHaNkMVM3lX
|10-10-2025
|14:47:31
|GBp
|716
|556.00
|XLON
|xHaNkMVM3Vb
|10-10-2025
|14:47:28
|GBp
|730
|556.00
|XLON
|xHaNkMVM3U9
|10-10-2025
|14:47:28
|GBp
|712
|556.00
|XLON
|xHaNkMVM3UE
|10-10-2025
|14:39:37
|GBp
|177
|554.50
|XLON
|xHaNkMVMEHP
|10-10-2025
|14:39:37
|GBp
|21
|554.50
|XLON
|xHaNkMVMEHR
|10-10-2025
|14:39:37
|GBp
|385
|554.50
|XLON
|xHaNkMVMEGW
|10-10-2025
|14:39:37
|GBp
|104
|554.50
|XLON
|xHaNkMVMEGe
|10-10-2025
|14:39:37
|GBp
|271
|554.50
|XLON
|xHaNkMVMEGg
|10-10-2025
|14:35:57
|GBp
|105
|554.50
|XLON
|xHaNkMVMCaD
|10-10-2025
|14:35:57
|GBp
|298
|554.50
|XLON
|xHaNkMVMCaF
|10-10-2025
|14:35:57
|GBp
|1,228
|554.50
|XLON
|xHaNkMVMCaL
|10-10-2025
|14:30:28
|GBp
|432
|555.50
|XLON
|xHaNkMVMAgb
|10-10-2025
|14:30:28
|GBp
|1,164
|555.00
|XLON
|xHaNkMVMAge
|10-10-2025
|14:30:17
|GBp
|198
|555.50
|XLON
|xHaNkMVMAnX
|10-10-2025
|14:29:49
|GBp
|198
|555.50
|XLON
|xHaNkMVMA5n
|10-10-2025
|14:29:49
|GBp
|3,115
|555.50
|XLON
|xHaNkMVMA5t
|10-10-2025
|14:29:49
|GBp
|60
|555.50
|XLON
|xHaNkMVMA5v
|10-10-2025
|14:29:49
|GBp
|30
|555.50
|XLON
|xHaNkMVMA5x
|10-10-2025
|14:16:43
|GBp
|243
|555.00
|XLON
|xHaNkMVNsyz
|10-10-2025
|14:15:29
|GBp
|200
|555.00
|XLON
|xHaNkMVNsAb
|10-10-2025
|14:09:13
|GBp
|1,754
|555.00
|XLON
|xHaNkMVNqh0
|10-10-2025
|14:08:52
|GBp
|551
|555.50
|XLON
|xHaNkMVNqnP
|10-10-2025
|14:08:48
|GBp
|4,075
|555.50
|XLON
|xHaNkMVNqm@
|10-10-2025
|14:08:48
|GBp
|767
|555.50
|XLON
|xHaNkMVNqmS
|10-10-2025
|13:45:06
|GBp
|440
|555.50
|XLON
|xHaNkMVN$od
|10-10-2025
|13:45:06
|GBp
|425
|555.50
|XLON
|xHaNkMVN$of
|10-10-2025
|13:45:06
|GBp
|90
|555.50
|XLON
|xHaNkMVN$oh
|10-10-2025
|13:45:06
|GBp
|1,154
|555.00
|XLON
|xHaNkMVN$om
|10-10-2025
|13:43:14
|GBp
|301
|555.50
|XLON
|xHaNkMVN$V$
|10-10-2025
|13:42:35
|GBp
|231
|556.00
|XLON
|xHaNkMVNyZI
|10-10-2025
|13:42:35
|GBp
|484
|556.00
|XLON
|xHaNkMVNyZK
|10-10-2025
|13:42:35
|GBp
|101
|556.00
|XLON
|xHaNkMVNyZM
|10-10-2025
|13:42:35
|GBp
|44
|556.00
|XLON
|xHaNkMVNyZO
|10-10-2025
|13:40:49
|GBp
|200
|556.00
|XLON
|xHaNkMVNyCt
|10-10-2025
|13:40:49
|GBp
|199
|556.00
|XLON
|xHaNkMVNyCv
|10-10-2025
|13:39:00
|GBp
|19
|555.50
|XLON
|xHaNkMVNzl6
|10-10-2025
|13:38:17
|GBp
|3,499
|555.50
|XLON
|xHaNkMVNzmC
|10-10-2025
|13:12:36
|GBp
|23
|555.50
|XLON
|xHaNkMVNdH0
|10-10-2025
|13:12:35
|GBp
|54
|556.00
|XLON
|xHaNkMVNdGb
|10-10-2025
|13:12:35
|GBp
|181
|556.00
|XLON
|xHaNkMVNdGd
|10-10-2025
|13:11:21
|GBp
|239
|556.00
|XLON
|xHaNkMVNajz
|10-10-2025
|13:10:07
|GBp
|243
|556.00
|XLON
|xHaNkMVNa4c
|10-10-2025
|13:05:58
|GBp
|1,284
|554.50
|XLON
|xHaNkMVNbMf
|10-10-2025
|13:05:58
|GBp
|240
|554.50
|XLON
|xHaNkMVNbMh
|10-10-2025
|13:05:58
|GBp
|48
|554.50
|XLON
|xHaNkMVNbMk
|10-10-2025
|13:05:58
|GBp
|173
|554.50
|XLON
|xHaNkMVNbMm
|10-10-2025
|13:05:58
|GBp
|160
|554.50
|XLON
|xHaNkMVNbMo
|10-10-2025
|13:05:58
|GBp
|2,168
|554.50
|XLON
|xHaNkMVNbM1
|10-10-2025
|13:05:58
|GBp
|1,610
|554.50
|XLON
|xHaNkMVNbMQ
|10-10-2025
|13:05:58
|GBp
|20
|554.50
|XLON
|xHaNkMVNbHr
|10-10-2025
|13:05:58
|GBp
|512
|554.50
|XLON
|xHaNkMVNbHt
|10-10-2025
|13:05:58
|GBp
|894
|554.00
|XLON
|xHaNkMVNbH0
|10-10-2025
|13:01:11
|GBp
|4
|554.50
|XLON
|xHaNkMVNYPH
|10-10-2025
|13:00:57
|GBp
|568
|554.50
|XLON
|xHaNkMVNZaT
|10-10-2025
|13:00:57
|GBp
|200
|554.50
|XLON
|xHaNkMVNZaV
|10-10-2025
|12:58:42
|GBp
|70
|554.50
|XLON
|xHaNkMVNZ4d
|10-10-2025
|12:55:36
|GBp
|71
|554.50
|XLON
|xHaNkMVNWjV
|10-10-2025
|12:22:01
|GBp
|66
|554.00
|XLON
|xHaNkMVNhHA
|10-10-2025
|12:22:01
|GBp
|717
|554.00
|XLON
|xHaNkMVNhHC
|10-10-2025
|12:22:01
|GBp
|107
|554.00
|XLON
|xHaNkMVNhHE
|10-10-2025
|12:22:01
|GBp
|242
|554.00
|XLON
|xHaNkMVNhHG
|10-10-2025
|12:22:01
|GBp
|537
|554.00
|XLON
|xHaNkMVNhHI
|10-10-2025
|12:22:01
|GBp
|212
|554.00
|XLON
|xHaNkMVNhHK
|10-10-2025
|12:22:01
|GBp
|739
|553.50
|XLON
|xHaNkMVNhGZ
|10-10-2025
|12:12:24
|GBp
|67
|554.00
|XLON
|xHaNkMVNM$D
|10-10-2025
|12:12:24
|GBp
|700
|554.00
|XLON
|xHaNkMVNM$F
|10-10-2025
|12:12:24
|GBp
|301
|554.00
|XLON
|xHaNkMVNM$I
|10-10-2025
|12:11:32
|GBp
|313
|554.00
|XLON
|xHaNkMVNMC7
|10-10-2025
|12:09:18
|GBp
|554
|554.00
|XLON
|xHaNkMVNNnV
|10-10-2025
|12:09:18
|GBp
|680
|554.00
|XLON
|xHaNkMVNNmc
|10-10-2025
|11:55:20
|GBp
|637
|553.50
|XLON
|xHaNkMVNHXn
|10-10-2025
|11:51:12
|GBp
|202
|553.50
|XLON
|xHaNkMVNHOU
|10-10-2025
|11:50:34
|GBp
|100
|553.00
|XLON
|xHaNkMVNUlB
|10-10-2025
|11:50:34
|GBp
|60
|553.00
|XLON
|xHaNkMVNUlD
|10-10-2025
|11:48:57
|GBp
|286
|553.00
|XLON
|xHaNkMVNU5J
|10-10-2025
|11:48:57
|GBp
|198
|553.00
|XLON
|xHaNkMVNU4g
|10-10-2025
|11:48:56
|GBp
|973
|553.00
|XLON
|xHaNkMVNU4m
|10-10-2025
|11:38:08
|GBp
|109
|552.00
|XLON
|xHaNkMVNTrT
|10-10-2025
|11:38:08
|GBp
|314
|552.00
|XLON
|xHaNkMVNTrV
|10-10-2025
|11:38:05
|GBp
|21
|552.00
|XLON
|xHaNkMVNTqT
|10-10-2025
|11:38:05
|GBp
|499
|552.50
|XLON
|xHaNkMVNTtb
|10-10-2025
|11:38:05
|GBp
|1,394
|552.50
|XLON
|xHaNkMVNTtr
|10-10-2025
|11:38:05
|GBp
|393
|552.50
|XLON
|xHaNkMVNTtE
|10-10-2025
|11:38:05
|GBp
|370
|552.50
|XLON
|xHaNkMVNTtG
|10-10-2025
|11:38:05
|GBp
|179
|552.50
|XLON
|xHaNkMVNTtI
|10-10-2025
|11:38:05
|GBp
|700
|552.50
|XLON
|xHaNkMVNTtK
|10-10-2025
|11:38:05
|GBp
|647
|552.50
|XLON
|xHaNkMVNTsW
|10-10-2025
|10:54:10
|GBp
|416
|551.50
|XLON
|xHaNkMVN1sq
|10-10-2025
|10:54:10
|GBp
|595
|552.00
|XLON
|xHaNkMVN1ss
|10-10-2025
|10:48:13
|GBp
|133
|553.00
|XLON
|xHaNkMVNESs
|10-10-2025
|10:48:13
|GBp
|424
|553.00
|XLON
|xHaNkMVNESu
|10-10-2025
|10:48:13
|GBp
|469
|552.50
|XLON
|xHaNkMVNES$
|10-10-2025
|10:44:14
|GBp
|42
|553.50
|XLON
|xHaNkMVNFOf
|10-10-2025
|10:44:14
|GBp
|130
|553.50
|XLON
|xHaNkMVNFOh
|10-10-2025
|10:44:14
|GBp
|179
|553.50
|XLON
|xHaNkMVNFOj
|10-10-2025
|10:40:30
|GBp
|11
|553.50
|XLON
|xHaNkMVNCRR
|10-10-2025
|10:40:30
|GBp
|6
|553.50
|XLON
|xHaNkMVNCRJ
|10-10-2025
|10:40:30
|GBp
|179
|553.50
|XLON
|xHaNkMVNCRL
|10-10-2025
|10:40:30
|GBp
|161
|553.50
|XLON
|xHaNkMVNCRN
|10-10-2025
|10:40:30
|GBp
|31
|553.50
|XLON
|xHaNkMVNCRP
|10-10-2025
|10:40:30
|GBp
|455
|553.00
|XLON
|xHaNkMVNCQZ
|10-10-2025
|10:33:15
|GBp
|201
|554.00
|XLON
|xHaNkMVNBaX
|10-10-2025
|10:33:14
|GBp
|414
|554.00
|XLON
|xHaNkMVNBak
|10-10-2025
|10:33:14
|GBp
|64
|554.00
|XLON
|xHaNkMVNBam
|10-10-2025
|10:33:14
|GBp
|236
|554.00
|XLON
|xHaNkMVNBaz
|10-10-2025
|10:21:37
|GBp
|116
|552.50
|XLON
|xHaNkMVN9Oc
|10-10-2025
|10:21:37
|GBp
|169
|552.50
|XLON
|xHaNkMVN9Oe
|10-10-2025
|10:21:37
|GBp
|170
|552.50
|XLON
|xHaNkMVN9Og
|10-10-2025
|10:17:41
|GBp
|9
|552.50
|XLON
|xHaNkMVGsJf
|10-10-2025
|10:17:41
|GBp
|336
|552.50
|XLON
|xHaNkMVGsJh
|10-10-2025
|10:13:45
|GBp
|84
|552.50
|XLON
|xHaNkMVGt22
|10-10-2025
|10:13:45
|GBp
|202
|552.50
|XLON
|xHaNkMVGt24
|10-10-2025
|10:13:45
|GBp
|131
|552.50
|XLON
|xHaNkMVGt26
|10-10-2025
|10:12:18
|GBp
|85
|552.50
|XLON
|xHaNkMVGtTu
|10-10-2025
|10:12:18
|GBp
|300
|552.50
|XLON
|xHaNkMVGtTw
|10-10-2025
|10:12:18
|GBp
|467
|552.00
|XLON
|xHaNkMVGtT2
|10-10-2025
|09:52:00
|GBp
|290
|552.50
|XLON
|xHaNkMVGmn8
|10-10-2025
|09:48:46
|GBp
|290
|553.00
|XLON
|xHaNkMVGmT@
|10-10-2025
|09:43:23
|GBp
|215
|553.00
|XLON
|xHaNkMVGnLh
|10-10-2025
|09:43:23
|GBp
|309
|553.50
|XLON
|xHaNkMVGnLi
|10-10-2025
|09:40:03
|GBp
|284
|554.00
|XLON
|xHaNkMVG@x7
|10-10-2025
|09:40:03
|GBp
|676
|554.00
|XLON
|xHaNkMVG@xA
|10-10-2025
|09:40:03
|GBp
|8
|554.00
|XLON
|xHaNkMVG@xC
|10-10-2025
|09:28:48
|GBp
|477
|554.50
|XLON
|xHaNkMVGyLT
|10-10-2025
|09:25:47
|GBp
|76
|554.50
|XLON
|xHaNkMVGzn1
|10-10-2025
|09:24:12
|GBp
|269
|555.00
|XLON
|xHaNkMVGz1b
|10-10-2025
|09:20:44
|GBp
|426
|554.50
|XLON
|xHaNkMVGwiA
|10-10-2025
|09:20:44
|GBp
|608
|555.00
|XLON
|xHaNkMVGwiC
|10-10-2025
|09:11:24
|GBp
|301
|555.00
|XLON
|xHaNkMVGuZD
|10-10-2025
|09:07:54
|GBp
|248
|556.00
|XLON
|xHaNkMVGuVm
|10-10-2025
|09:06:32
|GBp
|193
|556.00
|XLON
|xHaNkMVGvhR
|10-10-2025
|09:06:19
|GBp
|444
|556.50
|XLON
|xHaNkMVGvr$
|10-10-2025
|09:05:46
|GBp
|1
|556.50
|XLON
|xHaNkMVGvzW
|10-10-2025
|09:05:46
|GBp
|146
|556.50
|XLON
|xHaNkMVGvzY
|10-10-2025
|09:05:46
|GBp
|29
|557.00
|XLON
|xHaNkMVGvzk
|10-10-2025
|09:05:46
|GBp
|98
|557.00
|XLON
|xHaNkMVGvzm
|10-10-2025
|09:05:46
|GBp
|654
|557.00
|XLON
|xHaNkMVGvzo
|10-10-2025
|09:05:46
|GBp
|343
|557.00
|XLON
|xHaNkMVGvzz
|10-10-2025
|09:05:46
|GBp
|467
|557.00
|XLON
|xHaNkMVGvz4
|10-10-2025
|08:50:09
|GBp
|726
|555.50
|XLON
|xHaNkMVGahX
|10-10-2025
|08:38:22
|GBp
|342
|555.50
|XLON
|xHaNkMVGYyY
|10-10-2025
|08:36:46
|GBp
|492
|556.00
|XLON
|xHaNkMVGYBw
|10-10-2025
|08:36:46
|GBp
|705
|556.50
|XLON
|xHaNkMVGYBy
|10-10-2025
|08:26:16
|GBp
|423
|557.00
|XLON
|xHaNkMVGXbm
|10-10-2025
|08:21:59
|GBp
|323
|557.50
|XLON
|xHaNkMVGX20
|10-10-2025
|08:21:59
|GBp
|409
|557.50
|XLON
|xHaNkMVGX26
|10-10-2025
|08:20:01
|GBp
|639
|558.00
|XLON
|xHaNkMVGkb6
|10-10-2025
|08:18:38
|GBp
|389
|558.50
|XLON
|xHaNkMVGktR
|10-10-2025
|08:15:22
|GBp
|270
|558.50
|XLON
|xHaNkMVGleJ
|10-10-2025
|08:12:17
|GBp
|5
|558.50
|XLON
|xHaNkMVGlGr
|10-10-2025
|08:12:17
|GBp
|787
|558.50
|XLON
|xHaNkMVGlGx
|10-10-2025
|08:12:17
|GBp
|198
|560.00
|XLON
|xHaNkMVGlGz
|10-10-2025
|08:11:49
|GBp
|1,599
|559.00
|XLON
|xHaNkMVGibm
|10-10-2025
|08:11:49
|GBp
|61
|559.00
|XLON
|xHaNkMVGibo