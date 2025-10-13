OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares

OSB GROUP PLC                                        
ISIN: GB00BLDRH360
13 October 2025

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 10 October 2025 it had purchased a total of 119,220 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased119,220--
Highest price paid (per ordinary share)560.00p--
Lowest price paid (per ordinary share)551.00p--
Volume weighted average price paid (per ordinary share)554.64p--

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 359,639,905 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 359,639,905.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameCitigroup Global Markets Limited
Intermediary CodeSBILGB2L
Timezone GMT+1
CurrencyGBP


Transaction Date Trade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
10-10-202516:28:56GBp212551.50XLONxHaNkMVMpMw
10-10-202516:28:56GBp212551.50XLONxHaNkMVMpM2
10-10-202516:25:49GBp897551.00XLONxHaNkMVMmBL
10-10-202516:25:45GBp235551.50XLONxHaNkMVMmAO
10-10-202516:25:33GBp171551.50XLONxHaNkMVMmMX
10-10-202516:25:33GBp74551.50XLONxHaNkMVMmNV
10-10-202516:25:19GBp187551.50XLONxHaNkMVMmIT
10-10-202516:25:13GBp105551.50XLONxHaNkMVMmVe
10-10-202516:25:09GBp122552.00XLONxHaNkMVMmUn
10-10-202516:25:09GBp261552.00XLONxHaNkMVMmUp
10-10-202516:25:09GBp50552.00XLONxHaNkMVMmUr
10-10-202516:25:09GBp834551.50XLONxHaNkMVMmUw
10-10-202516:25:09GBp38551.50XLONxHaNkMVMmUy
10-10-202516:24:10GBp576552.00XLONxHaNkMVMnhz
10-10-202516:21:04GBp385551.00XLONxHaNkMVM@AX
10-10-202516:21:04GBp101551.00XLONxHaNkMVM@BV
10-10-202516:20:08GBp20551.00XLONxHaNkMVM$Xs
10-10-202516:20:08GBp34551.00XLONxHaNkMVM$Xw
10-10-202516:19:25GBp1,025551.50XLONxHaNkMVM$sJ
10-10-202516:18:21GBp1,775551.50XLONxHaNkMVM$Ep
10-10-202516:18:21GBp137552.00XLONxHaNkMVM$Eq
10-10-202516:18:21GBp483552.00XLONxHaNkMVM$Es
10-10-202516:18:21GBp142552.00XLONxHaNkMVM$Eu
10-10-202516:18:21GBp63552.00XLONxHaNkMVM$Ew
10-10-202516:18:21GBp1,164551.50XLONxHaNkMVM$E3
10-10-202516:16:34GBp499552.00XLONxHaNkMVMyoy
10-10-202516:12:19GBp480551.00XLONxHaNkMVMxZw
10-10-202516:12:12GBp111551.00XLONxHaNkMVMxfS
10-10-202516:12:12GBp981551.50XLONxHaNkMVMxfU
10-10-202516:12:02GBp293552.00XLONxHaNkMVMxpO
10-10-202516:09:25GBp1,026551.00XLONxHaNkMVMuRU
10-10-202516:08:15GBp1,524551.50XLONxHaNkMVMv1f
10-10-202516:04:25GBp173551.00XLONxHaNkMVMd3x
10-10-202516:04:24GBp175551.00XLONxHaNkMVMd2k
10-10-202516:04:16GBp797551.50XLONxHaNkMVMdCN
10-10-202516:02:15GBp417552.00XLONxHaNkMVMatj
10-10-202516:01:16GBp329552.00XLONxHaNkMVMa6Y
10-10-202516:01:01GBp412552.50XLONxHaNkMVMaFu
10-10-202515:59:07GBp278553.00XLONxHaNkMVMbvz
10-10-202515:58:39GBp270554.00XLONxHaNkMVMbDO
10-10-202515:58:11GBp392554.50XLONxHaNkMVMbOT
10-10-202515:58:09GBp89555.00XLONxHaNkMVMYdr
10-10-202515:58:00GBp564555.00XLONxHaNkMVMYlJ
10-10-202515:57:58GBp316555.50XLONxHaNkMVMYh4
10-10-202515:57:58GBp164555.50XLONxHaNkMVMYh6
10-10-202515:57:58GBp166555.50XLONxHaNkMVMYh8
10-10-202515:57:58GBp326555.50XLONxHaNkMVMYhD
10-10-202515:57:58GBp518555.50XLONxHaNkMVMYhF
10-10-202515:57:58GBp307555.00XLONxHaNkMVMYgk
10-10-202515:57:58GBp510555.50XLONxHaNkMVMYgA
10-10-202515:57:56GBp1,164556.00XLONxHaNkMVMYsI
10-10-202515:57:56GBp1,164556.00XLONxHaNkMVMYsP
10-10-202515:56:16GBp1,374556.00XLONxHaNkMVMZiN
10-10-202515:55:06GBp184556.00XLONxHaNkMVMZ0e
10-10-202515:55:06GBp695556.00XLONxHaNkMVMZ0g
10-10-202515:48:37GBp388556.00XLONxHaNkMVMkmI
10-10-202515:48:37GBp273556.00XLONxHaNkMVMkmK
10-10-202515:48:37GBp44556.00XLONxHaNkMVMkmP
10-10-202515:48:37GBp250556.00XLONxHaNkMVMkmR
10-10-202515:48:37GBp559556.00XLONxHaNkMVMkmT
10-10-202515:48:37GBp385555.50XLONxHaNkMVMkpY
10-10-202515:48:37GBp1,164556.00XLONxHaNkMVMkpa
10-10-202515:43:36GBp1,938556.50XLONxHaNkMVMlVU
10-10-202515:43:12GBp1,013556.50XLONxHaNkMVMiau
10-10-202515:43:12GBp151556.50XLONxHaNkMVMiaw
10-10-202515:29:59GBp373555.00XLONxHaNkMVMf0b
10-10-202515:29:59GBp1,539555.00XLONxHaNkMVMf0Z
10-10-202515:29:29GBp254555.50XLONxHaNkMVMfNv
10-10-202515:28:52GBp235555.50XLONxHaNkMVMMZw
10-10-202515:28:15GBp333555.50XLONxHaNkMVMMyS
10-10-202515:27:27GBp265555.50XLONxHaNkMVMMLY
10-10-202515:27:27GBp604555.50XLONxHaNkMVMML4
10-10-202515:26:24GBp396555.50XLONxHaNkMVMNiD
10-10-202515:25:56GBp198555.50XLONxHaNkMVMNoV
10-10-202515:25:39GBp198555.50XLONxHaNkMVMN7F
10-10-202515:25:39GBp617555.50XLONxHaNkMVMN7R
10-10-202515:23:19GBp198555.50XLONxHaNkMVMK6V
10-10-202515:17:05GBp1,867555.50XLONxHaNkMVMJxh
10-10-202515:16:32GBp281556.50XLONxHaNkMVMJLs
10-10-202515:15:55GBp237556.50XLONxHaNkMVMGkc
10-10-202515:13:04GBp45556.50XLONxHaNkMVMHmc
10-10-202515:13:04GBp177556.50XLONxHaNkMVMHme
10-10-202515:13:04GBp177556.50XLONxHaNkMVMHmg
10-10-202515:13:04GBp297556.50XLONxHaNkMVMHmi
10-10-202515:13:04GBp334556.50XLONxHaNkMVMHmk
10-10-202515:13:04GBp400556.50XLONxHaNkMVMHmm
10-10-202515:13:04GBp479556.50XLONxHaNkMVMHmo
10-10-202515:12:00GBp1,164556.00XLONxHaNkMVMHEm
10-10-202515:08:10GBp270555.50XLONxHaNkMVMVsr
10-10-202515:07:32GBp239555.50XLONxHaNkMVMV2j
10-10-202515:07:32GBp386555.50XLONxHaNkMVMV2p
10-10-202515:07:32GBp129555.50XLONxHaNkMVMV2r
10-10-202515:02:16GBp261554.00XLONxHaNkMVMQDG
10-10-202515:01:19GBp166555.00XLONxHaNkMVMRZl
10-10-202515:01:19GBp100555.00XLONxHaNkMVMRZn
10-10-202515:01:19GBp1,845554.50XLONxHaNkMVMRZq
10-10-202515:00:40GBp933555.00XLONxHaNkMVMR7N
10-10-202515:00:40GBp231555.00XLONxHaNkMVMR7P
10-10-202514:57:19GBp112555.00XLONxHaNkMVMPn0
10-10-202514:55:47GBp547555.50XLONxHaNkMVM6fy
10-10-202514:55:40GBp343556.00XLONxHaNkMVM6rB
10-10-202514:55:40GBp190556.00XLONxHaNkMVM6rD
10-10-202514:55:40GBp250556.00XLONxHaNkMVM6rF
10-10-202514:55:40GBp459556.00XLONxHaNkMVM6rH
10-10-202514:55:40GBp110556.00XLONxHaNkMVM6rJ
10-10-202514:55:40GBp556556.00XLONxHaNkMVM6rL
10-10-202514:55:40GBp1,164555.50XLONxHaNkMVM6rS
10-10-202514:49:24GBp23556.00XLONxHaNkMVM2KD
10-10-202514:49:24GBp292556.00XLONxHaNkMVM2KF
10-10-202514:48:32GBp246556.00XLONxHaNkMVM3j0
10-10-202514:48:32GBp521556.00XLONxHaNkMVM3jD
10-10-202514:48:31GBp539556.00XLONxHaNkMVM3iY
10-10-202514:48:31GBp520556.00XLONxHaNkMVM3i6
10-10-202514:48:31GBp719556.00XLONxHaNkMVM3lX
10-10-202514:47:31GBp716556.00XLONxHaNkMVM3Vb
10-10-202514:47:28GBp730556.00XLONxHaNkMVM3U9
10-10-202514:47:28GBp712556.00XLONxHaNkMVM3UE
10-10-202514:39:37GBp177554.50XLONxHaNkMVMEHP
10-10-202514:39:37GBp21554.50XLONxHaNkMVMEHR
10-10-202514:39:37GBp385554.50XLONxHaNkMVMEGW
10-10-202514:39:37GBp104554.50XLONxHaNkMVMEGe
10-10-202514:39:37GBp271554.50XLONxHaNkMVMEGg
10-10-202514:35:57GBp105554.50XLONxHaNkMVMCaD
10-10-202514:35:57GBp298554.50XLONxHaNkMVMCaF
10-10-202514:35:57GBp1,228554.50XLONxHaNkMVMCaL
10-10-202514:30:28GBp432555.50XLONxHaNkMVMAgb
10-10-202514:30:28GBp1,164555.00XLONxHaNkMVMAge
10-10-202514:30:17GBp198555.50XLONxHaNkMVMAnX
10-10-202514:29:49GBp198555.50XLONxHaNkMVMA5n
10-10-202514:29:49GBp3,115555.50XLONxHaNkMVMA5t
10-10-202514:29:49GBp60555.50XLONxHaNkMVMA5v
10-10-202514:29:49GBp30555.50XLONxHaNkMVMA5x
10-10-202514:16:43GBp243555.00XLONxHaNkMVNsyz
10-10-202514:15:29GBp200555.00XLONxHaNkMVNsAb
10-10-202514:09:13GBp1,754555.00XLONxHaNkMVNqh0
10-10-202514:08:52GBp551555.50XLONxHaNkMVNqnP
10-10-202514:08:48GBp4,075555.50XLONxHaNkMVNqm@
10-10-202514:08:48GBp767555.50XLONxHaNkMVNqmS
10-10-202513:45:06GBp440555.50XLONxHaNkMVN$od
10-10-202513:45:06GBp425555.50XLONxHaNkMVN$of
10-10-202513:45:06GBp90555.50XLONxHaNkMVN$oh
10-10-202513:45:06GBp1,154555.00XLONxHaNkMVN$om
10-10-202513:43:14GBp301555.50XLONxHaNkMVN$V$
10-10-202513:42:35GBp231556.00XLONxHaNkMVNyZI
10-10-202513:42:35GBp484556.00XLONxHaNkMVNyZK
10-10-202513:42:35GBp101556.00XLONxHaNkMVNyZM
10-10-202513:42:35GBp44556.00XLONxHaNkMVNyZO
10-10-202513:40:49GBp200556.00XLONxHaNkMVNyCt
10-10-202513:40:49GBp199556.00XLONxHaNkMVNyCv
10-10-202513:39:00GBp19555.50XLONxHaNkMVNzl6
10-10-202513:38:17GBp3,499555.50XLONxHaNkMVNzmC
10-10-202513:12:36GBp23555.50XLONxHaNkMVNdH0
10-10-202513:12:35GBp54556.00XLONxHaNkMVNdGb
10-10-202513:12:35GBp181556.00XLONxHaNkMVNdGd
10-10-202513:11:21GBp239556.00XLONxHaNkMVNajz
10-10-202513:10:07GBp243556.00XLONxHaNkMVNa4c
10-10-202513:05:58GBp1,284554.50XLONxHaNkMVNbMf
10-10-202513:05:58GBp240554.50XLONxHaNkMVNbMh
10-10-202513:05:58GBp48554.50XLONxHaNkMVNbMk
10-10-202513:05:58GBp173554.50XLONxHaNkMVNbMm
10-10-202513:05:58GBp160554.50XLONxHaNkMVNbMo
10-10-202513:05:58GBp2,168554.50XLONxHaNkMVNbM1
10-10-202513:05:58GBp1,610554.50XLONxHaNkMVNbMQ
10-10-202513:05:58GBp20554.50XLONxHaNkMVNbHr
10-10-202513:05:58GBp512554.50XLONxHaNkMVNbHt
10-10-202513:05:58GBp894554.00XLONxHaNkMVNbH0
10-10-202513:01:11GBp4554.50XLONxHaNkMVNYPH
10-10-202513:00:57GBp568554.50XLONxHaNkMVNZaT
10-10-202513:00:57GBp200554.50XLONxHaNkMVNZaV
10-10-202512:58:42GBp70554.50XLONxHaNkMVNZ4d
10-10-202512:55:36GBp71554.50XLONxHaNkMVNWjV
10-10-202512:22:01GBp66554.00XLONxHaNkMVNhHA
10-10-202512:22:01GBp717554.00XLONxHaNkMVNhHC
10-10-202512:22:01GBp107554.00XLONxHaNkMVNhHE
10-10-202512:22:01GBp242554.00XLONxHaNkMVNhHG
10-10-202512:22:01GBp537554.00XLONxHaNkMVNhHI
10-10-202512:22:01GBp212554.00XLONxHaNkMVNhHK
10-10-202512:22:01GBp739553.50XLONxHaNkMVNhGZ
10-10-202512:12:24GBp67554.00XLONxHaNkMVNM$D
10-10-202512:12:24GBp700554.00XLONxHaNkMVNM$F
10-10-202512:12:24GBp301554.00XLONxHaNkMVNM$I
10-10-202512:11:32GBp313554.00XLONxHaNkMVNMC7
10-10-202512:09:18GBp554554.00XLONxHaNkMVNNnV
10-10-202512:09:18GBp680554.00XLONxHaNkMVNNmc
10-10-202511:55:20GBp637553.50XLONxHaNkMVNHXn
10-10-202511:51:12GBp202553.50XLONxHaNkMVNHOU
10-10-202511:50:34GBp100553.00XLONxHaNkMVNUlB
10-10-202511:50:34GBp60553.00XLONxHaNkMVNUlD
10-10-202511:48:57GBp286553.00XLONxHaNkMVNU5J
10-10-202511:48:57GBp198553.00XLONxHaNkMVNU4g
10-10-202511:48:56GBp973553.00XLONxHaNkMVNU4m
10-10-202511:38:08GBp109552.00XLONxHaNkMVNTrT
10-10-202511:38:08GBp314552.00XLONxHaNkMVNTrV
10-10-202511:38:05GBp21552.00XLONxHaNkMVNTqT
10-10-202511:38:05GBp499552.50XLONxHaNkMVNTtb
10-10-202511:38:05GBp1,394552.50XLONxHaNkMVNTtr
10-10-202511:38:05GBp393552.50XLONxHaNkMVNTtE
10-10-202511:38:05GBp370552.50XLONxHaNkMVNTtG
10-10-202511:38:05GBp179552.50XLONxHaNkMVNTtI
10-10-202511:38:05GBp700552.50XLONxHaNkMVNTtK
10-10-202511:38:05GBp647552.50XLONxHaNkMVNTsW
10-10-202510:54:10GBp416551.50XLONxHaNkMVN1sq
10-10-202510:54:10GBp595552.00XLONxHaNkMVN1ss
10-10-202510:48:13GBp133553.00XLONxHaNkMVNESs
10-10-202510:48:13GBp424553.00XLONxHaNkMVNESu
10-10-202510:48:13GBp469552.50XLONxHaNkMVNES$
10-10-202510:44:14GBp42553.50XLONxHaNkMVNFOf
10-10-202510:44:14GBp130553.50XLONxHaNkMVNFOh
10-10-202510:44:14GBp179553.50XLONxHaNkMVNFOj
10-10-202510:40:30GBp11553.50XLONxHaNkMVNCRR
10-10-202510:40:30GBp6553.50XLONxHaNkMVNCRJ
10-10-202510:40:30GBp179553.50XLONxHaNkMVNCRL
10-10-202510:40:30GBp161553.50XLONxHaNkMVNCRN
10-10-202510:40:30GBp31553.50XLONxHaNkMVNCRP
10-10-202510:40:30GBp455553.00XLONxHaNkMVNCQZ
10-10-202510:33:15GBp201554.00XLONxHaNkMVNBaX
10-10-202510:33:14GBp414554.00XLONxHaNkMVNBak
10-10-202510:33:14GBp64554.00XLONxHaNkMVNBam
10-10-202510:33:14GBp236554.00XLONxHaNkMVNBaz
10-10-202510:21:37GBp116552.50XLONxHaNkMVN9Oc
10-10-202510:21:37GBp169552.50XLONxHaNkMVN9Oe
10-10-202510:21:37GBp170552.50XLONxHaNkMVN9Og
10-10-202510:17:41GBp9552.50XLONxHaNkMVGsJf
10-10-202510:17:41GBp336552.50XLONxHaNkMVGsJh
10-10-202510:13:45GBp84552.50XLONxHaNkMVGt22
10-10-202510:13:45GBp202552.50XLONxHaNkMVGt24
10-10-202510:13:45GBp131552.50XLONxHaNkMVGt26
10-10-202510:12:18GBp85552.50XLONxHaNkMVGtTu
10-10-202510:12:18GBp300552.50XLONxHaNkMVGtTw
10-10-202510:12:18GBp467552.00XLONxHaNkMVGtT2
10-10-202509:52:00GBp290552.50XLONxHaNkMVGmn8
10-10-202509:48:46GBp290553.00XLONxHaNkMVGmT@
10-10-202509:43:23GBp215553.00XLONxHaNkMVGnLh
10-10-202509:43:23GBp309553.50XLONxHaNkMVGnLi
10-10-202509:40:03GBp284554.00XLONxHaNkMVG@x7
10-10-202509:40:03GBp676554.00XLONxHaNkMVG@xA
10-10-202509:40:03GBp8554.00XLONxHaNkMVG@xC
10-10-202509:28:48GBp477554.50XLONxHaNkMVGyLT
10-10-202509:25:47GBp76554.50XLONxHaNkMVGzn1
10-10-202509:24:12GBp269555.00XLONxHaNkMVGz1b
10-10-202509:20:44GBp426554.50XLONxHaNkMVGwiA
10-10-202509:20:44GBp608555.00XLONxHaNkMVGwiC
10-10-202509:11:24GBp301555.00XLONxHaNkMVGuZD
10-10-202509:07:54GBp248556.00XLONxHaNkMVGuVm
10-10-202509:06:32GBp193556.00XLONxHaNkMVGvhR
10-10-202509:06:19GBp444556.50XLONxHaNkMVGvr$
10-10-202509:05:46GBp1556.50XLONxHaNkMVGvzW
10-10-202509:05:46GBp146556.50XLONxHaNkMVGvzY
10-10-202509:05:46GBp29557.00XLONxHaNkMVGvzk
10-10-202509:05:46GBp98557.00XLONxHaNkMVGvzm
10-10-202509:05:46GBp654557.00XLONxHaNkMVGvzo
10-10-202509:05:46GBp343557.00XLONxHaNkMVGvzz
10-10-202509:05:46GBp467557.00XLONxHaNkMVGvz4
10-10-202508:50:09GBp726555.50XLONxHaNkMVGahX
10-10-202508:38:22GBp342555.50XLONxHaNkMVGYyY
10-10-202508:36:46GBp492556.00XLONxHaNkMVGYBw
10-10-202508:36:46GBp705556.50XLONxHaNkMVGYBy
10-10-202508:26:16GBp423557.00XLONxHaNkMVGXbm
10-10-202508:21:59GBp323557.50XLONxHaNkMVGX20
10-10-202508:21:59GBp409557.50XLONxHaNkMVGX26
10-10-202508:20:01GBp639558.00XLONxHaNkMVGkb6
10-10-202508:18:38GBp389558.50XLONxHaNkMVGktR
10-10-202508:15:22GBp270558.50XLONxHaNkMVGleJ
10-10-202508:12:17GBp5558.50XLONxHaNkMVGlGr
10-10-202508:12:17GBp787558.50XLONxHaNkMVGlGx
10-10-202508:12:17GBp198560.00XLONxHaNkMVGlGz
10-10-202508:11:49GBp1,599559.00XLONxHaNkMVGibm
10-10-202508:11:49GBp61559.00XLONxHaNkMVGibo

