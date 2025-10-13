Sidetrade a signé des accords fermes en vue d'acquérir 100% du capital d’ezyCollect, acteur majeur de l’Order-to-Cash en Asie-Pacifique

Sidetrade franchit une nouvelle étape dans son expansion mondiale

Sidetrade, leader mondial des applications Order-to-Cash basées sur l'IA, annonce aujourd’hui avoir signé des accords fermes en vue d’acquérir 100% du capital d’ezyCollect, acteur australien de référence dans la gestion de l’Order-to-Cash dédiée aux petites et moyennes entreprises (PME).

Déjà numéro un en Europe et dans le Top 3 des leaders en Amérique du Nord, Sidetrade s’apprête à étendre son empreinte à la région Asie-Pacifique grâce à ezyCollect, leader des solutions Order-to-Cash (O2C) sur son marché domestique. Ensemble, les deux éditeurs SaaS permettraient à des milliers de petites et moyennes entreprises des deux hémisphères d’accéder à la puissance de l’IA agentique, s’appuyant sur un Data Lake dont la richesse des données relatives aux comportements de paiement des entreprises sera unique au monde.

« Lors de notre visite à Sydney, j’ai été impressionné par l’expertise et le talent des équipes d’ezyCollect, leur vision novatrice du marché du mid-market et, enfin, par leur exceptionnelle vitesse et capacité d’exécution, » déclare Olivier Novasque, pdg-fondateur de Sidetrade. « Avec ezyCollect, Sidetrade se donne les moyens de ses ambitions à l’échelle mondiale. En effet, ce projet d’acquisition nous ouvre immédiatement les portes de l’Asie-Pacifique, l’une des régions économiques les plus dynamiques du monde, tout en renforçant notre capacité à accompagner les filiales de nos clients grands comptes multinationaux implantées dans cette zone. Au-delà de cette expansion géographique, le marché des petites et moyennes entreprises adressé par ezyCollect est immense et représente un formidable canal de distribution pour l’IA agentique de Sidetrade. En effet, les agents IA auront un impact massif sur ce marché car ces entreprises, ayant souvent des enjeux cruciaux de trésorerie, ne disposent pas toujours de la taille pour recruter du personnel en nombre suffisant et spécialisé sur les sujets de l’Order-to-Cash. En conjuguant la simplicité de déploiement et d’usage des solutions d’ezyCollect, avec la puissance de notre IA agentique, nous avons l’ambition, avec les équipes d’ezyCollect, de déployer ces solutions adaptées au mid-market dans toutes les régions où nous sommes déjà présents et de franchir ainsi une étape majeure dans le développement mondial de Sidetrade. »

ezyCollect, le SaaS australien référant sur l’Order-to-Cash pour les PME

Créée en 2014 à Sydney (Australie), ezyCollect est un acteur SaaS de référence sur l’O2C dédié au mid-market. Avec 53 collaborateurs, plus de 1 100 entreprises clientes, représentant 19 milliards A$ de créances interentreprises gérées dans son Cloud et environ 320 000 débiteurs, ezyCollect s’est imposée en Australie et Nouvelle Zélande, avant d’engager récemment son expansion aux États-Unis.

En moins de 90 jours, les clients d’ezyCollect enregistrent en moyenne une baisse de 40% de leurs retards de paiement et une diminution de 80% de leurs créances irrécouvrables. ezyCollect se distingue par :

une couverture étendue du cycle O2C (gestion du risque de crédit, relance clients, portail de paiement) ;

(gestion du risque de crédit, relance clients, portail de paiement) ; une technologie avancée en matière de paiements électroniques , relais de croissance à l’heure où la digitalisation des transactions B2B s’accélère ;

, relais de croissance à l’heure où la digitalisation des transactions B2B s’accélère ; une fidélisation client remarquable pour ce type de clientèle , avec 89% de rétention , gage de la valeur délivrée ;

, avec , gage de la valeur délivrée ; une très forte croissance de son activité, à +28% en moyenne sur les trois dernières années (CAGR).

Sur l’année civile 2025, ezyCollect prévoit un chiffre d’affaires proche de 14 millions A$ (soit près de 8 millions d’euros), en hausse de +28% par rapport à 2024. En dépit du financement de leur forte croissance, la société devrait être proche de l’équilibre opérationnel (EBITDA break-even) dès 2025, confirmant la solidité de son modèle récurrent et la maîtrise de sa base de coûts.

Pour 2026, ezyCollect devrait générer un chiffre d’affaires de l’ordre de 18 millions A$ (un peu plus de 10 millions d’euros) soit une croissance de +29%. Les synergies attendues sur le développement commercial de l’offre ezyCollect dans toutes les régions où le groupe Sidetrade est présent (Europe et États-Unis notamment), combinées à l’apport de la technologie de l’IA agentique de Sidetrade dans les solutions d’ezyCollect, devraient accélérer significativement la croissance du chiffre d’affaires d’ezyCollect dans les années à venir.

Afin de préserver la culture entrepreneuriale et l’ADN mid-market qui ont fait le succès d’ezyCollect, l’équipe dirigeante aura pour mission principale - indépendamment des forces de vente de Sidetrade, focalisées sur les grands comptes - de conduire la commercialisation de la nouvelle offre IA ainsi créée, « ezyCollect by Sidetrade », sur le segment des petites et moyennes entreprises, et ce dans tous les pays où le Groupe est présent.

L’intégration d’ezyCollect au sein du groupe Sidetrade devrait être effective rétroactivement au 1er octobre 2025. Dès l’année prochaine, la nouvelle région Asie-Pacifique (APAC) devrait représenter près de 13% du chiffre d’affaires consolidé du Groupe, accentuant encore l’internationalisation de son activité, la France ne représenterait plus qu’environ 25% du chiffre d’affaires consolidé 2026. Ce nouvel équilibre mondial, peu commun pour une entreprise de cette taille, permettra de diversifier les sources de revenus, d’accroître la résilience du Groupe face aux cycles économiques régionaux et de renforcer la visibilité de son profil de croissance à moyen terme.

Ancrage Asie-Pacifique avec une offre élargie aux PME et aux paiements B2B

Le marché mondial des solutions O2C est estimé à 8,8 milliards USD d’ici 2030, avec une croissance annuelle moyenne de 12,9% (source : Accounts Receivable Automation Market Size Report, 2024-2030, Grand View Research).

Avec cette opération, Sidetrade étendra sa couverture mondiale à trois continents :

l’Europe , cœur historique du Groupe ;

, cœur historique du Groupe ; l’Amérique du Nord , renforcée par l’acquisition de CreditPoint Software en 2024 ;

, renforcée par l’acquisition de CreditPoint Software en 2024 ; l’Asie-Pacifique, grâce à ezyCollect, qui devient le siège régional de Sidetrade à Sydney.

Ce nouvel ancrage permettra à Sidetrade d’assurer une présence opérationnelle sur l’ensemble des fuseaux horaires et d’étendre son modèle « follow the sun » à l’échelle planétaire.

ezyCollect, nouveau canal de distribution mondial de l’IA agentique de Sidetrade

Les fonctions financières vivent aujourd’hui une révolution. Après dix ans d’algorithmes qui automatisaient, elles entrent dans l’ère des agents capables de comprendre, d’apprendre et de décider. L’IA agentique de Sidetrade, Aimie, a inauguré la finance autonome sur les grands comptes ; celle capable d’agir et de s’optimiser en continu, sans dépendre d’un opérateur humain sur certaines étapes.

Avec ce projet, ezyCollect devrait devenir le premier acteur à rendre l’IA agentique accessible au mid-market, là où les entreprises manquent souvent de ressources. Rappelons qu’ezyCollect apporte à Sidetrade une base de plus de 1 100 entreprises clientes, avec une croissance moyenne annuelle proche des 30%.

En intégrant Aimie, les clients d’ezyCollect auront les moyens d’agir comme une grande entreprise, sans recruter ni complexifier leur organisation. Aimie travaille en continu, à l’instar d’un collaborateur à distance : elle relance les clients, suit les paiements, détecte les retards et s’adapte à chaque situation, tout cela sans intervention humaine. Là où le manque de temps ou d’effectifs limite souvent l’efficacité, l’agent autonome assure une présence constante, une exécution rigoureuse et une vision instantanée des cash-flows.

« Rejoindre Sidetrade est une étape majeure pour ezyCollect et un énorme bond en avant pour toutes les entreprises du mid-market que nous accompagnons déjà avec succès », indique Arjun Singh, CEO et cofondateur d’ezyCollect. « Nous sommes fiers d’unir nos forces à celles du leader mondial de l’Order-to-Cash, dont l’avance en IA agentique est, à nos yeux, sans équivalent sur le marché. Nulle part ailleurs, nous n’avons observé un tel niveau de maturité technologique. Avec la puissance des agents Aimie, nos clients vont bénéficier des standards d’efficience et d’intelligence jusqu’à présent réservés aux grands groupes. Cette alliance nous donne une envergure mondiale, propulse notre capacité d’innovation, tout en préservant notre ADN d’agilité et de proximité. »

Une IA qui apprend à l’échelle planétaire, de la PME à la multinationale

Bientôt, Sidetrade proposera, d’une part, Augmented Cash, solution reconnue comme Leader dans le Magic Quadrant de Gartner® et conçue pour les grandes entreprises, et, de l’autre, ezyCollect by Sidetrade, conçue pour le mid-market. Sidetrade couvrira alors l’ensemble du spectre de l’Order-to-Cash, de la petite entreprise à la multinationale. Cette complémentarité permettra de mutualiser innovation, couverture géographique et excellence opérationnelle, générant à la fois des synergies technologiques et commerciales.

« Nous sommes heureux d’accueillir les équipes d’ezyCollect au sein de l’aventure Sidetrade, » ajoute Olivier Novasque. « Ce rapprochement va bien au-delà des frontières ; c’est la rencontre de deux équipes qui partagent les mêmes valeurs et la même ambition celle d’inventer l’Order-to-Cash de demain. En agrégeant des données propriétaires sur les comportements de paiement des entreprises dans les trois principales zones géographiques du monde - l’Amérique, l’Europe et l’APAC - nous serons en mesure d’élever davantage encore le niveau d’intelligence de nos agents Aimie pour délivrer des performances tangibles, du mid-market aux plus grands groupes internationaux, et ce, jour et nuit, sur tous les fuseaux horaires. »

Ainsi, le Data Lake de Sidetrade, déjà le plus vaste entrepôt de données sur les comportements de paiement B2B au monde, fort de 7 200 milliards USD de transactions analysées, va s’enrichir massivement des données issues du mid-market en APAC. Ce nouvel afflux de données offrira à Aimie une compréhension régionale plus fine des dynamiques de crédit interentreprises en APAC. Ses modèles prédictifs s’affineront, ses algorithmes agentiques gagneront en autonomie. Concrètement, les signaux faibles captés à Sydney ou à Wellington viendront nourrir les décisions d’Aimie à Paris, Londres ou Houston. Une logique de machine learning distribuée où chaque transaction devient un vecteur d’apprentissage pour l’ensemble des clients. En d’autres termes, chaque transaction APAC enrichira la base de connaissance collective de Sidetrade, renforçant la précision, la rapidité et la capacité d’adaptation de ses agents IA à l’échelle mondiale.

À l’ère des paiements B2B

Du point de vue de Sidetrade, l’évolution technologique résiderait dans l’intégration de la brique logicielle d’ezyCollect, dédiée à la digitalisation des paiements. Celle-ci élargira le périmètre fonctionnel de la plateforme Augmented Cash, de façon native, et renforcera sa position de solution Order-to-Cash complète, couvrant chaque étape du cycle O2C : de la commande à l’encaissement, en passant par la facturation électronique et le recouvrement.

Cette prochaine fonctionnalité placera Sidetrade au cœur de la vague des paiements électroniques - un segment en pleine expansion - qui accompagne la digitalisation de l’expérience client. L’objectif est d’offrir aux clients une expérience de cash-flow sans friction et ouvrir la voie pour Sidetrade à une monétisation des ses transactions B2B à l’échelle mondiale.

Une acquisition majeure pour Sidetrade

L’acquisition envisagée porte sur 100% du capital d’ezyCollect. Cette opération, la dixième depuis la création du Groupe, sera également la plus importante en taille et en montant. Elle marque un tournant stratégique dans l’expansion internationale de Sidetrade.

La transaction représente un montant estimé à environ 37 millions d’euros, comprenant un versement initial à la signature, auquel pourrait s’ajouter un complément de prix (earn-out), fonction de la croissance des revenus d’ici la fin de l’année 2028.

Sur la base des perspectives communiquées par ezyCollect, cette valorisation correspond à un multiple d’environ 3,7x le chiffre d’affaires 2026 attendu (Next Twelve Months Revenue), soit un niveau raisonnable pour un acteur SaaS, en très forte croissance, proche de la rentabilité opérationnelle et peu commun dans cette région du monde.

Le financement de l’opération repose sur l’usage d’une partie de la trésorerie disponible du Groupe combiné à une ligne d’emprunts bancaires à long terme de 25 millions d’euros, à un taux d’emprunt équivalent à 3,1% fixe grâce aux instruments financiers de couverture.

Pour rappel, avant cette dette, Sidetrade disposait d’une trésorerie de 48,7 millions d’euros au 30 juin 2025, incluant 21,5 millions d’euros d’actions auto-détenues.

Ce montage financier permet à Sidetrade de préserver une solide position de trésorerie, garantissant sa capacité à saisir de nouvelles opportunités de croissance externe, tout en maintenant une discipline financière rigoureuse.

L’acquisition définitive d’ezyCollect devrait intervenir dans les prochaines semaines et reste soumise aux formalités d’usage.

Dans le cadre de cette opération, Sidetrade est conseillée par King & Spalding LLP (Laurent Bensaid, Julien Vicariot et Carla De Checchi) en tant que conseil juridique, tandis qu’ezyCollect est accompagnée par la banque d’affaires américaine AGC Partners ainsi que par le cabinet d’avocats Thomson Geer.

À propos de Sidetrade (www.sidetrade.com)

Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA) propose une plateforme Order-to-Cash qui révolutionne la génération et la sécurisation du cashflow. Grâce à « Aimie », sa technologie d'intelligence artificielle de nouvelle génération, Sidetrade analyse quotidiennement plus de 7 200 Mrd$ de transactions inter-entreprises dans son cloud, anticipant les comportements de paiement de plus de 40 millions d'entreprises à travers le monde. Aimie recommande les meilleures stratégies, dématérialise et automatise avec intelligence les processus Order-to-Cash, améliorant ainsi la productivité et le BFR des organisations. Avec plus de 400 employés en Europe, aux États-Unis et au Canada, Sidetrade accompagne des grandes entreprises dans plus de 85 pays, dont AGFA, BMW Financial Services, Bunzl, DXC, Engie, Inmarsat, KPMG, Lafarge, Manpower, Morningstar, Page, Randstad, Safran, Saint-Gobain, Securitas, Siemens, UGI, Veolia.

Sidetrade est membre du Pacte Mondial des Nations Unies, adhérant à ses principes d’entreprise responsable.

Pour plus d’information, visitez www.sidetrade.com et suivez @Sidetrade sur LinkedIn.

À propos d’ezyCollect (www.ezycollect.io)

Créée en 2014 à Sydney, ezyCollect est une fintech SaaS spécialisée dans l’automatisation du poste clients et les paiements B2B pour les PME. Elle accompagne plus de 1100 entreprises dans le monde et gère plus de 18 Mds AUD $ de créances. Rentable et en forte croissance, ezyCollect s’est imposée comme le leader en APAC de l’O2C dédiée au MidMarket.

En cas de discordance entre la version française et la version anglaise de ce communiqué, seule la version française est à prendre en compte.



