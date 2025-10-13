Share buyback programme - week 41

Date        13 October 2025

Share buyback programme - week 41

The share buyback programme runs in the period 2 June 2025 up to and including 30 January 2026, see company announcement of 2 June 2025.

During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 1,000 million under the programme, but to a maximum of 1,600,000 shares.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

DateNumber of sharesAverage purchase price (DKK)Total purchased under the programme (DKK)
Total in accordance with the last announcement 379,277 1,422.17 539,397,132
6 October 20255,0001,446.847,234,200
7 October 20255,0001,441.307,206,500
8 October 20255,0001,439.767,198,800
9 October 20255,0001,434.057,170,250
10 October 20255,0001,446.227,231,100
Total under the share buyback programme 404,277 1,423.38 575,437,982
    
Bought back under share buyback programme executed in the period 28 January 2025 - 28 May 2025414,2001,207.12499,988,706
Total bought back818,4771,313.941,075,426,688

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

  • 818,477 shares under the above share buyback programmes corresponding to 3.22 % of the bank’s share capital.

In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Detailed summary of the transactions on the above reporting days

VolumePriceVenueTime - CET
101454XCSE20251006 9:01:37.024000
21454XCSE20251006 9:01:37.024000
81454XCSE20251006 9:01:37.024000
161450XCSE20251006 9:04:47.755000
31450XCSE20251006 9:04:47.755000
61446XCSE20251006 9:05:40.341000
101449XCSE20251006 9:20:40.088000
101446XCSE20251006 9:38:33.613000
101442XCSE20251006 9:47:26.371000
91442XCSE20251006 9:47:26.371000
5001440XCSE20251006 9:51:22.642946
141443XCSE20251006 9:52:58.976000
301443XCSE20251006 9:52:58.976000
21443XCSE20251006 9:52:58.976000
261444XCSE20251006 9:53:32.185000
211444XCSE20251006 9:53:32.185000
101445XCSE20251006 9:54:34.356000
191442XCSE20251006 9:54:34.365000
101440XCSE20251006 10:00:18.086000
101439XCSE20251006 10:03:54.088000
151444XCSE20251006 10:10:13.149000
41444XCSE20251006 10:13:05.283000
151444XCSE20251006 10:13:05.283000
191443XCSE20251006 10:13:25.090000
101442XCSE20251006 10:21:57.189000
91442XCSE20251006 10:21:57.189000
201441XCSE20251006 10:25:41.794000
11443XCSE20251006 10:27:48.550000
21449XCSE20251006 10:40:38.866000
481449XCSE20251006 10:40:38.866000
371448XCSE20251006 10:45:01.095000
401449XCSE20251006 11:00:04.104000
281449XCSE20251006 11:22:32.204000
91449XCSE20251006 11:22:32.204000
61449XCSE20251006 11:39:34.940000
221449XCSE20251006 11:40:58.895000
91449XCSE20251006 11:45:45.089000
61449XCSE20251006 11:45:45.089000
91449XCSE20251006 11:45:45.089000
221449XCSE20251006 11:45:45.089000
101449XCSE20251006 11:45:45.089000
201449XCSE20251006 11:58:23.019000
91449XCSE20251006 11:58:23.019000
101449XCSE20251006 11:58:23.019000
281449XCSE20251006 11:58:31.289000
281449XCSE20251006 11:59:38.124000
101449XCSE20251006 12:00:03.121000
101449XCSE20251006 12:00:29.139000
51449XCSE20251006 12:34:03.010000
241449XCSE20251006 12:34:03.010000
101449XCSE20251006 12:34:03.010000
131449XCSE20251006 12:47:40.369000
151449XCSE20251006 12:48:18.194000
91449XCSE20251006 12:48:18.194000
131449XCSE20251006 12:48:18.194000
291449XCSE20251006 12:53:46.184000
81449XCSE20251006 12:53:46.184000
21449XCSE20251006 13:04:42.806000
91449XCSE20251006 13:04:42.806000
181449XCSE20251006 13:04:42.806000
101449XCSE20251006 13:04:42.806000
91449XCSE20251006 13:04:42.806000
101449XCSE20251006 13:16:01.195000
51449XCSE20251006 13:17:47.224000
51449XCSE20251006 13:17:47.224000
101449XCSE20251006 13:17:47.224000
101449XCSE20251006 13:17:47.224000
101446XCSE20251006 15:22:55.739000
91446XCSE20251006 15:22:55.739000
201446XCSE20251006 15:22:55.875000
101446XCSE20251006 16:11:45.713000
101446XCSE20251006 16:11:45.713000
11446XCSE20251006 16:11:45.713000
10001447XCSE20251006 16:13:36.399394
24771448XCSE20251006 16:24:38.053726
671448XCSE20251006 16:24:38.053865
10001450XCSE20251007 10:02:15.714554
5001446XCSE20251007 12:29:15.427819
5001445XCSE20251007 13:05:53.282205
5001442XCSE20251007 15:10:38.220784
5001436XCSE20251007 16:07:08.265083
10001437XCSE20251007 16:36:00.208134
10001435XCSE20251007 16:41:30.214228
91430XCSE20251008 9:33:38.298000
101429XCSE20251008 9:38:33.092000
101430XCSE20251008 9:52:25.362000
4901430XCSE20251008 9:52:25.362589
101430XCSE20251008 9:52:33.250953
101430XCSE20251008 10:40:35.271000
101429XCSE20251008 10:54:37.226000
101430XCSE20251008 10:56:49.590000
5001430XCSE20251008 10:56:49.590221
4001434XCSE20251008 11:38:21.824268
6001436XCSE20251008 11:45:24.056768
4411438XCSE20251008 12:01:50.643233
151442XCSE20251008 12:06:12.619000
361442XCSE20251008 12:08:43.550000
91443XCSE20251008 12:14:31.117000
91443XCSE20251008 12:15:34.117000
91443XCSE20251008 12:16:57.316000
91443XCSE20251008 12:19:00.027000
91443XCSE20251008 12:20:43.118000
11443XCSE20251008 12:20:43.118000
381442XCSE20251008 12:21:52.628000
101441XCSE20251008 12:22:05.602000
101440XCSE20251008 12:23:31.085000
101440XCSE20251008 12:23:31.085000
101440XCSE20251008 12:26:18.118000
91440XCSE20251008 12:26:18.118000
201441XCSE20251008 12:41:14.719000
551442XCSE20251008 12:45:54.118000
371442XCSE20251008 12:46:49.588000
281442XCSE20251008 12:52:57.668000
191444XCSE20251008 13:02:07.861000
101443XCSE20251008 13:08:54.088000
101443XCSE20251008 13:08:54.088000
101443XCSE20251008 13:08:54.088000
121443XCSE20251008 13:11:41.945000
71443XCSE20251008 13:11:41.945000
91443XCSE20251008 13:11:41.945000
201442XCSE20251008 13:16:47.122000
101442XCSE20251008 13:16:47.122000
101442XCSE20251008 13:16:47.122000
101441XCSE20251008 13:17:13.121000
91441XCSE20251008 13:17:13.121000
101440XCSE20251008 13:25:00.022000
91440XCSE20251008 13:25:00.022000
101440XCSE20251008 13:25:00.022000
91440XCSE20251008 13:25:00.022000
291438XCSE20251008 13:31:06.089000
291442XCSE20251008 14:00:31.087000
91442XCSE20251008 14:00:31.087000
101442XCSE20251008 14:00:31.087000
371444XCSE20251008 14:00:31.175000
271444XCSE20251008 14:00:31.178000
201445XCSE20251008 14:00:54.237000
281444XCSE20251008 14:06:57.660000
291443XCSE20251008 14:14:12.897000
101443XCSE20251008 14:14:12.897000
401446XCSE20251008 14:27:50.898000
91446XCSE20251008 14:28:54.903000
101448XCSE20251008 14:35:50.961000
191448XCSE20251008 14:35:50.961000
131448XCSE20251008 14:35:50.961000
21448XCSE20251008 14:35:50.961000
251448XCSE20251008 14:35:50.961000
261448XCSE20251008 14:35:51.082000
91448XCSE20251008 14:35:51.349000
221448XCSE20251008 14:35:51.349000
81448XCSE20251008 14:36:33.118000
21448XCSE20251008 14:36:33.118000
101448XCSE20251008 14:38:00.018000
101448XCSE20251008 14:39:24.117000
101448XCSE20251008 14:40:47.119000
91448XCSE20251008 14:42:10.182000
11448XCSE20251008 14:42:10.182000
91448XCSE20251008 14:43:34.461000
11448XCSE20251008 14:43:34.461000
201446XCSE20251008 14:44:08.545000
101446XCSE20251008 14:44:08.545000
101446XCSE20251008 14:44:08.545000
291446XCSE20251008 14:45:35.810000
291448XCSE20251008 14:58:49.446000
301447XCSE20251008 15:19:00.000000
91447XCSE20251008 15:19:00.000000
101447XCSE20251008 15:19:00.000000
101447XCSE20251008 15:19:00.000000
551445XCSE20251008 15:19:07.004000
271446XCSE20251008 15:19:07.004000
301446XCSE20251008 15:19:07.004000
331447XCSE20251008 15:19:09.767000
111447XCSE20251008 15:19:18.118000
101447XCSE20251008 15:19:25.118000
461446XCSE20251008 15:19:25.195000
151446XCSE20251008 15:20:05.535000
101446XCSE20251008 15:21:06.443000
461446XCSE20251008 15:21:24.433000
101449XCSE20251008 15:35:22.207000
101449XCSE20251008 15:35:22.207000
91449XCSE20251008 15:35:22.207000
31449XCSE20251008 15:35:22.207000
1041448XCSE20251008 15:36:09.064000
101448XCSE20251008 15:36:09.084000
101447XCSE20251008 15:36:49.954000
91447XCSE20251008 15:36:49.954000
81446XCSE20251008 15:40:21.306000
21446XCSE20251008 15:40:21.306000
101446XCSE20251008 15:40:21.306000
101446XCSE20251008 15:40:21.306000
101445XCSE20251008 15:43:24.090000
471446XCSE20251008 15:45:47.425000
91445XCSE20251008 15:48:43.024000
91445XCSE20251008 15:48:43.024000
101445XCSE20251008 15:48:43.024000
101445XCSE20251008 15:48:43.024000
281444XCSE20251008 15:48:43.032000
101443XCSE20251008 15:48:44.045000
281444XCSE20251008 15:52:00.284000
281444XCSE20251008 15:52:04.771000
101444XCSE20251008 15:53:44.119000
531445XCSE20251008 15:55:42.927000
211445XCSE20251008 15:57:20.629000
261444XCSE20251008 15:57:54.118000
371448XCSE20251008 16:04:28.246000
231448XCSE20251008 16:04:28.246000
161448XCSE20251008 16:04:28.251000
281449XCSE20251008 16:05:24.923000
51449XCSE20251008 16:05:24.923000
491448XCSE20251008 16:05:36.790000
201448XCSE20251008 16:05:46.486000
101448XCSE20251008 16:05:46.486000
381448XCSE20251008 16:06:59.555000
101451XCSE20251008 16:12:28.162000
111451XCSE20251008 16:12:33.965000
101451XCSE20251008 16:12:39.663000
11451XCSE20251008 16:12:46.801000
91451XCSE20251008 16:12:46.801000
101451XCSE20251008 16:12:53.117000
171451XCSE20251008 16:13:48.067000
101452XCSE20251008 16:15:00.031000
101453XCSE20251008 16:16:35.742000
61453XCSE20251008 16:18:36.120000
41453XCSE20251008 16:18:36.120000
2811451XCSE20251008 16:19:35.046248
51445XCSE20251009 9:04:57.378000
101445XCSE20251009 9:31:17.664000
101442XCSE20251009 9:38:46.476000
101442XCSE20251009 9:45:33.092000
101442XCSE20251009 9:54:16.130000
101442XCSE20251009 9:54:16.130000
111442XCSE20251009 10:00:08.656000
261442XCSE20251009 10:00:08.656000
101442XCSE20251009 10:03:41.075000
101441XCSE20251009 10:04:19.226000
101440XCSE20251009 10:04:33.195000
101438XCSE20251009 10:14:14.097000
91438XCSE20251009 10:14:14.097000
101437XCSE20251009 10:14:25.186000
191440XCSE20251009 10:26:43.213000
191440XCSE20251009 10:29:51.242000
101441XCSE20251009 10:34:50.099000
101440XCSE20251009 10:34:50.219000
101439XCSE20251009 10:40:20.014000
91439XCSE20251009 10:40:20.014000
91439XCSE20251009 10:40:20.014000
281441XCSE20251009 10:49:30.198000
191440XCSE20251009 10:54:27.751000
101439XCSE20251009 11:02:52.840000
91439XCSE20251009 11:02:52.840000
171438XCSE20251009 11:04:39.842000
191437XCSE20251009 11:05:42.490000
191438XCSE20251009 11:16:48.406000
101437XCSE20251009 11:30:07.490000
51435XCSE20251009 11:33:01.407000
101437XCSE20251009 11:36:25.706000
101436XCSE20251009 11:36:52.758000
101435XCSE20251009 11:38:27.186000
191436XCSE20251009 11:49:59.183000
101437XCSE20251009 12:05:53.191000
101437XCSE20251009 12:09:44.826000
61437XCSE20251009 12:09:44.830000
51438XCSE20251009 12:11:16.981000
71438XCSE20251009 12:11:16.981000
201436XCSE20251009 12:13:04.647000
201436XCSE20251009 12:16:55.201000
191435XCSE20251009 12:19:23.594000
91435XCSE20251009 12:19:23.594000
71435XCSE20251009 12:32:24.103000
221435XCSE20251009 12:38:02.193000
71435XCSE20251009 12:38:02.193000
101435XCSE20251009 12:38:02.193000
121435XCSE20251009 12:39:06.804000
251435XCSE20251009 12:45:45.505000
121435XCSE20251009 12:45:45.505000
11439XCSE20251009 13:08:45.314000
81439XCSE20251009 13:08:45.314000
381437XCSE20251009 13:12:15.195000
101437XCSE20251009 13:12:15.195000
181437XCSE20251009 13:12:15.215000
281437XCSE20251009 13:12:15.235000
81437XCSE20251009 13:12:15.235000
101437XCSE20251009 13:16:52.997000
301439XCSE20251009 13:46:42.630000
201438XCSE20251009 13:50:46.831000
201437XCSE20251009 13:51:40.921000
201437XCSE20251009 14:00:58.000000
51438XCSE20251009 14:10:48.940000
61438XCSE20251009 14:10:48.940000
101436XCSE20251009 14:13:02.226000
91436XCSE20251009 14:13:02.226000
91436XCSE20251009 14:13:02.226000
191436XCSE20251009 14:19:21.193000
91436XCSE20251009 14:19:21.193000
191439XCSE20251009 14:23:56.201000
101439XCSE20251009 14:35:09.393000
91439XCSE20251009 14:35:09.393000
91439XCSE20251009 14:35:09.393000
291437XCSE20251009 14:35:09.528000
291436XCSE20251009 14:35:09.659000
101437XCSE20251009 14:35:13.266000
281436XCSE20251009 14:35:19.695000
101436XCSE20251009 14:35:37.016000
291435XCSE20251009 14:35:57.014000
21434XCSE20251009 14:40:11.339000
171434XCSE20251009 14:40:11.339000
91434XCSE20251009 14:40:11.339000
281433XCSE20251009 14:40:40.668000
291432XCSE20251009 14:40:54.793000
201431XCSE20251009 14:49:39.202000
191433XCSE20251009 15:05:46.194000
191432XCSE20251009 15:12:16.358000
191432XCSE20251009 15:23:48.200000
101432XCSE20251009 15:23:48.200000
91436XCSE20251009 15:28:25.044000
191434XCSE20251009 15:33:55.444000
91434XCSE20251009 15:33:55.444000
101434XCSE20251009 15:33:55.444000
251433XCSE20251009 15:33:55.545000
131433XCSE20251009 15:33:55.545000
381433XCSE20251009 15:33:57.297000
1051432XCSE20251009 15:34:07.252000
2931432XCSE20251009 15:34:07.252708
591432XCSE20251009 15:34:07.252741
3481432XCSE20251009 15:34:07.252743
471432XCSE20251009 15:34:10.221000
71434XCSE20251009 15:37:10.536000
121434XCSE20251009 15:37:10.536000
71434XCSE20251009 15:37:10.555000
71434XCSE20251009 15:37:10.555000
281432XCSE20251009 15:45:27.325000
741432XCSE20251009 15:45:27.325000
181432XCSE20251009 15:45:27.325000
8001432XCSE20251009 15:45:27.325535
281432XCSE20251009 15:48:32.190000
71434XCSE20251009 15:51:13.348000
61434XCSE20251009 15:51:13.348000
321434XCSE20251009 15:51:13.348000
61434XCSE20251009 15:51:13.368000
61434XCSE20251009 15:51:13.368000
221434XCSE20251009 15:51:13.368000
81434XCSE20251009 15:51:13.387000
71434XCSE20251009 15:51:13.387000
71434XCSE20251009 15:51:13.409000
81434XCSE20251009 15:51:13.409000
71434XCSE20251009 15:51:13.428000
61434XCSE20251009 15:51:13.428000
71434XCSE20251009 15:51:13.447000
71434XCSE20251009 15:51:26.585000
31434XCSE20251009 15:51:26.585000
71434XCSE20251009 15:51:50.585000
31434XCSE20251009 15:51:50.585000
71434XCSE20251009 15:52:34.585000
31434XCSE20251009 15:52:34.585000
281431XCSE20251009 15:52:59.314000
61434XCSE20251009 15:55:31.470000
81434XCSE20251009 15:55:31.470000
111434XCSE20251009 15:55:31.470000
191432XCSE20251009 15:55:55.419000
101431XCSE20251009 16:02:30.888000
91431XCSE20251009 16:02:30.888000
101431XCSE20251009 16:02:30.888000
91431XCSE20251009 16:02:30.888000
41437XCSE20251009 16:08:01.277000
61437XCSE20251009 16:08:01.277000
71437XCSE20251009 16:08:42.328000
31437XCSE20251009 16:08:42.328000
301435XCSE20251009 16:11:20.086000
191435XCSE20251009 16:11:20.098000
191435XCSE20251009 16:17:55.550000
91435XCSE20251009 16:17:55.550000
91435XCSE20251009 16:17:55.550000
91435XCSE20251009 16:17:55.550000
10001434XCSE20251009 16:17:55.550869
291434XCSE20251009 16:17:55.624000
311435XCSE20251009 16:26:24.233000
231437XCSE20251009 16:26:45.045000
91437XCSE20251009 16:27:15.586000
11437XCSE20251009 16:27:15.586000
171435XCSE20251009 16:28:05.251000
221435XCSE20251009 16:28:05.251000
2501434XCSE20251009 16:28:29.394597
231434XCSE20251009 16:28:29.394636
10001445XCSE20251010 9:05:37.059766
9931450XCSE20251010 9:06:51.708874
71450XCSE20251010 9:06:51.708911
101445XCSE20251010 9:55:01.091000
101443XCSE20251010 9:57:57.370000
101445XCSE20251010 10:02:43.190000
91442XCSE20251010 10:09:43.380000
101442XCSE20251010 10:11:09.971000
191437XCSE20251010 10:25:50.191000
101442XCSE20251010 10:34:41.245000
381441XCSE20251010 10:38:36.183000
101440XCSE20251010 10:48:48.218000
101439XCSE20251010 10:49:24.414000
91439XCSE20251010 10:49:24.414000
101438XCSE20251010 10:51:53.307000
91438XCSE20251010 10:51:53.307000
101438XCSE20251010 10:51:53.307000
101440XCSE20251010 11:01:13.208000
91440XCSE20251010 11:01:13.208000
191442XCSE20251010 11:13:32.956000
131442XCSE20251010 11:14:36.113000
291441XCSE20251010 11:17:32.091000
11440XCSE20251010 11:24:01.431000
41440XCSE20251010 11:24:01.431000
51440XCSE20251010 11:24:01.431000
141441XCSE20251010 11:29:10.262000
121441XCSE20251010 11:30:29.459000
191439XCSE20251010 11:31:13.179000
191439XCSE20251010 11:41:22.955000
101438XCSE20251010 11:44:19.160000
101438XCSE20251010 11:49:56.332000
91438XCSE20251010 11:49:56.332000
191437XCSE20251010 11:55:16.189000
281438XCSE20251010 12:06:06.089000
151439XCSE20251010 12:23:18.473000
151439XCSE20251010 12:23:18.476000
151439XCSE20251010 12:23:18.479000
151439XCSE20251010 12:23:18.483000
151439XCSE20251010 12:23:18.486000
151439XCSE20251010 12:23:18.659000
41443XCSE20251010 12:31:16.661000
11444XCSE20251010 12:33:15.748000
181444XCSE20251010 12:33:15.748000
671442XCSE20251010 12:34:47.662000
171443XCSE20251010 12:38:39.411000
141443XCSE20251010 12:39:58.776000
491441XCSE20251010 12:41:28.167000
101441XCSE20251010 12:41:28.167000
11444XCSE20251010 12:53:03.146000
191444XCSE20251010 12:53:03.146000
91444XCSE20251010 12:53:03.146000
101444XCSE20251010 12:53:03.146000
191444XCSE20251010 12:53:03.196000
101444XCSE20251010 12:53:07.683000
101445XCSE20251010 13:17:26.640000
101445XCSE20251010 13:17:26.640000
91445XCSE20251010 13:17:26.640000
101445XCSE20251010 13:17:26.640000
101445XCSE20251010 13:17:26.640000
201445XCSE20251010 13:32:51.396000
21445XCSE20251010 13:45:50.645000
101445XCSE20251010 15:18:59.552000
91445XCSE20251010 15:18:59.552000
101445XCSE20251010 15:18:59.552000
191445XCSE20251010 15:19:43.232000
101445XCSE20251010 15:19:43.232000
20001447XCSE20251010 16:38:36.120269
1291447XCSE20251010 16:38:36.120299

