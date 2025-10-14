Elis : Déclaration des transactions sur actions propres du 6 octobre au 8 octobre 2025

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées

du 6 octobre au 8 octobre 2025

Saint-Cloud, le 14 octobre 2025

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, notamment le Règlement (UE) 2016/1052, Elis déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 6 octobre 2025 au 8 octobre 2025 dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 24ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 22 mai 2025 et annoncé le 6 mars 2025 :

Présentation agrégée :

Nom de

l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur

(LEI) Jour de la transaction Code identifiant

de l’instrument

financier

(ISIN) Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros) Marché (MIC Code) ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 06/10/2025 FR0012435121 41 154 24,1547 CEUX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 06/10/2025 FR0012435121 59 430 24,1546 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 06/10/2025 FR0012435121 8 403 24,1570 AQEU ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 06/10/2025 FR0012435121 6 013 24,1393 TQEX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 07/10/2025 FR0012435121 65 000 23,8424 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 07/10/2025 FR0012435121 40 000 23,8473 CEUX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 07/10/2025 FR0012435121 5 000 23,8644 TQEX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 07/10/2025 FR0012435121 5 000 23,8540 AQEU ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 08/10/2025 FR0012435121 11 909 23,8994 CEUX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 08/10/2025 FR0012435121 15 312 23,8804 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 08/10/2025 FR0012435121 1 145 23,8832 AQEU ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 08/10/2025 FR0012435121 1 126 23,8852 TQEX Total 259 492 23,9871

Opérations d’achat d’actions propres ayant pour objet (i) de couvrir les plans d’actions de performance arrivant à échéance et l’abondement du plan d’actionnariat salarié international Elis for All 2025, puis (ii) pour le surplus, d’être annulées, en application de la 26ème résolution de l’assemblée générale mixte du 22 mai 2025.

Contacts

Nicolas Buron

Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux

Relations Investisseurs

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

