Elis : Déclaration des transactions sur actions propres du 6 octobre au 8 octobre 2025

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
du 6 octobre au 8 octobre 2025

Saint-Cloud, le 14 octobre 2025        

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, notamment le Règlement (UE) 2016/1052, Elis déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 6 octobre 2025 au 8 octobre 2025 dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 24ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 22 mai 2025 et annoncé le 6 mars 2025 :

Présentation agrégée :

Nom de
l'émetteur		Code Identifiant de l'émetteur
(LEI)		Jour de la transactionCode identifiant
de l’instrument
financier
(ISIN)		Volume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros)Marché (MIC Code)
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49206/10/2025FR001243512141 15424,1547CEUX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49206/10/2025FR001243512159 43024,1546XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49206/10/2025FR00124351218 40324,1570AQEU
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49206/10/2025FR00124351216 01324,1393TQEX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49207/10/2025FR001243512165 00023,8424XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49207/10/2025FR001243512140 00023,8473CEUX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49207/10/2025FR00124351215 00023,8644TQEX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49207/10/2025FR00124351215 00023,8540AQEU
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49208/10/2025FR001243512111 90923,8994CEUX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49208/10/2025FR001243512115 31223,8804XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49208/10/2025FR00124351211 14523,8832AQEU
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49208/10/2025FR00124351211 12623,8852TQEX
 Total259 49223,9871 

Opérations d’achat d’actions propres ayant pour objet (i) de couvrir les plans d’actions de performance arrivant à échéance et l’abondement du plan d’actionnariat salarié international Elis for All 2025, puis (ii) pour le surplus, d’être annulées, en application de la 26ème résolution de l’assemblée générale mixte du 22 mai 2025.

Contacts

Nicolas Buron
Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux
Relations Investisseurs
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

Elis - Déclaration des transactions sur actions propres du 6 octobre au 8 octobre 2025

